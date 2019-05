Έχεις βιβλίο του Harry Potter; Δες αν κοστίζει 80.000 ευρώ

Αν είσαι φαν του σύμπαντος του Harry Potter, το πιο πιθανό είναι, πέρα από τις ταινίες που έχουν κάνει ρεκόρ εισπράξεων παγκοσμίως, να έχεις ασχοληθεί και με τα βιβλία της J.K. Rowling, από τα οποία δημιουργήθηκαν και να έχεις στην κατοχή σου κάποιο -ή και όλα- από αυτά. Όπως πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, δηλαδή. Αυτό που πιθανώς δε γνώριζες, όμως, είναι ότι αν έχεις συγκεκριμένα αντίτυπα από αυτά, το μέχρι χθες απλό σου βιβλιαράκι μπορεί να κοστίζει πάνω από 80.000 ευρώ.

Πώς γίνεται αυτό και με ποιον τρόπο θα το ξέρεις;

Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν κάπου στον κόσμο 500 βιβλία «Harry Potter and the Philospher’s Stone», πρώτης έκδοσης, που περιλαμβάνουν πολλά λάθη, όπως ορθογραφικά ακόμα και στον τίτλο («Harry Potter and the Philospher’s Stone»). Ένα από αυτά, λοιπόν, πουλήθηκε σε δημοπρασία για σχεδόν 70.000 λίρες, δηλαδή, περίπου 80.000 ευρώ στο Bonhams Auction House στο Knightsbridge στο Λονδίνο.

Για να δεις αν το δικό σου ανήκει στα παραπάνω «χρυσά» βιβλία, πρέπει να ψάξεις για τα εξής:

Οι εκδόσεις πρέπει να είναι Bloomsbury

Η τελευταία ημερομηνία στη σελίδα των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι το 1997

Στο τέλος της σελίδας των πληροφοριών του βιβλίου (εκδόσεις, copyright, κλπ) πρέπει να έχει τη σειρά: «10 9 8 7 6 5 4 3 2 1»

Στη σελίδα 53, οι λέξεις «1 wand» είναι γραμμένες δύο φορές, ένα λάθος που διορθώθηκε στις επόμενες εκδόσεις.

Πηγή: teen.queen.gr