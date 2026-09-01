Η Κίνα «ένωσε» τη Γη με τη Σελήνη με λέιζερ: 8K εικόνα μεταδίδεται σε μόλις 12 δευτερόλεπτα

Η Κίνα άνοιξε έναν νέο δρόμο στις διαστημικές επικοινωνίες, επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά τη δημιουργία μιας αμφίδρομης σύνδεσης λέιζερ σε απόσταση που υπερβαίνει τα 400.000 χιλιόμετρα. Το πρωτοποριακό αυτό πείραμα διεξήχθη ανάμεσα σε έναν επίγειο σταθμό και τον δορυφόρο DRO-A, αποδεικνύοντας ότι είναι πλέον εφικτή η μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα μικροκυμάτων. Η νέα αυτή «λεωφόρος δεδομένων» χρησιμοποιεί δέσμες λέιζερ για τη μεταφορά πληροφοριών, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα.

Πρωτοποριακή σύνδεση σε μεγάλες αποστάσεις

Η δοκιμή αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο ελέγχων σε τροχιά, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Κίνα. Η τεχνολογία των επικοινωνιών μέσω λέιζερ περνά πλέον από τις εφαρμογές σε χαμηλή γήινη τροχιά στο περιβάλλον Γης–Σελήνης, διευρύνοντας τις δυνατότητές της. Η αμφίδρομη σύνδεση λέιζερ επιτεύχθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 400.000 χιλιομέτρων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Στο πλαίσιο του πειράματος, το σύστημα κατέγραψε ταχύτητα 1,25 Mbps στην επικοινωνία από τη Γη προς το διάστημα. Αντίθετα, στην αντίστροφη κατεύθυνση, δηλαδή από το διάστημα προς τη Γη, η ταχύτητα έφτασε τα 100 Mbps. Αυτές οι επιδόσεις υπογραμμίζουν την ικανότητα της νέας τεχνολογίας να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων με σημαντική αποτελεσματικότητα.

Επιδόσεις και σύγκριση με συμβατικά συστήματα

Η διαφορά στην ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων γίνεται πιο αντιληπτή όταν αναφερόμαστε σε εικόνες και επιστημονικά δεδομένα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, μια εικόνα ανάλυσης 8K της σεληνιακής επιφάνειας απαιτεί περίπου 4 έως 5 λεπτά για να μεταδοθεί μέσω μιας συμβατικής μικροκυματικής σύνδεσης των 5 Mbps.

Με τη χρήση της νέας σύνδεσης λέιζερ, η οποία προσφέρει ταχύτητες της τάξης των 100 Mbps, ο απαιτούμενος χρόνος για τη μετάδοση μιας αντίστοιχης εικόνας μπορεί να περιοριστεί σε περίπου 12 δευτερόλεπτα. Αυτή η σύγκριση αναδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας και την ικανότητά της να επιταχύνει σημαντικά τη ροή πληροφοριών από το διάστημα.

Το πλαίσιο του πειράματος και ο εξοπλισμός

Το πείραμα αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο κινεζικό πρόγραμμα εξερεύνησης της DRO, δηλαδή της απομακρυσμένης ανάδρομης τροχιάς. Ο δορυφόρος DRO-A, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή, ήταν ειδικά εξοπλισμένος με ένα φορτίο επικοινωνιών λέιζερ. Παράλληλα, επίγειες εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών ανέλαβαν το έργο της εκπομπής, της λήψης και της παρακολούθησης της δέσμης του λέιζερ.

Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίστηκε στην προηγμένη τεχνολογία και την ακριβή εκτέλεση. Η συνεργασία μεταξύ του δορυφόρου και των επίγειων σταθμών ήταν καθοριστική για την επίτευξη της αμφίδρομης σύνδεσης σε τόσο μεγάλη απόσταση, ανοίγοντας νέους δρόμους για τις διαστημικές επικοινωνίες του μέλλοντος.

Οι προκλήσεις της διαστημικής επικοινωνίας

Η υλοποίηση αυτού του πειράματος αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις, κυρίως λόγω της τεράστιας απόστασης. Σε περισσότερα από 400.000 χιλιόμετρα, ακόμα και μια ελάχιστη απόκλιση στην κατεύθυνση της δέσμης του λέιζερ θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τεράστιο σφάλμα στο σημείο προορισμού. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι ερευνητές χρειάστηκε να υπολογίσουν με ακρίβεια την τροχιά του δορυφόρου, τις παραμορφώσεις που προκαλούνται στα τηλεσκόπια, την ατμοσφαιρική διάθλαση, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει η δέσμη λέιζερ στον στόχο της.

Ένα δεύτερο σοβαρό πρόβλημα που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι επιστήμονες ήταν η εξασθένηση του σήματος. Μετά από μια τόσο μεγάλη διαδρομή, το λέιζερ φτάνει στη Γη εξαιρετικά ασθενές, σε επίπεδο μεμονωμένων φωτονίων. Σε αυτό το σημείο, το σήμα πρέπει να διαχωριστεί από τον περιβάλλοντα θόρυβο, το φως της Σελήνης και άλλες πιθανές παρεμβολές. Για την επίλυση αυτής της πρόκλησης, χρησιμοποιήθηκαν υπερευαίσθητοι ανιχνευτές μονών φωτονίων και ειδικοί αλγόριθμοι επεξεργασίας, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη λήψη των δεδομένων.

Μελλοντικές εφαρμογές και προοπτικές

Η Κίνα εκτιμά ότι η νέα αυτή τεχνολογία επικοινωνιών μέσω λέιζερ μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη. Επιπλέον, αναμένεται να είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και λειτουργία σεληνιακών ερευνητικών σταθμών, καθώς και για την εξερεύνηση του βαθύτερου Διαστήματος.

Ο κύριος λόγος για αυτή την εκτίμηση είναι ότι οι μελλοντικές διαστημικές αποστολές προβλέπεται να παράγουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα. Η ικανότητα μεταφοράς μεγάλων όγκων πληροφοριών με υψηλές ταχύτητες θα είναι απαραίτητη για την επιτυχία αυτών των εγχειρημάτων, καθιστώντας την τεχνολογία λέιζερ έναν βασικό πυλώνα των διαστημικών επικοινωνιών του μέλλοντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta