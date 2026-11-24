Νέο οικονομικό «χτύπημα» δέχεται η Τζέσικα Άλμπα στην υπόθεση του διαζυγίου της. Δικαστική απόφαση την υποχρεώνει να καταβάλει πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια στον πρώην σύζυγό της, Κας Γουόρεν. Το ποσό αυτό συνδέεται με πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας της, HonorBar Inc.

Η νέα δικαστική απόφαση

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες έκρινε ότι η 45χρονη ηθοποιός πρέπει να καταβάλει επιπλέον 577.481 δολάρια στον Κας Γουόρεν. Αυτή η απόφαση έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες οικονομικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η Άλμπα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, το επιπλέον αυτό ποσό συνδέεται άμεσα με ένα πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας της Τζέσικα Άλμπα, HonorBar Inc. Ο Κας Γουόρεν έχει τη δυνατότητα να λάβει τα χρήματα είτε εφάπαξ είτε να τα μεταφέρει σε έναν ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό ή σε κάποιο άλλο επιλέξιμο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της επιλογής του.

Η προηγούμενη οικονομική διευθέτηση

Το ποσό των 577.481 δολαρίων που οφείλει πλέον η Τζέσικα Άλμπα στον πρώην σύζυγό της, Κας Γουόρεν, προστίθεται στα 3 εκατομμύρια δολάρια που είχε ήδη δεχτεί να του δώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Αυτή η προηγούμενη συμφωνία αποτελούσε μέρος της συνολικής οικονομικής διευθέτησης που επιτεύχθηκε κατά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους.

Η οριστικοποίηση του διαζυγίου του ζευγαριού είχε πραγματοποιηθεί πριν από εννέα μήνες, θέτοντας τότε ένα τέλος στη μακρά κοινή τους πορεία. Η τωρινή απόφαση έρχεται να αναθεωρήσει και να προσθέσει νέα δεδομένα στις οικονομικές πτυχές του χωρισμού τους.

Οι όροι του διαζυγίου και η κοινή επιμέλεια

Όταν η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο του 2025, είχαν συμφωνήσει σε κοινή επιμέλεια των τριών παιδιών τους. Μία σημαντική πτυχή της συμφωνίας τους ήταν ότι δεν είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμφωνητικό, γεγονός που επηρέασε τις οικονομικές διευθετήσεις του διαζυγίου.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές είχαν αποφασίσει ότι κανείς δεν θα πληρώνει στον άλλο διατροφή, ούτε για τα παιδιά ούτε συζυγική. Αυτή η απόφαση υπογράμμιζε την πρόθεσή τους για μια πιο αυτόνομη οικονομική πορεία μετά τον χωρισμό, αν και οι πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις προσθέτουν μια νέα διάσταση σε αυτή τη συμφωνία.

Η κοινή πορεία και ο χωρισμός

Το ζευγάρι της Τζέσικα Άλμπα και του Κας Γουόρεν έμεινε μαζί για συνολικά 20 χρόνια, μια μακρά σχέση που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν τον γάμο τους. Παντρεύτηκαν το 2008, επισφραγίζοντας την κοινή τους ζωή και δημιουργώντας οικογένεια.

Η ανακοίνωση του χωρισμού τους έγινε τον Ιανουάριο του 2025, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εικοσαετούς σχέσης και την έναρξη μιας νέας περιόδου για την ηθοποιό και τον πρώην σύζυγό της. Παρά τον χωρισμό, η κοινή επιμέλεια των παιδιών τους παραμένει βασικός πυλώνας της συμφωνίας τους.

Οι νέες σχέσεις μετά τον χωρισμό

Μετά τον χωρισμό τους, τόσο η Τζέσικα Άλμπα όσο και ο Κας Γουόρεν έχουν προχωρήσει σε νέες σχέσεις. Η Τζέσικα Άλμπα έχει συνδεθεί με τον ηθοποιό Ντάνι Ραμίρεζ, ο οποίος είναι 11 χρόνια νεότερός της, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.

Από την πλευρά του, ο Κας Γουόρεν έχει συνδεθεί με την ηθοποιό Σίνα Περέιρα, καθώς και με το μοντέλο Χάνα Σαν Ντορ. Και οι δύο φαίνεται να έχουν βρει νέους συντρόφους μετά το τέλος του γάμου τους, συνεχίζοντας τις ζωές τους σε διαφορετικές πορείες.

Με πληροφορίες από: Newsit