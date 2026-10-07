Η απίστευτη δύναμη του σχήματος: πώς αυγά αντέχουν βάρος ενός τόνου

Το αυγό θεωρείται συνήθως ένα από τα πιο εύθραυστα αντικείμενα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, το κέλυφός του μπορεί να αντέξει και να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος. Αυτή η εντυπωσιακή αντοχή οφείλεται αποκλειστικά στο ιδιαίτερο σχήμα του.

Το μυστικό του σχήματος

Παρά το γεγονός ότι το κέλυφος του αυγού είναι πολύ λεπτό και εύθραυστο στα πλάγια, το σχήμα του είναι αυτό του θόλου, δηλαδή μιας αψίδας. Στον τομέα της μηχανικής, η αψίδα αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο ισχυρές δομές που υπάρχουν.

Ο λόγος είναι ότι η αψίδα έχει την ικανότητα να κατανέμει την πίεση ομοιόμορφα σε όλη της την επιφάνεια. Αυτή η ιδιότητα είναι καθοριστική για την αντοχή του αυγού.

Η αντοχή ενός και μόνο αυγού

Όταν η πίεση ασκείται με ακρίβεια στον κάθετο άξονα, δηλαδή στην κορυφή και στη βάση του αυγού, ακόμη και ένα μόνο αυγό κότας μπορεί να αντέξει ένα εκπληκτικό βάρος. Συγκεκριμένα, η αντοχή ενός αυγού κυμαίνεται συχνά μεταξύ 25 και 50 κιλών, προτού τελικά σπάσει.

Πρακτική απόδειξη με ένα πείραμα

Την παραπάνω θεωρία έθεσε σε πρακτική δοκιμή ένας χρήστης του διαδικτύου, επιβεβαιώνοντας την αντοχή των αυγών. Τοποθέτησε μια σειρά από αυγά πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, φροντίζοντας να στέκονται όλα απολύτως κάθετα.

Στη συνέχεια, άρχισε να προσθέτει βάρος σταδιακά, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε το βάρος να ακουμπάει ταυτόχρονα τις κορυφές όλων των αυγών. Αυτή η μέθοδος εξασφάλισε την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης.

Το όριο των 1.110 κιλών

Το πείραμα έφτασε σε ένα εντυπωσιακό σημείο, καθώς τα αυγά κατάφεραν να αντέξουν βάρος που έφτασε τα 1.110 κιλά. Τελικά, τα αυγά έσπασαν όταν ο χρήστης τοποθέτησε επίτηδες ένα βάρος σε λάθος θέση, διαταράσσοντας την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης.

Με πληροφορίες από: zougla.gr