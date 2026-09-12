Οι 4 ρυθμίσεις για να καίει λιγότερο ρεύμα η τηλεόραση

Οι σύγχρονες smart τηλεοράσεις, με τεχνολογίες όπως τα LED πάνελ και κυρίως τα OLED, θεωρούνται πιο αποδοτικές ενεργειακά σε σύγκριση με τα παλαιότερα μοντέλα. Ενώ κάθε pixel στις OLED οθόνες παράγει το δικό του φως και σβήνει στα σκοτεινά πλάνα, μειώνοντας την κατανάλωση, στην πράξη αυτή η εξοικονόμηση συχνά χάνεται. Οι κατασκευαστές συχνά ρυθμίζουν τις συσκευές με υπερβολική φωτεινότητα και λειτουργίες που αυξάνουν την κατανάλωση, με σκοπό να εντυπωσιάζουν στις βιτρίνες. Ωστόσο, με τέσσερις στοχευμένες παρεμβάσεις στο μενού, οι χρήστες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις κιλοβατώρες που καταναλώνει η τηλεόραση, διατηρώντας παράλληλα κορυφαία εμπειρία θέασης.

Η θεωρητική αποδοτικότητα και η πρακτική σπατάλη

Στη θεωρία, οι σύγχρονες smart τηλεοράσεις παρουσιάζονται ως πιο αποδοτικές από ποτέ όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Συγκριτικά με τα παλαιά μοντέλα των περασμένων δεκαετιών, τα σύγχρονα LED πάνελ και, κυρίως, η τεχνολογία OLED, καταναλώνουν κατά κανόνα αισθητά λιγότερο ρεύμα. Η τεχνολογία OLED είναι ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς κάθε pixel παράγει το δικό του φως και σβήνει τελείως στα σκοτεινά πλάνα, συμβάλλοντας σε χαμηλότερη κατανάλωση.

Ωστόσο, στην πράξη, η δυνητική αυτή εξοικονόμηση συχνά εξανεμίζεται. Οι κατασκευαστές εξοπλίζουν τις συσκευές με εργοστασιακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν υπερβολική φωτεινότητα, λειτουργίες διαρκούς εγρήγορσης και «βαριά» προφίλ εικόνας. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο να εντυπωσιάζουν τους καταναλωτές στις βιτρίνες των καταστημάτων, αλλά αναγκάζουν το πάνελ να καίει πολύ περισσότερο ρεύμα από όσο πραγματικά χρειάζεται για την οικιακή χρήση.

Επιλογή προφίλ εικόνας για εξοικονόμηση

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι η αλλαγή του προφίλ εικόνας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση, συχνά με ονομασίες όπως «Ζωντανή» (Vivid) ή «Δυναμική» (Dynamic), εκτοξεύει τη φωτεινότητα και τον οπίσθιο φωτισμό στο 100%. Αυτό όχι μόνο κουράζει τα μάτια του θεατή, αλλά οδηγεί και στη μέγιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας από την τηλεόραση.

Επιλέγοντας ένα πιο φυσικό προφίλ εικόνας, όπως το «Cinema», το «Movie» ή το τυπικό «Eco», η οθόνη προσαρμόζει τα χρώματα σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα. Παράλληλα, αυτή η αλλαγή ρίχνει δραστικά την κατανάλωση ρεύματος, προσφέροντας μια ισορροπημένη εμπειρία θέασης με σημαντική εξοικονόμηση.

Ο αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός

Μια άλλη αποτελεσματική ρύθμιση είναι η ενεργοποίηση του αισθητήρα περιβάλλοντος φωτός, γνωστού και ως «Αυτόματη Φωτεινότητα» (Auto Brightness). Αυτή η λειτουργία έχει τη δυνατότητα να χαμηλώνει αυτόματα την ένταση του πάνελ της τηλεόρασης όταν ο χώρος στον οποίο βρίσκεται σκοτεινιάζει.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ρεύματος χωρίς να απαιτούνται χειροκίνητες αλλαγές από τον χρήστη κάθε βράδυ. Ο αισθητήρας προσαρμόζει τη φωτεινότητα στις συνθήκες του περιβάλλοντος, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση και την άνεση θέασης.

Απενεργοποίηση οθόνης για ακρόαση ήχου

Πολλοί χρήστες αξιοποιούν την τηλεόρασή τους ως κεντρικό ηχείο στο σαλόνι, αναπαράγοντας λίστες μουσικής από υπηρεσίες όπως το Spotify, το YouTube Music ή ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η αναπαραγωγή ήχου από μόνη της δεν ξοδεύει σχεδόν καθόλου ενέργεια.

Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση, υπάρχει η επιλογή «Απενεργοποίηση οθόνης» (Screen Off) στο μενού της τηλεόρασης. Ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση, τα ηχεία παραμένουν ενεργά, ενώ το πάνελ της οθόνης σβήνει τελείως. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να απολαμβάνει μουσική με ένα ελάχιστο κλάσμα της συνηθισμένης κατανάλωσης ενέργειας.

Αποφυγή άσκοπης λειτουργίας τη νύχτα

Μια κοινή συνήθεια που οδηγεί σε σημαντική σπατάλη ενέργειας είναι το να αποκοιμιέται κανείς με ανοιχτή την τηλεόραση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συσκευή να παραμένει σε πλήρη λειτουργία για τέσσερις ή πέντε ώρες άσκοπα μέσα στη νύχτα, καταναλώνοντας ρεύμα χωρίς κανείς να την παρακολουθεί.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και την αποφυγή της άσκοπης λειτουργίας, οι σύγχρονες τηλεοράσεις προσφέρουν τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης. Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορεί κανείς να ορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά το οποίο η τηλεόραση θα σβήσει αυτόματα, περιορίζοντας έτσι την ενεργειακή σπατάλη κατά τις νυχτερινές ώρες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis