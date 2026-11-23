Η Κιμ Καρντάσιαν ταξίδεψε στο Λας Βέγκας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες της Formula 1 και να στηρίξει τον σύντροφό της, Λιούις Χάμιλτον. Η παρουσία της τηλεπερσόνας στην πόλη των καζίνο, η οποία φιλοξένησε το τελευταίο Γκραν Πρι, δεν πέρασε απαρατήρητη, με την ίδια να μοιράζεται στιγμιότυπα από το ταξίδι της. Μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καρντάσιαν δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών που προκάλεσαν «φρενίτιδα» στους διαδικτυακούς της ακολούθους, συνοδευόμενες από τη λεζάντα «VEGA$», αναδεικνύοντας την ατμόσφαιρα της μεγαλούπολης και την επίσκεψή της για το μεγάλο αθλητικό γεγονός.

Η παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν στο Λας Βέγκας

Η ιδρύτρια της Skims βρέθηκε στη μεγαλούπολη των καζίνο με συγκεκριμένο σκοπό: να παρακολουθήσει τον Λιούις Χάμιλτον να αγωνίζεται στο πλαίσιο της Formula 1. Η επίσκεψή της στο Λας Βέγκας αποτελεί μέρος της στήριξης που παρέχει στον σύντροφό της, καθώς ο Χάμιλτον συμμετείχε στο τελευταίο Γκραν Πρι που διεξήχθη στην πόλη.

Η Κιμ Καρντάσιαν, με την άφιξή της, φρόντισε να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, ειδικά μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram. Οι φωτογραφίες της, που έφεραν τη χαρακτηριστική λεζάντα «VEGA$», έγιναν γρήγορα viral, δείχνοντας την εντυπωσιακή της παρουσία και την αφοσίωσή της στο γεγονός.

Το εντυπωσιακό στιλ της τηλεπερσόνας

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Λας Βέγκας, η Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε μια εμφάνιση που τράβηξε όλα τα βλέμματα. Πόζαρε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της φορώντας ένα κόκκινο παντελόνι από λάτεξ, το οποίο είχε σχεδιαστεί από τον Τζον Γκαλιάνο για τον οίκο Dior το 2003.

Αυτή η ενδυματολογική επιλογή ανέδειξε για ακόμη μια φορά το ιδιαίτερο στιλ της τηλεπερσόνας, η οποία συχνά επιλέγει κομμάτια υψηλής ραπτικής και vintage δημιουργίες. Η εμφάνισή της αυτή συνέβαλε στην περαιτέρω δημοσιότητα της επίσκεψής της στην αμερικανική πόλη.

Η παρακολούθηση των αγώνων και οι προηγούμενες εμφανίσεις

Η Καρντάσιαν παρακολούθησε τις κατατακτήριες δοκιμές του αγώνα το βράδυ της Παρασκευής. Βρέθηκε στο γκαράζ της Ferrari, δείχνοντας το ενδιαφέρον της για τις εξελίξεις στην πίστα. Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο, επέστρεψε στην πίστα για να παρακολουθήσει τον κυρίως αγώνα της Formula 1.

Η παρουσία της στο Λας Βέγκας σηματοδοτεί την τρίτη πόλη φέτος, όπου οι φωτογράφοι την εντόπισαν να παρακολουθεί τον Λιούις Χάμιλτον σε αγώνες. Προηγουμένως, η Κιμ Καρντάσιαν είχε βρεθεί στο Μονακό και στη Σιγκαπούρη, επιβεβαιώνοντας τη συχνή της παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις της Formula 1 για να στηρίξει τον σύντροφό της.

Αμοιβαία στήριξη: Η επίσκεψη του Χάμιλτον στα γυρίσματα

Η στήριξη μεταξύ του ζευγαριού φαίνεται να είναι αμοιβαία, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον έχει επισκεφθεί και τον δικό της χώρο δουλειάς. Τον Αύγουστο, ο οδηγός της Formula 1 βρέθηκε στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της σειράς «All’s Fair», όπου συμμετέχει η Κιμ Καρντάσιαν.

Αυτή η επίσκεψη του Χάμιλτον στα επαγγελματικά της καθήκοντα υπογραμμίζει την αλληλοϋποστήριξη και την παρουσία τους στις σημαντικές στιγμές ο ένας του άλλου, τόσο στους αγώνες όσο και στις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki