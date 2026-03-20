Meta Ray-Ban: Οι φάρσες που κατακλύζουν τα social media και οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Τα Meta Ray-Ban έχουν γίνει ένα από τα πιο συζητημένα gadgets της τελευταίας πενταετίας, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα καταγραφής βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της εφαρμογής τους ήρθε το 2026, όταν ένας ημίγυμνος άνδρας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του Super Bowl, καταγράφοντας τη δραστηριότητά του μέσω αυτών των γυαλιών μέχρι τη στιγμή που τον ακινητοποίησε ένας παίκτης των New England Patriots. Αυτή η περίπτωση έδειξε τη μοναδική δυνατότητα των Meta Ray-Ban να αποτυπώνουν στιγμές που δεν θα μπορούσαν να καταγραφούν με ένα απλό smartphone.

Η εξέλιξη και η δημοτικότητα των Meta Ray-Ban

Από την κυκλοφορία τους, οι Meta Ray-Ban έχουν επεκταθεί σε διάφορες εκδόσεις, ενσωματώνοντας νέες σχεδιαστικές και τεχνολογικές καινοτομίες. Σύμφωνα με την EssilorLuxottica, η οποία είναι η μητρική εταιρεία της Ray-Ban και συνεργάτης της Meta στο συγκεκριμένο εγχείρημα, οι πωλήσεις των γυαλιών τριπλασιάστηκαν το 2025, με πωλήσεις που ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο μονάδες το 2024. Παρά την επιτυχία τους, η Meta δεν δημοσιεύει λεπτομέρειες σχετικά με τις πωλήσεις.

Χρήση στα social media: Φάρσες και trolling

Η χρήση των Meta Ray-Ban στα social media, κυρίως μέσω Instagram Reels και TikTok, έχει γίνει συνώνυμη με φάρσες και trolling. Πολλοί χρήστες, κυρίως νέοι άνδρες, καταγράφουν αμήχανες ή εκκεντρικές αλληλεπιδράσεις σε δημόσιους χώρους, όπως καταστήματα και σχολεία. Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοτίβα περιλαμβάνει την αποτυχία προσέγγισης γυναικών σε δημόσιους χώρους, καθώς και φάρσες που προκαλούν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους σε καταστήματα.

Μια δημοφιλής φάρσα περιλαμβάνει τη χρήση σπρέι με δυσάρεστη οσμή σε αρωματικά κεριά, τα οποία οι χρήστες προσφέρουν σε πελάτες καταστημάτων, ζητώντας τη γνώμη τους για το άρωμα. Αυτή η τάση έχει οδηγήσει στη δημιουργία βίντεο με τίτλους όπως «getting kicked out of stores Part 3», τα οποία εστιάζουν σε φάρσες εις βάρος εργαζομένων σε μεγάλες αλυσίδες.

Η διάσταση της ιδιωτικότητας

Ωστόσο, η χρήση των Meta Ray-Ban εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα. Αν και τα γυαλιά διαθέτουν μια LED ένδειξη που ενεργοποιείται κατά την καταγραφή, αυτή μπορεί να είναι διακριτική και δεν εξασφαλίζει ότι οι γύρω γνωρίζουν πως καταγράφονται. Πολλοί από τους ανθρώπους που εμφανίζονται σε αυτά τα βίντεο δεν αντιλαμβάνονται ότι καταγράφονται, κάτι που διαφοροποιεί την εμπειρία τους σε σχέση με την καταγραφή μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η ανησυχία για την ιδιωτικότητα εντείνεται από τις προηγούμενες κριτικές που έχει δεχθεί η Meta για τις πρακτικές της. Η οργάνωση Fight for the Future έχει εκδώσει φυλλάδια καταγγελίας, προτρέποντας καταστήματα και εστιατόρια να απαγορεύσουν την είσοδο σε άτομα που φορούν Meta Ray-Ban.

Οι επόμενες κινήσεις της Meta

Σύμφωνα με αναφορές των New York Times, η Meta εξετάζει την ενσωμάτωση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στα γυαλιά, κάτι που μπορεί να προκαλέσει νέες ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα. Ένας εργαζόμενος της Meta σημείωσε σε εσωτερικό υπόμνημα ότι η χρονική συγκυρία για αυτήν την κυκλοφορία μπορεί να είναι ευνοϊκή, δεδομένου ότι πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία της ιδιωτικότητας μπορεί να είναι απασχολημένες με άλλα ζητήματα.

Ερωτήματα για το μέλλον

Τα Meta Ray-Ban επανέρχονται στο προσκήνιο, φέρνοντας στο φως ερωτήματα σχετικά με τα όρια της αποδεκτής συμπεριφοράς και τις προσδοκίες ιδιωτικότητας στους δημόσιους χώρους. Αν και η δυνατότητα καταγραφής σε δημόσιους χώρους συνδέεται με την ελευθερία έκφρασης, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρήση τους είναι κοινωνικά αποδεκτή. Η ενοχλητική συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους, αν και δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, μπορεί να προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις.

Η εκπρόσωπος της Meta, Τρέισι Κλέιτον, δήλωσε στην Business Insider ότι «οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του νόμου, είτε φορούν Ray-Ban Meta είτε όχι». Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινωνική ευθύνη στη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών.

