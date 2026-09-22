Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει ψηφιακή ταυτότητα: Τι περιλαμβάνει και ποιες οι ανησυχίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στον σχεδιασμό μιας νέας πρωτοβουλίας, το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει την απάντηση της Ευρώπης στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ταυτοποίηση. Η εφαρμογή αυτή, σχεδιασμένη για smartphone, θα συγκεντρώνει σημαντικά προσωπικά έγγραφα σε ένα μόνο σημείο. Ωστόσο, παρά τα αναφερόμενα οφέλη, ομάδες για τα ψηφιακά δικαιώματα εκφράζουν έντονες ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα των δικλείδων ασφαλείας και τον ενδεχόμενο κίνδυνο παρακολούθησης των Ευρωπαίων πολιτών.

Τι είναι το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της Κομισιόν, το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ αποτελεί την απάντηση της Ευρώπης στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ταυτοποίηση. Η νέα αυτή πρωτοβουλία σχεδιάζεται με σκοπό να επιτρέπει στους χρήστες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.

Η πρόσβαση αυτή θα είναι εφικτή τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου. Επιπλέον, το ψηφιακό πορτοφόλι θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποθηκεύουν και να μοιράζονται ψηφιακά έγγραφα, καθώς και να δημιουργούν δεσμευτικές υπογραφές, απλοποιώντας έτσι πολλές καθημερινές διαδικασίες.

Περιεχόμενο και λειτουργία της εφαρμογής

Η εφαρμογή αυτή, η οποία θα είναι διαθέσιμη για smartphone, έχει σχεδιαστεί για να συγκεντρώνει σε ένα μέρος διάφορα επαληθευμένα έγγραφα ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, θα περιέχει την κρατική ταυτότητα, την άδεια οδήγησης, το δίπλωμα, καθώς και άλλα σημαντικά έγγραφα.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας είναι η πανευρωπαϊκή της εμβέλεια. Το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας μια ενιαία λύση για την ψηφιακή ταυτοποίηση των πολιτών σε όλη την Ένωση.

Τα οφέλη που προβάλλει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η νέα αυτή ψηφιακή ταυτότητα θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους ευρωπαίους πολίτες. Τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν την ευκολία και την ασφάλεια στις συναλλαγές και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πολιτών, προσφέροντας τους ένα εργαλείο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων και εγγράφων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Προβληματισμοί για τις δικλείδες ασφαλείας

Παρά τα πλεονεκτήματα που αναφέρει η Κομισιόν, πολλοί εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας του συστήματος. Οι προβληματισμοί αυτοί επικεντρώνονται στην ετοιμότητα της τεχνολογίας και των μέτρων προστασίας που απαιτούνται για ένα τόσο ευαίσθητο εργαλείο.

Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι ένα σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο την προστασία της ιδιωτικής ζωής, θα μπορούσε αντίθετα να διευκολύνει την παρακολούθηση των Ευρωπαίων πολιτών, εάν οι δικλείδες ασφαλείας δεν είναι επαρκείς και πλήρως λειτουργικές.

Οι προειδοποιήσεις από ομάδες ψηφιακών δικαιωμάτων

Ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών δικαιωμάτων έχουν εκφράσει συγκεκριμένες προειδοποιήσεις. Επισημαίνουν ότι η τεχνολογία και οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, δεν είναι ακόμη έτοιμες για την υλοποίηση του πορτοφολιού.

Ο Thomas Lohninger, εκτελεστικός διευθυντής της αυστριακής ομάδας ψηφιακών δικαιωμάτων epicentre.works και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της European Digital Rights (EDRi), δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε ίσως στο 50-60% των τεχνικών προτύπων που απαιτούνται για την κατασκευή αυτού του πορτοφολιού. Το άλλο 40% δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Δεν υπάρχουν».

Οι ίδιες ομάδες προειδοποιούν ότι το ψηφιακό πορτοφόλι θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα εργαλείο επιτήρησης, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον αρχικό του σχεδιασμό, ο οποίος αποσκοπούσε στην αποτροπή τέτοιων κινδύνων.

Με πληροφορίες από: Reader