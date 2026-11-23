Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση της ποινής των 74 μαστιγώσεων που είχε επιβληθεί στην 29χρονη τραγουδίστρια Παραστού Αχμαντί. Η τιμωρία αυτή επιβλήθηκε στην καλλιτέχνιδα επειδή εμφανίστηκε σε διαδικτυακή συναυλία χωρίς να φοράει μαντήλα, ενέργεια που θεωρείται παραβίαση των αυστηρών ενδυματολογικών και κοινωνικών κανόνων που ισχύουν στο Ιράν για τις γυναίκες. Η ποινή αφορούσε επίσης και τέσσερα μέλη του συγκροτήματός της.

Η καταδίκη και η εκτέλεση της ποινής

Η Παραστού Αχμαντί, ηλικίας 29 ετών, είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο, μαζί με άλλα μέλη του συγκροτήματός της, για μια συναυλία που είχε οργανωθεί. Η συναυλία αυτή, αν και πραγματοποιήθηκε μπροστά από μία άδεια αίθουσα, αναμεταδόθηκε στο διαδίκτυο τον Δεκέμβριο του 2024, προκαλώντας την αντίδραση των ιρανικών αρχών. Η εκτέλεση της ποινής των 74 μαστιγώσεων ανακοινώθηκε από τον Μουσταφά Νιλί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna, και επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα Shargh.

Η τραγουδίστρια είχε παραμείνει υπό κράτηση για δύο εβδομάδες πριν αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η ίδια και η ομάδα της παραπέμφθηκαν σε δίκη με τις κατηγορίες της «προσβολής της δημόσιας αιδούς» και της «συνέργειας στην παραγωγή, μετάδοση, διάδοση και δημοσίευση άσεμνου και χυδαίου περιεχομένου», σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Η διαδικτυακή εμφάνιση που οδήγησε στην τιμωρία

Η επίμαχη συναυλία, η οποία αναμεταδόθηκε στο διαδίκτυο, συγκέντρωσε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι YouTube της τραγουδίστριας. Κατά τη διάρκεια αυτής της εμφάνισης, η νεαρή γυναίκα είχε εμφανιστεί χωρίς μαντήλα, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα με τιράντες και κόκκινο κραγιόν στα χείλη. Αυτή η ενδυματολογική επιλογή θεωρήθηκε παραβίαση των αυστηρών κανόνων που επιβάλλει το ιρανικό καθεστώς.

Η Παραστού Αχμαντί συνοδευόταν από έναν πιανίστα, έναν ντράμερ, έναν κιθαρίστα και έναν μπασίστα, οι οποίοι ήταν όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα. Η εμφάνιση της τραγουδίστριας χωρίς μαντήλα και με το συγκεκριμένο μακιγιάζ αποτέλεσε το κύριο σημείο της κατηγορίας που οδήγησε στην καταδίκη της.

Οι αυστηροί νόμοι του Ιράν για τις γυναίκες

Στο Ιράν, οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να τραγουδούν δημοσίως, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένες να φορούν ενδύματα που καλύπτουν πλήρως το σώμα τους, καθώς και χιτζάμπ, δηλαδή την ισλαμική μαντήλα που καλύπτει το κεφάλι και το λαιμό. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται αυστηρά και η παραβίασή τους επισύρει σοβαρές ποινές, όπως αυτή που επιβλήθηκε στην Παραστού Αχμαντί.

Οι ενδυματολογικοί κώδικες και οι περιορισμοί στην έκφραση των γυναικών αποτελούν μέρος του νομικού πλαισίου της χώρας, με τις αρχές να επιβάλλουν την τήρησή τους μέσω δικαστικών αποφάσεων και ποινών.

Η διεθνής αντίδραση και η έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας

Η περίπτωση της Παραστού Αχμαντί δεν πέρασε απαρατήρητη από διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, στις αρχές Οκτωβρίου, η Διεθνής Αμνηστία είχε καταδικάσει την επικύρωση της ποινής σε δεύτερο βαθμό. Ο οργανισμός είχε απευθύνει έκκληση στο Ιράν να «εγκαταλείψει κάθε σχέδιο εφαρμογής των ποινών μαστίγωσης».

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τη μαστίγωση ως «σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία», τονίζοντας την αντίθεσή της σε τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες θεωρούνται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki