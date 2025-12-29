Οι φράσεις που μπορούν να τινάξουν στον αέρα το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι – Και πώς να τις αποφύγεις

Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό οικογενειακό δείπνο. Είναι μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις ευχές, τις αναμνήσεις και τις άγραφες εντάσεις που κουβαλά κάθε οικογένεια. Άνθρωποι που αγαπιούνται βαθιά, αλλά γνωρίζουν εξίσου βαθιά τα «κουμπιά» ο ένας του άλλου, συναντιούνται με στόχο να υποδεχτούν τη νέα χρονιά με χαμόγελα. Κι όμως, μέσα σε λίγα λεπτά, μια αθώα κουβέντα μπορεί να μετατρέψει τη γιορτή σε δοκιμασία αντοχών.

Για να μπει ο νέος χρόνος ήρεμα και χωρίς αμήχανες παύσεις, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που καλό είναι να μείνουν εκτός συζήτησης. Όχι επειδή είναι απαγορευμένα, αλλά επειδή είναι ικανά να χαλάσουν το κλίμα πιο γρήγορα απ’ όσο προλαβαίνει να γεμίσει ξανά το ποτήρι.

Πρώτο «ναρκοπέδιο»: τα σχόλια για το φαγητό.

Παρατηρήσεις για το αν είναι αλμυρό, αν «φέτος δεν πέτυχε τόσο» ή αν «πέρσι ήταν καλύτερο», σπάνια εκλαμβάνονται ως καλοπροαίρετες. Όποιος μαγείρεψε δεν περιμένει ανάλυση, αλλά ένα απλό και ειλικρινές «μπράβο». Η Πρωτοχρονιά δεν είναι διαγωνισμός μαγειρικής, είναι πράξη φιλοξενίας.

Δεύτερη επικίνδυνη ζώνη: το σώμα, η ηλικία και η εμφάνιση.

Ερωτήσεις για κιλά, ρυτίδες, μαλλιά ή σχόλια του τύπου «φαίνεσαι κουρασμένος» μπορεί να ειπωθούν χωρίς κακή πρόθεση, αλλά συχνά λειτουργούν σαν μικρές βελόνες. Δεν ανοίγουν συζήτηση· ανοίγουν ανασφάλειες. Το γιορτινό τραπέζι δεν είναι ούτε ιατρικό ραντεβού ούτε ευκαιρία απολογισμού της εικόνας μας στον καθρέφτη.

Τρίτο θέμα που καλό είναι να αποφεύγεται: οι “μεγάλες” ερωτήσεις ζωής.

«Πότε θα παντρευτείς;», «Πότε θα κάνεις παιδί;», «Τι θα γίνει τελικά με τη δουλειά;». Φράσεις που συχνά ντύνονται με ενδιαφέρον, αλλά στην ουσία μοιάζουν με έλεγχο. Οι περισσότεροι γνωρίζουν πολύ καλά πού βρίσκονται και τι τους απασχολεί – δεν χρειάζονται υπενθύμιση μπροστά σε κοινό.

Τέταρτο λάθος: οι συγκρίσεις.

Αναφορές σε αδέλφια, ξαδέλφια ή «το παιδί της τάδε που τα κατάφερε» σπάνια εμπνέουν. Αντίθετα, επαναφέρουν ρόλους και ανταγωνισμούς που όλοι θα ήθελαν να έχουν αφήσει πίσω. Η Πρωτοχρονιά δεν είναι ώρα για μέτρηση επιτυχιών.

Πέμπτο και ίσως πιο εκρηκτικό: τα βαριά θέματα.

Πολιτική, θρησκεία, κοινωνικές αντιπαραθέσεις και παγκόσμιες κρίσεις έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν το γιορτινό τραπέζι σε πεδίο αντιπαράθεσης. Ακόμη κι αν υπάρχει ανάγκη έκφρασης, η συγκεκριμένη στιγμή δεν προσφέρεται. Η αλλαγή του χρόνου θέλει ελαφριές κουβέντες, όχι μεγάλα φορτία.

Τέλος, υπάρχει και ό,τι δεν λέγεται αλλά φαίνεται.

Η συνεχής ενασχόληση με το κινητό, η τηλεόραση στο τέρμα ή οι συχνές «αποδράσεις» σε άλλο δωμάτιο στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα απόστασης. Λίγη υπομονή και παρουσία είναι ίσως το πιο ουσιαστικό δώρο στο τραπέζι.

Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι δεν χρειάζεται μεγάλες αλήθειες ή εξομολογήσεις. Χρειάζεται προσεκτικές λέξεις, μικρές σιωπές και τη συνειδητή επιλογή να μη φύγει κανείς πληγωμένος στη νέα χρονιά. Ο χρόνος αλλάζει από μόνος του. Το στοίχημα είναι να αλλάξει χωρίς να αφήσει πίσω του ρωγμές.

