Άνδρας στις ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι συνάντησε τον Ιησού μετά από 18ήμερο κώμα

Ένας άνδρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Gabe Poirot, υποστηρίζει ότι έζησε μια εμπειρία κοντά στον θάνατο, κατά τη διάρκεια της οποίας συνάντησε τον Ιησού. Το περιστατικό συνέβη μετά από ένα σοβαρό ατύχημα με skateboard που τον οδήγησε σε 18ήμερο κώμα. Ο Poirot έχει περιγράψει λεπτομερώς το μήνυμα που, όπως λέει, άκουσε και το οποίο δεν έχει ξεχάσει.

Το ατύχημα και η νοσηλεία

Το περιστατικό που άλλαξε τη ζωή του Gabe Poirot σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2021, όταν ήταν 20 ετών. Ο ίδιος κινούνταν με skateboard με ταχύτητα περίπου 30 μιλίων την ώρα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, χτύπησε σε ένα αντικείμενο που βρισκόταν στον δρόμο, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί από το skateboard του.

Η πτώση ήταν σφοδρή, καθώς έπεσε με το κεφάλι στο πεζοδρόμιο, χωρίς να φοράει κράνος. Αυτό του προκάλεσε σοβαρότατους τραυματισμούς στο κεφάλι. Μετά το ατύχημα, ο Poirot υπέστη ανακοπή και χρειάστηκε ανάνηψη. Παρέμεινε σε κώμα για 18 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο, όπως υποστηρίζει, έζησε την ασυνήθιστη εμπειρία του.

Η εμπειρία κοντά στον θάνατο

Ο Gabe Poirot έχει περιγράψει με λεπτομέρειες την εμπειρία που βίωσε ενώ βρισκόταν σε κώμα. Αρχικά, ανέφερε ότι βρέθηκε πάνω από το σώμα του, παρατηρώντας τον εαυτό του από ψηλά. Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ένιωσε ότι μεταφερόταν προς ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, μεταφέρθηκε σε έναν τόπο που περιέγραψε ως μια πόλη γεμάτη φως. Στο κέντρο αυτής της πόλης, όπως είπε, βρισκόταν ο Ιησούς. Ο Poirot έχει αναφέρει ότι αρχικά ένιωσε φόβο, καθώς πίστευε ότι θα ερχόταν αντιμέτωπος με όλα τα λάθη που είχε κάνει στη ζωή του.

Το μήνυμα από τον Ιησού

Σε εκείνη τη στιγμή, όπως υποστηρίζει ο Poirot, ο Ιησούς σήκωσε το πρόσωπό του και τον κοίταξε στα μάτια. Το μήνυμα που, σύμφωνα με τον ίδιο, του είπε ήταν: «Gabriel, γιατί ανησυχείς για κάτι που έχει πληρωθεί;»

Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι η φράση αυτή συνδεόταν, κατά την ερμηνεία του, με τη συγχώρεση και τη θυσία του Χριστού. Σε άλλη συνέντευξη, ο Poirot έχει αναφέρει ότι ο Ιησούς τού έδειξε τις πληγές του, ενισχύοντας την πεποίθησή του για τη σημασία του μηνύματος.

Η περιγραφή της μορφής

Ο Gabe Poirot έχει δώσει τη δική του περιγραφή για την εμφάνιση του Ιησού, όπως την αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της εμπειρίας του. Όπως ανέφερε, η μορφή ήταν περίπου 1,80 έως 1,83 μέτρα ύψος και είχε πιο σκούρο δέρμα, το οποίο παρομοίασε με την εμφάνιση ανθρώπου από τη Μέση Ανατολή.

Περιέγραψε επίσης ότι είχε ελαφρώς σγουρά μαλλιά μεσαίου μήκους. Ο Poirot εκτίμησε την ηλικία του Ιησού περίπου στα 33 έτη, αλλά ταυτόχρονα τον χαρακτήρισε ως «αιώνιο». Έχει ξεκαθαρίσει ότι καμία από τις γνωστές απεικονίσεις του Ιησού δεν μπορεί, κατά την άποψή του, να αποδώσει αυτό που είδε.

Η αντίληψη του χρόνου και το φως

Μιλώντας για την εμπειρία του, ο Poirot έχει χρησιμοποιήσει την εικόνα μιας δύναμης που τον «ρουφούσε» προς τα πάνω. Χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή του στο The Lila Rose Show, δήλωσε: «Το φως ήταν ένα πρόσωπο. Το φως ήταν Εκείνος».

Στην ίδια συνέντευξη, εξήγησε ότι δεν αντιλαμβανόταν την εμπειρία ως μια κανονική χρονική περίοδο 18 ημερών, όσο δηλαδή βρισκόταν σε κώμα. Αντίθετα, υποστήριξε ότι για τον ίδιο έμοιαζε με μια πολύ σύντομη, σχεδόν άχρονη εμπειρία, παρότι το σώμα του βρισκόταν σε κώμα για αυτό το διάστημα. Ο Poirot έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις για την εμπειρία του, συμπεριλαμβανομένης αυτής τον Μάιο του 2026.

Με πληροφορίες από: Gazzetta