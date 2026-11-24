Ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε ανοιχτά για τα νέα δεδομένα στην προσωπική του ζωή, αναφερόμενος στον χωρισμό του από τη Λίντα Πρίντζου. Μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας, ο ηθοποιός περιέγραψε την περίοδο αυτή ως έναν «καινούργιο κόσμο» που τον κάνει να νιώθει σαν να «ξύπνησε από ένα κώμα». Τόνισε πως η απόφαση ελήφθη με απόλυτη ηρεμία και πως πλέον απολαμβάνει τη μοναχικότητά του, αφήνοντας τη ζωή να τον οδηγήσει.

Η απόφαση για τον χωρισμό και η νέα καθημερινότητα

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναφέρθηκε στην απόφαση να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τη Λίντα Πρίντζου, μετά από μια σχέση που διήρκεσε 15 χρόνια. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε με απόλυτη ηρεμία, χωρίς πιέσεις ή εντάσεις. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η διαδικασία ήταν ήπια και γλυκιά, επιτρέποντας στα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά.

Στη νέα του καθημερινότητα, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δήλωσε ότι απολαμβάνει τη μοναχικότητά του. «Έχω μια μοναχικότητα που μου αρέσει, αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει», είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η στάση ζωής τον βοηθά να βιώσει τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο, χωρίς να πιέζει τις καταστάσεις.

Οι λόγοι της δημοσιοποίησης

Ο ηθοποιός εξήγησε επίσης τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να δημοσιοποιήσει τον χωρισμό του. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή είχε ληφθεί αρκετό καιρό πριν από τη γνωστοποίησή της, και ήταν απαραίτητο να ειπωθεί. «Ήθελα να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου, γιατί είχε γίνει πολύ καιρό πριν και έπρεπε να ειπωθεί», δήλωσε.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσθεσε ότι, αν δεν είχε γίνει η σχετική ανακοίνωση, η κατάσταση θα ήταν «ένα παρεξηγήσιμο πράγμα». Αυτό, όπως τόνισε, δεν θα ταίριαζε ούτε στον ίδιο ούτε στη Λίντα Πρίντζου. Η δημοσιοποίηση έγινε για να τελειώσει το θέμα, καθώς, όπως είπε, δεν μπορεί κανείς να συζητά τα προσωπικά, αφού υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες.

Ένας «καινούργιος κόσμος» μετά τον χωρισμό

Περιγράφοντας τα συναισθήματά του μετά τον χωρισμό, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος χρησιμοποίησε μια έντονη παρομοίωση. «Για κάθε άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα νιώσει σε έναν χωρισμό. Είναι ένας καινούργιος κόσμος για μένα, σαν να ξύπνησα από ένα κώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αλλαγή που βιώνει και την αίσθηση αναγέννησης.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν με έναν πολύ γλυκό τρόπο, χωρίς ξαφνικές αποχωρήσεις από το σπίτι. «Έγιναν πολύ πιο γλυκά τα πράγματα, δεν έφυγε ξαφνικά κάποιος από το σπίτι. Ήταν πολύ ήπιο και γλυκό αυτό που έγινε», είπε. Αυτή η ήπια μετάβαση φαίνεται να συνέβαλε στην τωρινή του ψυχική κατάσταση.

Νιώθοντας ζωντανός και οι νέες προοπτικές

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον, ειδικά μετά την ηλικία των 50 ετών. «Είναι τόσα πεδία ανοιχτά μπροστά σου για να ζήσεις μετά τα 50, διάφορα πράγματα που μπορούν να σου συμβούν», δήλωσε. Αυτή η προοπτική τον κάνει να νιώθει ζωντανός και γεμάτος ενέργεια.

Η αίσθηση του να νιώθει «ζωντανός» είναι κυρίαρχη στα λεγόμενά του, καθώς βλέπει μπροστά του νέες ευκαιρίες και δυνατότητες. Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε την επιθυμία του να μην επεκταθεί περαιτέρω σε προσωπικές λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι το θέμα του χωρισμού έχει κλείσει για εκείνον με έναν ήρεμο και γλυκό τρόπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki