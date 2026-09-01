Η Anthropic αντιμέτωπη με μήνυση για κλοπή δεκάδων χιλιάδων τραγουδιών

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μήνυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς κατηγορείται για την παράνομη ιδιοποίηση χιλιάδων τραγουδιών. Οι μουσικοί εκδότες Sony Music Publishing και Warner Chappell ισχυρίζονται ότι η Anthropic χρησιμοποίησε δεκάδες χιλιάδες έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση του αλγορίθμου της, χωρίς να καταβάλει την απαιτούμενη αποζημίωση. Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, στρέφεται κατά της νεοσύστατης εταιρείας πίσω από το chatbot Claude, καθώς και κατά των κορυφαίων στελεχών της.

Οι κατηγορίες για «κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας»

Οι ενάγοντες, Sony Music Publishing και Warner Chappell, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων πλήθους τραγουδιών, ζητούν σημαντική αποζημίωση για τη φερόμενη κακή χρήση των έργων τους. Ισχυρίζονται ότι η Anthropic έχει ιδιοποιηθεί χιλιάδες τραγούδια, χρησιμοποιώντας τα για την εκπαίδευση του αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης της, χωρίς να έχει καταβάλει κανένα αντίτιμο.

Οι μουσικοί εκδότες χαρακτηρίζουν τις ενέργειες αυτές ως «μία από τις μεγαλύτερες και πιο κραυγαλέες συνεχιζόμενες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία». Η μήνυση αφορά τη φερόμενη παράνομη χρήση δεκάδων χιλιάδων έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό ζήτημα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο στόχαστρο η Anthropic και τα στελέχη της

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, στοχεύει άμεσα την εταιρεία Anthropic, η οποία βρίσκεται πίσω από το γνωστό chatbot Claude. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται και κορυφαία στελέχη της εταιρείας, καθώς κατονομάζονται ο διευθύνων σύμβουλος, Dario Amodei, καθώς και ο συνιδρυτής της, Benjamin Mann.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι εναγόμενοι παραβίασαν τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιώντας παράνομα το περιεχόμενο. Το γεγονός αυτό φέρνει στο προσκήνιο τις ευθύνες των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων τους.

Πασίγνωστα τραγούδια στη λίστα των παραβιάσεων

Μεταξύ των έργων που φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα από την Anthropic, περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια παγκοσμίως. Στη λίστα αυτή συγκαταλέγεται το χριστουγεννιάτικο "All I Want for Christmas is You" της Mariah Carey, ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των εορτών.

Επίσης, αναφέρονται το κλασικό "Ain't No Mountain High Enough" των Marvin Gaye και Tammi Terrell, καθώς και το επιβλητικό "Eye of the Tiger" των Survivor. Η αγωγή κάνει λόγο και για άλλα διάσημα κομμάτια, όπως το "Livin' on a Prayer" των Bon Jovi και το "Hallelujah" του Leonard Cohen, των οποίων οι στίχοι και οι μουσικές παρτιτούρες φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί.

Η μέθοδος της φερόμενης παράνομης χρήσης

Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω συγκεκριμένων μεθόδων. Συγκεκριμένα, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι εναγόμενοι προέβησαν σε "torrenting", "scraping" και "downloading" στίχων από έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Αυτές οι ενέργειες φέρεται να έγιναν με σκοπό την εκπαίδευση της σειράς μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Claude. Επιπλέον, η αγωγή υποστηρίζει ότι ο συνιδρυτής Benjamin Mann και η Anthropic κατέβασαν τουλάχιστον 7 εκατομμύρια αντίτυπα βιβλίων από πειρατικές ιστοσελίδες, τα οποία περιλάμβαναν στίχους και μουσικές παρτιτούρες των εν λόγω τραγουδιών.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες AI αναζητούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων για την εκπαίδευση των συστημάτων τους.

Με πληροφορίες από: Reader