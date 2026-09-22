«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ υποδέχεται για 16η συνεχή χρονιά σχολεία και οικογένειες στα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Με κεντρικό μήνυμα «Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά», τα φετινά προγράμματα συνδυάζουν τη γνώση, τη δημιουργία και την ανακάλυψη. Μέσα από αυτά, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η επικοινωνία και η τεχνολογία διαμορφώνουν τον κόσμο μας. Οι δράσεις, οι οποίες είναι δωρεάν, θα διαρκέσουν από τον Σεπτέμβριο έως και τον Μάιο.

Η διαχρονική εξέλιξη της επικοινωνίας

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ αφηγείται την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, ξεκινώντας από τις αρχαίες φρυκτωρίες και φτάνοντας έως τις πιο σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Μέσα από αυτή την αφήγηση, παρουσιάζεται η εξέλιξη της επικοινωνίας, δείχνοντας πώς οι μέθοδοι σύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών έχουν μεταμορφωθεί ανά τους αιώνες.

Φέτος, το Μουσείο συμπληρώνει 36 χρόνια λειτουργίας, προσφέροντας μια διαχρονική επισκόπηση της εξέλιξης της επικοινωνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Οι συλλογές του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τους πυρσούς και τις φρυκτωρίες της αρχαιότητας, μέχρι τα κινητά τηλέφωνα, τους δορυφόρους, το διαδίκτυο και το gaming, αναδεικνύοντας την πορεία της τεχνολογίας στον τομέα αυτό.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες

Για 16η χρονιά, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών υποδέχεται σχολεία και οικογένειες στα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Αυτές οι δράσεις, με κεντρικό μήνυμα «Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά», έχουν ως στόχο να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία μάθησης. Συνδυάζουν τη γνώση με τη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τον κόσμο της επικοινωνίας.

Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Μάιο, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε βιωματικές δράσεις. Αυτές οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες για να ενισχύσουν τη φαντασία, να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων και να καλλιεργήσουν την ενεργό μάθηση, προσφέροντας μια πρακτική προσέγγιση στην κατανόηση της τεχνολογίας και της επικοινωνίας.

Ποικιλία δραστηριοτήτων και εργαστηρίων

Το φετινό πρόγραμμα του Μουσείου περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, καλύπτοντας διαφορετικά ενδιαφέροντα και ηλικίες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται εικαστικά εργαστήρια, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά, καθώς και παιχνίδια επικοινωνίας που ενισχύουν την αλληλεπίδραση.

Επιπλέον, διοργανώνονται εργαστήρια STEM, τα οποία εστιάζουν στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, προσφέροντας πρακτικές γνώσεις. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις κουκλοθέατρου, ενημερωτικές δράσεις και ξεναγήσεις, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ψυχαγωγική εκπαιδευτική εμπειρία.

Η αποστολή του Μουσείου και η σημασία των συλλογών

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του. Κύριος στόχος είναι να παρουσιάζει στις νεότερες γενιές την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει την επικοινωνία, τον τρόπο που συνδεόμαστε και κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας, ενισχύοντας την κριτική σκέψη.

Οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν περισσότερα από 37.000 τεκμήρια, σχεδόν όλα ψηφιοποιημένα, διατηρώντας ζωντανή μια σημαντική πλευρά της τεχνολογικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας. Παράλληλα, αναδεικνύεται η πορεία του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στην τεχνολογική εξέλιξη.

Πρόσβαση και δωρεάν συμμετοχή

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις που προσφέρει το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών είναι δωρεάν για το κοινό. Αυτή η πολιτική διασφαλίζει την ευρεία πρόσβαση σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, καθιστώντας το Μουσείο προσιτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας.

Για την πραγματοποίηση των κρατήσεων και τη διασφάλιση της συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου. Μέσω της πλατφόρμας www.otegroupmuseum.gr, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και να κάνουν τις απαραίτητες online κρατήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki