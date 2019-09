Εσύ θα τον έλυνες τον γρίφο; Τι θα σε ρωτήσει ο Elon Musk αν περάσεις ποτέ από συνέντευξη

O οραματιστής Elon Musk είναι ένας άνθρωπος τουλάχιστον ιδιαίτερος, κι έτσι θα ήταν αναγκαστικά και η αγαπημένη του ερώτηση-σπαζοκεφαλιά στις συνεντεύξεις για δουλειά.



«Στέκεσαι στην επιφάνεια της Γης. Περπατάς 1 μίλι νότια, 1 μίλι δυτικά και 1 μίλι βόρεια. Καταλήγεις εκεί ακριβώς απ’ όπου ξεκίνησες. Πού βρίσκεσαι;».



Αυτό συνηθίζει να ρωτά το αφεντικό της Tesla και της SpaceX στις συνεντεύξεις για πρόσληψη μεγαλοστελεχών που κάνει προσωπικά εκείνος, σύμφωνα με τη βιογραφία του «Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future».



Ο σκοπός του γρίφου; Να ελέγξει τη νοημοσύνη του υποψηφίου, μιας και τα τυπικά προσόντα και οι περγαμηνές δεν φτάνουν για τον Elon.



Ο Βόρειος Πόλος είναι μία μόνο από τις σωστές απαντήσεις, η πιο προφανής ίσως, αν και κατά κανέναν τρόπο η μόνη. Όπως εκμυστηρεύονται μάλιστα και υποψήφιοι που έχουν βρεθεί τετ-α-τετ μαζί του (στην ιστοσελίδα ευρέσεως εργασίας Ladders), ο Musk δεν παραλείπει επίσης να ρωτά:



«Πες μου την ιστορία της ζωής σου και τις αποφάσεις που πήρες και γιατί τις πήρες και πες μου επίσης και κάποια από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετώπισες στη δουλειά σου και πώς τα έλυσες»…