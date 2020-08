Κατανάλωση χλωρίνης, αλκοόλ, σκόρδου, ούρων αγελάδας και άλλες 2.300 θεωρίες συνωμοσίας

Περισσότερες από 2.300 διαφορετικές ανυπόστατες φήμες και θεωρίες συνωμοσίας ανά τον κόσμο σχετικά με τον νέο κορονοϊό και τη νόσο Covid-19, που αυτός προκαλεί, εντόπισε μία νέα διεθνής επιστημονική μελέτη. Σύμφωνα με την έρευνα, δυστυχώς αυτή η κατάσταση έχει δυνητικά σοβαρές συνέπειες για μεμονωμένους ανθρώπους και ολόκληρες χώρες, οδηγώντας ήδη σε αρκετές χιλιάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία και θανάτους, που πιθανώς θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.



Η ανεύθυνη σπερμολογία υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις συστάσεις των υγειονομικών Αρχών και υποκινεί σε εκτός τόπου και χρόνου αδιαφορία ή και «αντίσταση». Γι’ αυτό, όπως τονίζουν οι ερευνητές, οι αρμόδιες Αρχές πρέπει να φροντίζουν ενεργά να διαψεύδουν, όσο μπορούν, τέτοιες δυνητικά επικίνδυνες πληροφορίες, οι οποίες έχουν βρει πρόσφορο έδαφος ιδίως στα social media.



Ανάμεσα στα άλλα, έχει υποστηριχθεί ότι ο κορονοϊός έχει δημιουργηθεί στο εργαστήριο ως βιολογικό όπλο, ότι είναι πιο αθώος από την εποχική γρίπη και ότι σκοτώνει λιγότερους ανθρώπους, ότι χρησιμοποιείται από κάποιες κακόβουλες ελίτ για να «μαντρώσουν» την ανθρωπότητα και να την κρατούν δέσμια του φόβου, ότι η κατανάλωση χλωρίνης, αλκοόλ, σκόρδου, βιταμίνης C ή ούρων αγελάδας (!) μπορεί να σκοτώσει τον ιό ή να προφυλάξει από τη λοίμωξη.



Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ερευνητές (επιδημιολόγοι, άλλοι γιατροί και κοινωνικοί επιστήμονες), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «American Journal of Tropical Medicine and Hygiene», ανέλυσαν το περιεχόμενο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κ.ά.), καθώς επίσης δημοσιεύσεις στις εφημερίδες και αναφορές στην τηλεόραση. Βρήκαν έτσι 2.311 φήμες (89%), συνωμοσιολογικές θεωρίες (8%) και αναφορές για διακρίσεις, στιγματισμό και βίαιη συμπεριφορά (3%) σχετικά με τον κορονοϊό και την Covid-19 σε 25 γλώσσες σε 87 χώρες.



Αυτό το ανυπόστατο ή παραπλανητικό περιεχόμενο αφορούσε την ίδια τη νόσο, τη μεταδοτικότητα και τη θνησιμότητά της (24%), τα περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας (21%), τα εμβόλια και τις άλλες θεραπείες της (19%), την αιτία και προέλευση της νόσου (15%) και άλλα πράγματα (21%). Περισσότερες από οκτώ στις δέκα (82%) από αυτές τις φήμες και θεωρίες ήταν τελείως ψευδείς.



Όπως η εξάπλωση της νόσου γίνεται σε κύματα, η μελέτη διέκρινε ανάλογα κύματα παραπληροφόρησης, με το πρώτο μεταξύ 13 και 21 Φεβρουαρίου, το δεύτερο μεταξύ 14 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου, ενώ το τρίτο -και μεγαλύτερο- μετά τις 8 Μαρτίου.