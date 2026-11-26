Ο πολυετής δικαστικός πόλεμος ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί, σχετικά με την ιδιοκτησία του ιστορικού οινοποιείου Château Miraval, έφτασε επιτέλους στο τέλος του. Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί, πρώην σύζυγοι, κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, σηματοδοτώντας το κλείσιμο ενός ακόμη κεφαλαίου στις νομικές τους διενέξεις. Η συμφωνία αυτή έρχεται δύο χρόνια μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους, λύνοντας μια διαμάχη που διήρκεσε τέσσερα χρόνια.

Η συμφωνία για το Château Miraval

Η δικαστική διαμάχη αφορούσε το Château Miraval, ένα ιστορικό οινοποιείο που βρίσκεται στη Νότια Γαλλία. Το ακίνητο αυτό είχε αποκτηθεί από κοινού από τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και αποτέλεσε το επίκεντρο μιας παρατεταμένης νομικής αντιπαράθεσης. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός στον οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές βάζει οριστικό τέλος στις διεκδικήσεις και τις αντιδικίες που είχαν προκύψει γύρω από την ιδιοκτησία του.

Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας έρχεται να ολοκληρώσει μια περίοδο έντονων νομικών διεργασιών, η οποία εκτεινόταν σε βάθος τεσσάρων ετών. Η συγκεκριμένη διαμάχη για το οινοποιείο ήταν μία από τις τελευταίες εκκρεμότητες μεταξύ των δύο πρώην συζύγων, οι οποίοι είχαν οριστικοποιήσει το διαζύγιό τους δύο χρόνια πριν από την τρέχουσα εξέλιξη.

Η κοινή δήλωση των δύο ηθοποιών

Μετά την επίτευξη του συμβιβασμού, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί προχώρησαν σε μια κοινή δήλωση, η οποία επιβεβαιώνει την εξέλιξη. Στη δήλωσή τους, οι δύο ηθοποιοί ανέφεραν χαρακτηριστικά: “Καταλήξαμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, με γνώμονα το συμφέρον της οικογένειάς μας, και δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια”. Η φράση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεσή τους να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητα των οικογενειακών τους ζητημάτων.

Η κοινή αυτή τοποθέτηση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς δείχνει μια προσπάθεια να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο των δικαστικών τους διαμαχών. Η αναφορά στο «συμφέρον της οικογένειάς μας» υποδηλώνει μια κοινή βάση για την επίλυση των διαφορών τους, ενώ η άρνηση για περαιτέρω σχόλια σηματοδοτεί την επιθυμία τους να μην επεκταθούν δημόσια σε λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Επιβεβαίωση της είδησης και διευκρινίσεις

Η είδηση της συμφωνίας επιβεβαιώθηκε επίσημα από τους εκπροσώπους του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί. Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν στο Entertainment Weekly, ένα από τα μέσα ενημέρωσης που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το ζευγάρι. Η επιβεβαίωση από επίσημα χείλη προσδίδει κύρος στην είδηση και διασφαλίζει την ακρίβειά της.

Επιπλέον, στην κοινή τους δήλωση, οι πρώην σύζυγοι θέλησαν να διευκρινίσουν ένα σημαντικό σημείο σχετικά με τα δημοσιεύματα. Συγκεκριμένα, τόνισαν πως «όσα σχόλια αποδίδονται σε ανώνυμες πηγές στα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης δεν προέρχονται ούτε από τους ίδιους ούτε από ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός τους». Με αυτή τη διευκρίνιση, οι δύο ηθοποιοί αποστασιοποιούνται από τυχόν ανακριβείς ή μη εξουσιοδοτημένες πληροφορίες που ενδέχεται να κυκλοφορούν.

Το ιστορικό του οινοποιείου Château Miraval

Το Château Miraval δεν είναι απλώς ένα ακίνητο, αλλά ένα ιστορικό οινοποιείο με σημαντική αξία, το οποίο βρίσκεται στην ειδυλλιακή περιοχή της Νότιας Γαλλίας. Η απόκτησή του από τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί είχε γίνει από κοινού, αντικατοπτρίζοντας την κοινή τους επένδυση και τα σχέδια που είχαν για αυτό. Το οινοποιείο αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και για τους δύο, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την ένταση και τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης.

Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, το Château Miraval βρέθηκε στο επίκεντρο των νομικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο διάσημων προσωπικοτήτων. Η διαμάχη αυτή, η οποία πλέον έχει επιλυθεί με εξωδικαστικό συμβιβασμό, αποτελούσε ένα από τα πιο επίμαχα σημεία στις μετα-διαζυγίου σχέσεις τους, απασχολώντας συχνά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η λύση της διαφοράς για το οινοποιείο κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην προσωπική και νομική τους ιστορία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta