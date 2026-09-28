Η μοναδική γέφυρα 13 τόνων του Λονδίνου που αναποδογυρίζει με μανιβέλα

Μία γέφυρα συνολικού βάρους 13 τόνων στο Cody Dock του Λονδίνου, έχει σχεδιαστεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τόσο τους πεζούς όσο και τη διέλευση σκαφών. Η εντυπωσιακή αυτή κατασκευή έχει τη δυνατότητα να γυρίζει ολόκληρη ανάποδα, αφήνοντας ελεύθερο το πέρασμα για τα πλοιάρια. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της είναι ότι η κίνησή της πραγματοποιείται χειροκίνητα, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου.

Ένας πρωτοποριακός σχεδιασμός στο Λονδίνο

Η χαλύβδινη γέφυρα, που βρίσκεται στην είσοδο του παλιού dock στο Cody Dock του Λονδίνου, αποτελεί ένα παράδειγμα μηχανικής εφευρετικότητας. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τις ανάγκες των πεζών και τη διέλευση των σκαφών. Όταν απαιτείται να περάσει ένα πλοιάριο, ολόκληρη η κατασκευή κυλά πάνω σε ειδικές τροχιές και περιστρέφεται, ανοίγοντας τον δρόμο.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές κινητές γέφυρες, όπου συνήθως σηκώνεται ή περιστρέφεται μόνο ένα τμήμα του καταστρώματος, η γέφυρα του Cody Dock μετακινείται σχεδόν ως ενιαία κατασκευή. Οι ειδικά διαμορφωμένες τροχιές καθοδηγούν την κίνηση, επιτρέποντας στη γέφυρα να περιστραφεί πλήρως, μέχρι το κατάστρωμα να βρεθεί ανάποδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος που χρησιμοποιούν οι πεζοί απομακρύνεται από την πορεία των σκαφών, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ενός μεγάλου μηχανισμού ανύψωσης.

Η μηχανική πίσω από την κίνηση

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της γέφυρας είναι ότι δεν χρειάζεται έναν μεγάλο ηλεκτροκίνητο μηχανισμό για να μετακινηθεί. Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί με αντίβαρα, τοποθετημένα έτσι ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται σε ένα κατάλληλο σημείο. Αυτή η διάταξη διευκολύνει σημαντικά την περιστροφή της.

Ως αποτέλεσμα αυτού του έξυπνου σχεδιασμού, η κίνηση της γέφυρας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα χειροκίνητο βαρούλκο και μία μανιβέλα. Η Institution of Structural Engineers έχει επισημάνει ότι η γέφυρα, με βάρος περίπου 13 τόνων, είναι ικανή να κυλήσει με χειροκίνητο βαρούλκο, χάρη στον προσεκτικό υπολογισμό της ισορροπίας και της γεωμετρίας της κατασκευής.

Η κατανομή βάρους και η γεωμετρία

Το βάρος των 13 τόνων της γέφυρας δεν εξαφανίζεται, αλλά το ζητούμενο ήταν να κατανεμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η κατασκευή να μπορεί να κινηθεί ελεγχόμενα πάνω στις τροχιές της. Για τον σκοπό αυτό, στο επάνω τμήμα των πλαισίων έχουν τοποθετηθεί αντίβαρα. Αυτά τα αντίβαρα εξασφαλίζουν ότι το κέντρο μάζας ευθυγραμμίζεται με τον άξονα κύλισης.

Η συγκεκριμένη γεωμετρία επιτρέπει στη γέφυρα να περιστρέφεται χωρίς να απαιτείται η εφαρμογή μεγάλης εξωτερικής δύναμης. Η ASCE αναφέρει ότι τα χειροκίνητα βαρούλκα είναι αυτά που μετακινούν τη γέφυρα των 13 μετρικών τόνων. Το καλώδιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, χρησιμοποιείται κυρίως για να ξεπεραστεί η αδράνεια κατά την έναρξη της κίνησης, καθώς και για να αντιμετωπιστούν οι δυνάμεις του ανέμου.

Λειτουργικότητα και αναγνώριση

Όταν η γέφυρα βρίσκεται στην κανονική της θέση, λειτουργεί ως μία απλή πεζογέφυρα, εξυπηρετώντας την κίνηση των πεζών. Ωστόσο, όταν χρειάζεται να περάσει κάποιο σκάφος προς το dock, η κατασκευή περιστρέφεται και απομακρύνεται από το κανάλι. Το αποτέλεσμα είναι μία γέφυρα που δεν χρειάζεται να «σηκωθεί» στον αέρα, αλλά ουσιαστικά κυλά και αναποδογυρίζει για να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο διέλευσης.

Η πρωτοποριακή αυτή κατασκευή, γνωστή ως Cody Dock Rolling Bridge, απέσπασε το 2023 βραβείο στα Structural Awards. Η Institution of Structural Engineers αναγνώρισε και ανέδειξε τον συνδυασμό μαθηματικών, γεωμετρίας και μηχανικής που απαιτήθηκε για τον σχεδιασμό της. Ο αρχιτέκτονας που σχεδίασε τη γέφυρα είναι ο Thomas Randall-Page.

Με πληροφορίες από: Gazzetta