Το Tesla Semi έρχεται στην Ευρώπη το 2027 με αυτονομία 550 χιλιομέτρων

Η Tesla προετοιμάζει την είσοδο του ηλεκτρικού της φορτηγού Semi στην ευρωπαϊκή αγορά επαγγελματικών οχημάτων, αποκαλύπτοντας τις πρώτες προδιαγραφές της έκδοσης που θα διατεθεί στην ήπειρο. Το αμιγώς ηλεκτρικό τράκτορ κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην έκθεση IAA Transportation στο Ανόβερο, η οποία διεξάγεται από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι πρώτες παραδόσεις σε ευρωπαϊκούς πελάτες αναμένονται μέσα στο 2027, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές για την Ευρώπη

Το Tesla Semi, ειδικά διαμορφωμένο για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ανακοινώθηκε με αυτονομία έως 550 χιλιόμετρα. Αυτή η αυτονομία επιτυγχάνεται σε μικτό συνδυασμένο βάρος 40 τόνων, ενώ η κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται στο 1,0 kWh ανά χιλιόμετρο. Το απόβαρο του οχήματος προσδιορίζεται στα 9.100 κιλά, καθιστώντας το μια σημαντική προσθήκη στον στόλο των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

Επιπλέον, το ηλεκτρικό τράκτορ είναι εξοπλισμένο με έναν ηλεκτρικό δυναμοδότη ePTO, ο οποίος παρέχει ισχύ έως 25 kW. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την υποστήριξη εξωτερικών εφαρμογών, όπως ψυκτικές μονάδες για μεταφορά ευπαθών προϊόντων ή υδραυλικά συστήματα για διάφορες λειτουργίες. Το σύστημα κίνησης του Semi αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στους πίσω άξονες και προσφέρουν μέγιστη ισχύ έως 800 kW.

Δυνατότητες φόρτισης και υποδομή

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Tesla Semi είναι η υποστήριξη φόρτισης μέσω Megacharger, με ισχύ έως 800 kW. Υπό αυτές τις συνθήκες φόρτισης, η Tesla στοχεύει στην ανάκτηση άνω του 60% της αυτονομίας του οχήματος μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 300 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τη δηλωμένη συνολική αυτονομία των 550 χιλιομέτρων.

Η υποδομή φόρτισης αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ευρεία αξιοποίηση ηλεκτρικών φορτηγών μεγάλων αποστάσεων. Η Tesla θα βασιστεί αρχικά στο δικό της δίκτυο Megacharger. Ωστόσο, η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος φόρτισης Megawatt Charging System (MCS) θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πόσο εύκολα τα οχήματα αυτού του τύπου θα μπορέσουν να ενταχθούν σε πραγματικά δρομολόγια μεγάλων στόλων μεταφορών.

Οικονομικά πλεονεκτήματα και ανταγωνισμός

Η Tesla υποστηρίζει ότι η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να περιορίσει σημαντικά το κόστος ανά χιλιόμετρο σε σύγκριση με τα οχήματα που κινούνται με ντίζελ. Επιπλέον, η απλούστερη αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης αναμένεται να μειώσει τις απαιτήσεις συντήρησης, προσφέροντας περαιτέρω οικονομικά οφέλη στους ιδιοκτήτες. Το Semi θα υποστηρίζει επίσης απομακρυσμένη διάγνωση και ενημερώσεις λογισμικού over-the-air, στοιχεία που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα του οχήματος.

Τα πραγματικά οικονομικά οφέλη θα εξαρτηθούν, ωστόσο, από διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών είναι η τιμή της ενέργειας, η δυνατότητα φόρτισης στις βάσεις των στόλων, η συνολική αξιοποίηση του φορτηγού, καθώς και το κόστος αγοράς, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Tesla τοποθετεί το Semi ως μια λύση που απευθύνεται τόσο σε περιφερειακές όσο και σε μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Η ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο, διαθέτει ήδη ισχυρούς ανταγωνιστές στον τομέα των ηλεκτρικών βαρέων οχημάτων. Κατασκευαστές όπως η Mercedes-Benz Trucks, η Volvo Trucks, η Scania, η MAN και η DAF έχουν ήδη αναπτύξει τις δικές τους ηλεκτρικές προτάσεις, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την είσοδο του Semi.

Προγράμματα επίδειξης πριν τις παραδόσεις

Πριν από την έναρξη των κανονικών παραδόσεων του Tesla Semi, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2027, η εταιρεία έχει ανακοινώσει τη διεξαγωγή ειδικών προγραμμάτων επίδειξης. Αυτά τα προγράμματα θα λάβουν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στο πλαίσιο αυτών των επιδείξεων, υποψήφιοι πελάτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το ηλεκτρικό τράκτορ. Ο στόχος είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες και η λειτουργία του Semi, προσφέροντας μια πρακτική εμπειρία πριν την τελική ένταξή του στους στόλους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μεταφορών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta