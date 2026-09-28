Cegeka: Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τις διεθνείς αγορές

Η βελγική Cegeka περνά σε δεύτερη φάση της επένδυσής της στην Ελλάδα, τρία χρόνια μετά την εγκατάσταση του ομίλου στην Αθήνα. Η διοίκηση ανεβάζει τον πήχη για την ελληνική δραστηριότητα, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην τεχνητή νοημοσύνη, στις εξαγωγές τεχνολογικών υπηρεσιών και στην περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Αθήνα ενισχύεται πλέον ως τεχνολογικός κόμβος για υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Ενίσχυση της ελληνικής αγοράς και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

Η ελληνική αγορά αποκτά μεγαλύτερη σημασία στον σχεδιασμό του ομίλου Cegeka. Ο όμιλος επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό αποτύπωμα, με στόχο να περιορίσει την εξάρτησή του από επιμέρους εθνικές αγορές. Αυτή η στρατηγική αναδεικνύει την Ελλάδα σε βασικό πυλώνα για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cegeka, Κουν Ντερίκιρε, έχει ξεκαθαρίσει ότι η παρουσία στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως μια κλασική επένδυση χαμηλότερου κόστους. Αντιθέτως, η χώρα μας θεωρείται βάση παραγωγής τεχνολογίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να κατευθυνθούν σε πελάτες του ομίλου που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής δραστηριότητας.

Κεντρικός ρόλος για την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στο νέο κεφάλαιο της επένδυσης της Cegeka στην Ελλάδα. Η εταιρεία επενδύει ενεργά στην ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες που παρέχει σε επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτής της ενσωμάτωσης είναι διπλός: αφενός η αυτοματοποίηση διαδικασιών και αφετέρου η δημιουργία νέων προϊόντων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των πελατών της.

Η διοίκηση της Cegeka εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου της πληροφορικής. Παράλληλα, τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν καταργεί την ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αντιθέτως, δημιουργεί νέες απαιτήσεις και ευκαιρίες για ειδικούς στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Ελλάδα ως εξαγωγικός κόμβος υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον όμιλο Cegeka, η Ελλάδα εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα στο πεδίο της τεχνολογίας. Η διαθεσιμότητα μηχανικών και στελεχών πληροφορικής, σε συνδυασμό με το κόστος και τη γεωγραφική θέση της χώρας, αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την αρχική επιλογή της Αθήνας ως τόπου εγκατάστασης. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό προορισμό για τεχνολογικές επενδύσεις.

Το επόμενο βήμα για την Cegeka αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της στην Ελλάδα. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση της χώρας ως εξαγωγικού κόμβου υπηρεσιών, ενισχύοντας την προβολή και τη διάθεση ελληνικής τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο τραπέζι παραμένει επίσης η ανάπτυξη μέσω εξαγορών, εφόσον εντοπιστούν εταιρείες που μπορούν να συμπληρώσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες του ομίλου, διευρύνοντας το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στρατηγική για έναν ευρωπαϊκό όμιλο τεχνολογίας

Για την Cegeka, η ελληνική αγορά αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου και φιλόδοξου σχεδίου. Το σχέδιο αυτό αφορά τη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού ομίλου τεχνολογίας. Ο όμιλος φιλοδοξεί να είναι ικανός να ανταγωνιστεί μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη, ενισχύοντας την παρουσία του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Αθήνα φαίνεται ότι αποκτά πλέον έναν πιο κεντρικό ρόλο. Η ελληνική πρωτεύουσα αναδεικνύεται σε σημαντικό κέντρο για την ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση του οράματος της Cegeka για ένα ισχυρό ευρωπαϊκό τεχνολογικό αποτύπωμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki