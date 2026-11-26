Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σεφ στην Ελλάδα, μίλησε πρόσφατα για τη φιλοσοφία του σχετικά με την κατανάλωση γλυκών από τα παιδιά του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν απαγορεύει ποτέ τα γλυκά στα παιδιά του, καθώς θεωρεί πως η άρνηση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, δίνοντας λεπτομέρειες για τη σύζυγό του, Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, και τα δύο τους παιδιά.

Η προσέγγιση στα γλυκά

Σε δηλώσεις του, ο Άκης Πετρετζίκης ξεκαθάρισε ότι δεν λέει ποτέ «όχι» όταν τα παιδιά του ζητούν γλυκό. Η προσέγγισή του βασίζεται στην πεποίθηση ότι η απαγόρευση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιθυμία και κατανάλωση. Ο σεφ τόνισε ότι μιλά καθαρά βιωματικά ως γονιός, τονίζοντας πως δεν είναι ειδικός διατροφής.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι, όταν προσφέρει αμέσως το επιθυμητό γλυκό στα παιδιά του, αυτά συχνά χάνουν το έντονο ενδιαφέρον τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως ανέφερε, του επιστρέφουν το κέρασμα πίσω, δείχνοντας ότι η άμεση ικανοποίηση του αιτήματος μειώνει την αξία του.

«Ποτέ, άμα μου ζητήσουν τα παιδιά γλυκό, δεν θα τους πω όχι. Έχω καταλάβει πως άμα λες σε κάτι όχι στα παιδιά… Αυτό τουλάχιστον λειτουργεί στα δικά μου παιδιά. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή βιωματικά τι συμβαίνει στο σπίτι μου», ανέφερε αρχικά ο Άκης Πετρετζίκης. Συμπλήρωσε πως «άμα πω στα παιδιά όχι στο γλυκό, είμαι σίγουρος και ότι θα γκρινιάξουν και ότι θα φάνε περισσότερη ποσότητα και ότι στο τέλος θα βγω χαμένος. Οπότε, άμα μου ζητήσουν γλυκό, τους το δίνω και τις περισσότερες φορές μπορεί να μου το γυρίσουν και πίσω».

Οι δηλώσεις στην τηλεόραση

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του γνωστού σεφ προβλήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της εκπομπής «Happy Day». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Άκης Πετρετζίκης επανέλαβε τη θέση του, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία του ως πατέρας τον έχει οδηγήσει σε αυτή την πρακτική.

Ο σεφ εξήγησε ότι η παρατήρησή του αυτή προέρχεται από την καθημερινή αλληλεπίδραση με τα παιδιά του. Διευκρίνισε ότι η άποψή του δεν αποτελεί συμβουλή από ειδικό, αλλά μια προσωπική διαπίστωση για το πώς λειτουργεί αυτή η προσέγγιση μέσα στο δικό του σπίτι.

Η οικογενειακή του ζωή

Ο Άκης Πετρετζίκης διατηρεί μια πολύ δεμένη και διακριτική οικογενειακή ζωή, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη σύζυγό του, Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, και τα δύο τους παιδιά. Ο σεφ και η σύζυγός του έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Αχιλλέα, ο οποίος είναι πέντε ετών, καθώς και μία κόρη, την Ακυλίνα, η οποία είναι τεσσάρων ετών.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης. Η τελετή του γάμου ήταν ιδιωτική και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη βάφτιση του γιου τους, Αχιλλέα, σηματοδοτώντας μια διπλή χαρά για την οικογένεια.

Με πληροφορίες από: Newsit