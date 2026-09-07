Η Xiaomi κάνει το ντεμπούτο της στην IFA με το μεγαλύτερο εκθεσιακό περίπτερο εκτός Κίνας

Η Xiaomi, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και της έξυπνης κατασκευής, πραγματοποιεί φέτος το ντεμπούτο της στην IFA 2026 στο Βερολίνο. Η παρουσία της εταιρείας σηματοδοτείται από έναν εκθεσιακό χώρο άνω των 3.300 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο αυτόνομο εκθεσιακό χώρο που έχει παρουσιάσει ποτέ εκτός Κίνας. Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκεται το ολοκληρωμένο έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home», το οποίο καλύπτει τις προσωπικές συσκευές, το έξυπνο σπίτι και την κινητικότητα, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη συντονίζει συσκευές και υπηρεσίες για πιο διαισθητικές εμπειρίες στην καθημερινή ζωή.

Η παρουσία της Xiaomi στην IFA 2026

Στο πλαίσιο της φετινής IFA, η Xiaomi παρουσιάζει περισσότερα από 380 προϊόντα, μαζί με τεχνολογίες αιχμής και εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες. Αυτή η εκτεταμένη παρουσία αποτυπώνει το πλήρες εύρος του έξυπνου οικοσυστήματος της εταιρείας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνει αρμονικά διάφορες πτυχές της σύγχρονης ζωής.

Το οικοσύστημα «Human × Car × Home» αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής της Xiaomi, συνδέοντας τις προσωπικές συσκευές των χρηστών, τις λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού και τις λύσεις κινητικότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενοποίηση, επιτρέποντας τον συντονισμό συσκευών και υπηρεσιών σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με στόχο τη δημιουργία πιο απλών και αποτελεσματικών εμπειριών για τους χρήστες.

Ορόσημο για την παγκόσμια πορεία της εταιρείας

Η Xu Fei, CMO της Xiaomi, δήλωσε ότι η φετινή IFA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια πορεία της εταιρείας. Όπως ανέφερε, η Xiaomi έχει επεκταθεί με την πάροδο των ετών, ξεκινώντας από τα smartphones και φτάνοντας πλέον στο έξυπνο σπίτι και τα έξυπνα οχήματα.

Παράλληλα με αυτή την επέκταση, η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά σε θεμελιώδεις τεχνολογίες. Αυτές περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, τα chips και την έξυπνη κατασκευή. Σύμφωνα με την Xu Fei, όλοι αυτοί οι τομείς και οι δυνατότητες συνδυάζονται πλέον μέσα από το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home», το οποίο παρουσιάζεται σε μεγάλη κλίμακα στο παγκόσμιο κοινό της IFA.

Η Ευρώπη ως στρατηγική αγορά

Η Xu Fei πρόσθεσε ότι η Ευρώπη αποτελεί μια σημαντική αγορά στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της Xiaomi. Η εταιρεία επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας της στην περιοχή, με συγκεκριμένα σχέδια για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Mijia διευρύνει σημαντικά την παρουσία της στην Ευρώπη, ενώ η Xiaomi Auto αναμένεται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027. Με αυτές τις κινήσεις, οι τρεις βασικοί πυλώνες του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home» – δηλαδή οι προσωπικές συσκευές, τα έξυπνα οχήματα και το έξυπνο σπίτι – αρχίζουν να συνδέονται και στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο στόχος της Xiaomi δεν είναι απλώς να φέρει περισσότερα προϊόντα στην Ευρώπη, αλλά να προσφέρει σε ακόμη περισσότερους χρήστες της περιοχής πρόσβαση στην τεχνολογία και τις δυνατότητες του οικοσυστήματος της.

Θεματικές ενότητες και καινοτομίες

Η παρουσία της Xiaomi στην IFA είναι οργανωμένη γύρω από τρεις βασικές θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εξελίξεων. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής: AI Tomorrow, AI Today και Human × Car × Home Product Portfolio.

Η ενότητα «AI Tomorrow» εξερευνά το μέλλον της έξυπνης κινητικότητας. Αυτό γίνεται μέσα από την παρουσίαση του Xiaomi Vision Gran Turismo, αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες στο σημείο όπου συναντώνται ο σχεδιασμός αυτοκινήτων, οι τεχνολογίες επιδόσεων και οι ψηφιακές εμπειρίες.

Αντίστοιχα, η ενότητα «AI Today» μεταφράζει αυτές τις δυνατότητες σε πραγματικά σενάρια καθημερινής χρήσης. Με επίκεντρο το Xiaomi SU7 Max και διάφορους χώρους του σπιτιού, παρουσιάζονται οι άμεσες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, η θεματική ενότητα «Human × Car × Home Product Portfolio» παρουσιάζει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των λύσεων που διαθέτει η Xiaomi στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta