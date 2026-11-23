Το νέο επεισόδιο της σειράς «Ντέρτι» έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, φέρνοντας μαζί του σημαντικές εξελίξεις για τους πρωταγωνιστές. Η Καίτη βιώνει μια τρομακτική στιγμή λόγω ενός ξαφνικού πόνου, που την οδηγεί στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα, ενώ ο Άρης αναλαμβάνει μια κρίσιμη αποστολή στην Αθήνα.

Η περιπέτεια της Καίτης και τα όνειρα της Βούλας

Η Καίτη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία απρόσμενη κατάσταση, καθώς ένας ξαφνικός πόνος την τρομάζει βαθιά. Αυτό το γεγονός την αναγκάζει να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία για την υγεία της.

Παράλληλα, η Βούλα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την εκπλήρωση των χαμένων της ονείρων. Αποφασίζει να γραφτεί ξανά στο σχολείο με στόχο να αποκτήσει το απολυτήριό της, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για εκείνη.

Η επικίνδυνη αποστολή του Άρη στην Αθήνα

Η Στέλλα και ο Άρης έχουν την ευκαιρία να ζήσουν για λίγες ώρες ως ένα κανονικό ζευγάρι, απολαμβάνοντας στιγμές ελευθερίας και αφήνοντας πίσω τους όσα τους απειλούν και τους τρομάζουν. Αυτή η ανάπαυλα, ωστόσο, είναι σύντομη.

Η πραγματικότητα επανέρχεται γρήγορα, καθώς ο Χρήστος ζητά από τον Άρη να μεταβεί στην Αθήνα. Ο σκοπός της αποστολής είναι να βρει τους Καλαματιανούς, μια ενέργεια που μπορεί να τον εισάγει βαθύτερα στον κόσμο τους.

Ο Άρης δέχεται την πρόταση, θεωρώντας ότι αυτή η κίνηση θα τον βοηθήσει να διεισδύσει περαιτέρω. Ωστόσο, δεν υποψιάζεται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την αποστολή και ποιες μπορεί να είναι οι πραγματικές της προεκτάσεις.

Συγκρούσεις και ανεξάρτητες έρευνες

Ο Πασχάλης συνεχίζει με επιμονή την αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με τον Κωστή. Η επιμονή του αυτή τον οδηγεί σε νέα σύγκρουση με τον Αλέκο, καθώς οι προσπάθειές του για διαλεύκανση της υπόθεσης εντείνονται.

Την ίδια στιγμή, ο Λεωνίδας και ο Μιχάλης αποφασίζουν να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία. Λαμβάνουν την απόφαση να συνεχίσουν την έρευνά τους μόνοι τους, ανεξάρτητα από άλλες προσπάθειες.

Η ένταση μεταξύ Ξένιας και Στέλλας και η μεγάλη απόφαση

Η σχέση μεταξύ Ξένιας και Στέλλας δοκιμάζεται σκληρά, καθώς οι δύο γυναίκες έρχονται σε μία σκληρή σύγκρουση. Η Ξένια κατηγορεί τη Στέλλα ότι δεν της παρέχει επαρκή στήριξη στη νέα της επαγγελματική προσπάθεια.

Αυτή η κατηγορία τραυματίζει σοβαρά την ήδη εύθραυστη σχέση που είχαν αρχίσει να χτίζουν, δημιουργώντας ρήγμα ανάμεσά τους.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Στέλλα βρίσκει και πάλι καταφύγιο στον Άρη. Ωστόσο, λαμβάνει και μία απόφαση που έχει τη δυναμική να ανατρέψει τα πάντα στη ζωή της. Δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο να ζει κάτω από τις παρούσες συνθήκες και εκφράζει την επιθυμία να πάρει η ίδια την τύχη της στα χέρια της.

Με πληροφορίες από: Enikos