Honda και Nissan ενώνουν δυνάμεις για τον ψηφιακό «εγκέφαλο» των αυτοκινήτων

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες Honda και Nissan υπέγραψαν επίσημη συμφωνία για την κοινή ανάπτυξη λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή συνεργασίας. Η κίνηση αυτή έρχεται ενάμιση χρόνο μετά την αποτυχία των συνομιλιών για πλήρη συγχώνευση μεταξύ των δύο κολοσσών. Η σύμπραξη επικεντρώνεται στα οχήματα επόμενης γενιάς, γνωστά ως Software-Defined Vehicles (SDVs), όπου οι λειτουργίες και η εμπειρία οδήγησης καθορίζονται και αναβαθμίζονται μέσω λογισμικού.

Μια νέα προσέγγιση στη συνεργασία

Ενάμισι χρόνο μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για πλήρη συγχώνευση, οι δύο ιαπωνικές εταιρείες επέλεξαν έναν διαφορετικό δρόμο. Οι συνομιλίες είχαν διακοπεί τότε λόγω διαφωνιών σχετικά με τον διοικητικό έλεγχο.

Αυτή τη φορά, οι διευθύνοντες σύμβουλοι Τοσιχίρο Μίμπε της Honda και Ιβάν Εσπινόσα της Nissan αποφάσισαν να διατηρήσουν την εταιρική τους ανεξαρτησία. Ωστόσο, συμφώνησαν να μοιραστούν το τεράστιο κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη της ψηφιακής αρχιτεκτονικής των μελλοντικών οχημάτων.

Ο «ψηφιακός σκελετός» των μελλοντικών οχημάτων

Η συμφωνία προβλέπει τη συνδιαμόρφωση και τυποποίηση βασικών ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (ECUs), του λειτουργικού συστήματος (OS), του λογισμικού διασύνδεσης (middleware) και των συστημάτων ελέγχου του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν από το οικονομικό έτος 2029 και μετά θα έχουν κοινή βάση.

Ουσιαστικά, τα αυτοκίνητα της Honda και της Nissan θα μοιράζονται τον ίδιο «ψηφιακό σκελετό» και την ίδια υπολογιστική ισχύ. Αυτό θα αφορά κρίσιμες λειτουργίες όπως τα φρένα, το τιμόνι, η διαχείριση της μπαταρίας και τα συστήματα ψυχαγωγίας.

Οι λόγοι πίσω από τη σύμπραξη

Ο κύριος λόγος για αυτή τη συνεργασία είναι η δραματική αύξηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα σύγχρονα οχήματα απαιτούν πλέον δεκάδες εκατομμύρια γραμμές κώδικα για να λειτουργήσουν.

Παράλληλα, οι ιαπωνικοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν έντονη πίεση από τον διεθνή ανταγωνισμό. Εταιρείες όπως οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες και η Tesla κατέχουν ηγετική θέση στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη εντός του αυτοκινήτου, ωθώντας παραδοσιακούς αντιπάλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Διατήρηση της ξεχωριστής ταυτότητας

Παρά την κοινή τεχνολογική πλατφόρμα, οι δύο εταιρείες έχουν ξεκαθαρίσει ότι τα αυτοκίνητά τους θα διατηρήσουν την ξεχωριστή τους ταυτότητα. Η σχεδιαστική φιλοσοφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μάρκας θα παραμείνουν αναλλοίωτα.

Το κοινό λογισμικό θα λειτουργήσει ως η βασική υποδομή πάνω στην οποία κάθε εταιρεία θα χτίζει τα δικά της συστήματα υποβοήθησης και εφαρμογές. Έτσι, η εμπειρία χρήστη και η αισθητική θα διαφοροποιούνται ανά μάρκα.

Επόμενα βήματα και στόχοι

Στη συνεργασία αυτή αναμένεται να εμπλακεί σταδιακά και η Mitsubishi Motors, η οποία διατηρεί ήδη στρατηγική συμμαχία με τη Nissan. Αυτό διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.

Με την πρώτη εφαρμογή των κοινών συστημάτων να τοποθετείται χρονικά στο 2029, η Honda και η Nissan ποντάρουν στην οικονομία κλίμακας. Στόχος τους είναι να παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις της νέας εποχής στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta