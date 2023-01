Πελάτης ξενοδοχείου μπούκαρε με το αυτοκίνητο στο λόμπι - Ήταν δυσαρεστημένος με την εξυπηρέτηση

Ένας πελάτης ξενοδοχείου ο οποίος ήταν δυσαρεστημένος με το service και την εξυπηρέτηση αντέδρασε κάπως... υπερβολικά: μπήκε με το αυτοκίνητό του στο λόμπι, προκαλώντας χάος. Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Central Hotel της Σανγκάης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη σκηνή: ένα λευκό κάμπριο προσκρούει στην είσοδο του ξενοδοχείου, κάνει όπισθεν και συνεχίζει στη συνέχεια την πορεία του μέσα στην αίθουσα υποδοχής.

«Τρελάθηκε!», ακούγονται να λένε οι πελάτες του ξενοδοχείου που έχουν μείνει άναυδοι, την ώρα που το αυτοκίνητο καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του.

Τέλος, ο οδηγός βγαίζει το αυτοκίνητο από άλλη πόρτα εξόδου του ξενοδοχείου, έχοντας όλα τα αλάρμ αναμμένα.

«Έχεις ιδέα τι έκανες» φώναζαν άνθρωποι που είδαν τη σκηνή, την ώρα που άλλοι προσπαθούσαν να βγάλουν τον οδηγό από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 28χρονο, ονόματι Τσεν. Όσον αφορά τον χαμένο υπολογιστή, το προσωπικό του ξενοδοχείου δήλωσε στο AFP ότι ο υπολογιστής είχε κλαπεί και στη συνέχεια βρέθηκε έξω από το ξενοδοχείο.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, διευκρίνισε η αστυνομία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, προσθέτοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη εν αναμονή της διεξαγωγής έρευνας.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK