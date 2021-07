Τον αποκαλούν «πιο πετυχημένο καταπατητή της Αμερικής» και έχουν καλό λόγο γι’ αυτό.

Ο 52χρονος αποφεύγει με μαεστρία την έξωση από το σπίτι του Λονγκ Άιλαντ όπου ζει χωρίς νοίκι εδώ και 23 χρόνια. Κάτι που κατάφερε να κάνει και πάλι προσλαμβάνοντας νέο δικηγόρο…

Ζει σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώνει επί 20 χρόνια και γλίτωσε και πάλι την έξωση



Ο 52χρονος Guramrit Hanspal ζει εδώ και 23 χρόνια σε ένα σπίτι που δεν του ανήκει, χωρίς να πληρώνει μία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως ο ιδιοκτήτης της οικίας, το κτηματομεσιτικό γραφείο Diamond Ridge, δεν έχει προσπαθήσει να τον διώξει επανειλημμένως.

Ο Hanspal κατάφερε και πάλι να αποφύγει την έξωση, προσλαμβάνοντας νέο δικηγόρο μία μέρα πριν την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Τρεις διαφορετικοί ιδιοκτήτες έχουν προσπαθήσει να τον βγάλουν έξω από το σπίτι των 3 υπνοδωματίων και 3 μπάνιων από το 2000.

Αυτός κατάφερε να τη γλιτώσει πάρα πολλές φορές, εκμεταλλευόμενος τα «παραθυράκια» του συστήματος και τους δαιμόνιους νομικούς χειρισμούς των δικηγόρων του. Αυτή τη φορά πήρε αναβολή, καθώς ο δικηγόρος του Hanspal, William Friedman, ζήτησε περισσότερο χρόνο, γιατί ο συνήγορος David Gevanter είχε έρθει στην υπόθεση μόλις την προηγούμενη μέρα. Ο δικαστής William A. Hohauser συμφώνησε σε αναβολή.

«Αυτός είναι ο τελευταίος από τους 40 δικηγόρους που έχουν εμφανιστεί την παραμονή της εκδίκασης», δήλωσε ενοχλημένος ο δικηγόρος της Diamond Ridge, Jordan Katz. «Είναι πολύ τυπικό για τον εναγόμενο, ανακυκλώνει δικηγόρους για να αγοράζει περισσότερο χρόνο, αυτός ο τύπος περιγελά τα δικαστήρια», σχολίασε και ο Max Sold, επίσης υπάλληλος της Diamond Ridge.

Ο Hanspal αγόρασε το σπίτι το 1998 έναντι 290.000 δολαρίων, πλήρωσε όμως μόλις μία δόση των 1.602,37 δολαρίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post. Έκτοτε δεν έχει δώσει μία.

Όταν η Diamond Ridge αγόρασε το σπίτι από την Chase το 2018, προθυμοποιήθηκε μάλιστα να του δώσει 20.000 δολάρια για να φύγει. Εκείνος αρνήθηκε όμως την προσφορά, αναγκάζοντας την Diamond Ridge να ξοδέψει πάνω από 150.000 δολάρια σε νομικά έξοδα.

Πριν αναλάβει η Diamond Ridge, αντίστοιχες ήττες μετρούσαν οι τράπεζες Washington Mutual και Chase, που επιδόθηκαν επίσης σε μακρές δικαστικές μάχες.

America's most successful squatter, 52, avoids eviction yet AGAIN https://t.co/TmdUG4vsBV