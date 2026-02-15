Γιατί δεν πρέπει να φορτίζετε το κινητό σας μέχρι το 100% – Το λάθος που σκοτώνει την μπαταρία

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τη συνήθεια να αφήνουμε το κινητό στην πρίζα όλη νύχτα ή να περιμένουμε να φτάσει στο 100% για να το βγάλουμε. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η πρακτική είναι ο ταχύτερος δρόμος για να καταστρέψετε την μπαταρία λιθίου της συσκευής σας.

Ο κανόνας του 20-80

Οι μπαταρίες των σύγχρονων smartphone λειτουργούν καλύτερα όταν το ποσοστό φόρτισης παραμένει ανάμεσα στο 20% και το 80%.

Η πίεση του 100%: Όταν η μπαταρία φτάνει στα άκρα της (πολύ χαμηλά ή πολύ υψηλά), δέχεται μεγάλη χημική πίεση. Η φόρτιση από το 80% έως το 100% απαιτεί υψηλότερη τάση, γεγονός που αυξάνει τη θερμοκρασία και φθείρει τα εσωτερικά στοιχεία της μπαταρίας.

Η φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας: Παρόλο που τα σύγχρονα κινητά διακόπτουν τη φόρτιση όταν γεμίσουν, μόλις η μπαταρία πέσει στο 99%, ο φορτιστής ενεργοποιείται ξανά. Αυτός ο κύκλος «φόρτισης-σταγόνας» (trickle charging) καταπονεί τη συσκευή άσκοπα.

Τι μπορείτε να κάνετε για να κρατήσει η μπαταρία χρόνια:

Μικρές και συχνές φορτίσεις: Είναι προτιμότερο να φορτίζετε το κινητό σας λίγο-λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρά μία φορά από το 0 στο 100. Αποφύγετε τη ζέστη: Μην αφήνετε το κινητό να φορτίζει κάτω από το μαξιλάρι ή σε σημεία με ήλιο. Η θερμότητα είναι ο νούμερο ένα εχθρός της μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τη «Βελτιστοποιημένη Φόρτιση»: Στις ρυθμίσεις των iPhone και των περισσότερων Android, υπάρχει επιλογή που σταματά τη φόρτιση στο 80% και την ολοκληρώνει λίγο πριν ξυπνήσετε.

