Το «μαύρο διαμάντι» της θάλασσας του Λαμπραντόρ: Ψαράς το κατέγραψε και έμεινε άφωνος

Ένα τεράστιο, σχεδόν κατάμαυρο παγόβουνο, με ασυνήθιστο σχήμα που θυμίζει διαμάντι, εμφανίστηκε ανάμεσα στους λευκούς πάγους της Θάλασσας του Λαμπραντόρ. Το θέαμα προκάλεσε έκπληξη στον ψαρά Hallur Antoniussen, ο οποίος το εντόπισε στα μέσα Μαΐου ενώ βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος Saputi. Ο Antoniussen, με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα, δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο στην καριέρα του.

Η ανακάλυψη από τον έμπειρο ψαρά

Ο Hallur Antoniussen, ένας ψαράς με μακρά εμπειρία που ξεπερνά τα πενήντα χρόνια στη θάλασσα, ήταν αυτός που αντίκρισε το ασυνήθιστο παγόβουνο. Το περιστατικό συνέβη στα μέσα Μαΐου, ενώ ο ίδιος βρισκόταν εν πλω με το αλιευτικό του σκάφος, το Saputi, στα παγωμένα νερά της Θάλασσας του Λαμπραντόρ. Η θέα ενός τόσο μεγάλου και σκούρου όγκου πάγου ήταν πρωτόγνωρη για τον ίδιο, παρά την εκτεταμένη του πορεία στον χώρο της αλιείας.

Ο Antoniussen περιέγραψε την εμπειρία του, τονίζοντας ότι το θέαμα ήταν τόσο εντυπωσιακό που θα μπορούσε να μοιάζει με σκηνή από ταινία. Το παγόβουνο ξεχώριζε έντονα από το περιβάλλον του, καθώς βρισκόταν ανάμεσα σε λευκούς και γαλάζιους πάγους, καθιστώντας το «μαύρο διαμάντι» ακόμη πιο εμφανές και μυστηριώδες.

Το ασυνήθιστο χρώμα και σχήμα

Το παγόβουνο που εντοπίστηκε στη Θάλασσα του Λαμπραντόρ δεν ξεχώριζε μόνο για το σχεδόν κατάμαυρο χρώμα του, αλλά και για το ιδιαίτερο σχήμα του. Ο Antoniussen το περιέγραψε ως «διαμαντένιο», μια μορφή που δεν συναντάται συχνά σε παγόβουνα. Αυτό το διπλό χαρακτηριστικό, δηλαδή το σκούρο χρώμα και το μοναδικό σχήμα, το καθιστούσε ένα πραγματικά σπάνιο φαινόμενο.

Ο ψαράς φωτογράφισε το εντυπωσιακό παγόβουνο, και οι εικόνες αυτές κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού. Παρόλο που ήταν δύσκολο να υπολογιστεί το ακριβές μέγεθός του από τη θάλασσα, ο Antoniussen εκτίμησε ότι ήταν τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερο από ένα συνηθισμένο μπανγκαλόου, δίνοντας μια αίσθηση των διαστάσεών του.

Επιστημονικές υποθέσεις για την προέλευση του χρώματος

Η ακριβής αιτία πίσω από το σκούρο χρώμα του παγόβουνου δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ο παγετωνολόγος Lev Tarasov από το Memorial University έχει διατυπώσει μία από τις βασικές εξηγήσεις. Σύμφωνα με τον Tarasov, το παγόβουνο μπορεί να περιέχει μεγάλες ποσότητες πετρωμάτων, χώματος και άλλων ιζημάτων. Αυτά τα υλικά φέρεται να εγκλωβίστηκαν στον πάγο κατά τη διάρκεια της κίνησης του παγετώνα προς τη θάλασσα.

Η παρουσία αυτών των εγκλωβισμένων υλικών μπορεί να προσδώσει στον πάγο μια γκρι ή ακόμη και σχεδόν μαύρη απόχρωση. Πέρα από αυτή την εξήγηση, έχουν διατυπωθεί και άλλες υποθέσεις, όπως η πιθανότητα να περιέχει ηφαιστειακή τέφρα. Δεν έχει αποκλειστεί, επίσης, η παρουσία υλικών που συνδέονται με μια αρχαία πρόσκρουση μετεωρίτη. Ωστόσο, καμία από αυτές τις θεωρίες δεν έχει επιβεβαιωθεί ειδικά για το συγκεκριμένο παγόβουνο που εντοπίστηκε.

Η εκτιμώμενη ηλικία του πάγου

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από τις επιστημονικές εκτιμήσεις αφορά την πιθανή ηλικία του πάγου. Ο παγετωνολόγος Lev Tarasov έχει εκτιμήσει ότι παρόμοιος πάγος, όπως αυτός που συνθέτει το «μαύρο διαμάντι», μπορεί να είναι τουλάχιστον 1.000 ετών. Η εκτίμηση αυτή υπογραμμίζει την αρχαιότητα του φαινομένου.

Σε ακραία περίπτωση, ο Tarasov έχει αναφέρει ότι ο πάγος θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί ακόμη και πριν από 100.000 χρόνια, προσδίδοντας μια εντυπωσιακή διάσταση στην ανακάλυψη. Ωστόσο, για να εξακριβωθεί με ακρίβεια τι ακριβώς περιέχει ο σκοτεινός αυτός όγκος και να επιβεβαιωθεί η ηλικία του, θα ήταν απαραίτητο να εξεταστεί απευθείας από ειδικούς επιστήμονες. Μέχρι τότε, το ασυνήθιστο παγόβουνο της Θάλασσας του Λαμπραντόρ παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη που έχουν καταγραφεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta