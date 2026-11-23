Το μουσικό σόου «The Voice of Greece» προσέλκυσε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού το σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου, καταγράφοντας διψήφια ποσοστά τηλεθέασης στον ΣΚΑΪ. Το πρόγραμμα πλησίασε το 12%, επίδοση που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες για εκπομπές με τακτικό προγραμματισμό. Συνολικά, ο ΣΚΑΪ αναδείχθηκε πρώτος σε τηλεθέαση κατά τη διάρκεια του διημέρου.

Η δυναμική πορεία του «The Voice of Greece»

Το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τηλεθέασης, με όλο και περισσότερους τηλεθεατές να συντονίζονται μέρα με τη μέρα κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Η δημοφιλία του μουσικού σόου ήταν τέτοια που λίγο έλειψε να φτάσει το 12% στην τηλεθέαση, ένα ποσοστό που θεωρείται από τα υψηλότερα για περιεχόμενο που προβάλλεται σε τακτική βάση.

Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την απήχηση του προγράμματος στο κοινό, το οποίο το επέλεξε για την ψυχαγωγία του το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου. Η σταθερή προτίμηση των τηλεθεατών συνέβαλε καθοριστικά στην πρωτιά του ΣΚΑΪ για το συγκεκριμένο σαββατοκύριακο.

Οι σταθερές αξίες των επαναλήψεων και οι αθλητικές μεταδόσεις

Εκτός από το «The Voice of Greece», ένα άλλο «δυνατό χαρτί» για τον ΣΚΑΪ ήταν η σειρά «Σόι σου». Οι επαναλήψεις των επεισοδίων της σειράς αποδείχθηκαν «μαγνήτες» τηλεθέασης, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό τηλεθεατών. Συγκεκριμένα, το Σάββατο, η σειρά κατέγραψε 6,5% τηλεθέαση, ενώ την Κυριακή η επίδοση ανέβηκε στο 6,8%.

Τρίτη επιλογή για τους τηλεθεατές, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, ήταν οι αθλητικές μεταδόσεις του ΣΚΑΪ. Τη μία ημέρα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο μπασκετάκι, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Άρης, ενώ την άλλη ημέρα, η μπαλίτσα, με τον αγώνα ΠΑΟ-ΟΦΗ, συγκέντρωσε την προσοχή του κοινού.

Οι επιδόσεις των κεντρικών δελτίων ειδήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega κατέγραψε μια αξιοσημείωτη διάκριση, πλασαριζόμενο στην τέταρτη θέση της τηλεθέασης τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή. Αυτή η σταθερή παρουσία στην κορυφή αναδεικνύει την προτίμηση του κοινού για την ενημέρωση που προσφέρει το κανάλι.

Από την άλλη πλευρά, το κεντρικό δελτίο του Alpha βρέθηκε στην έκτη θέση της τηλεθέασης και τις δύο ημέρες του σαββατοκύριακου. Επίσης, το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ πλασαρίστηκε στη μέση της 10άδας την Κυριακή, συμπληρώνοντας την εικόνα των ειδησεογραφικών εκπομπών που ξεχώρισαν.

Άλλα προγράμματα στην τηλεοπτική δεκάδα

Πέρα από τα δελτία ειδήσεων, άλλα προγράμματα κατάφεραν να βρεθούν στη δεκάδα των προτιμήσεων του κοινού. Το Σάββατο, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» πλασαρίστηκε στη μέση της 10άδας, δείχνοντας τη διαχρονική του απήχηση στους τηλεθεατές.

Επιπλέον, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η πρεμιέρα του «Extreme Makeover Home Edition» στον ΑΝΤ1 σημείωσε «θαύμα τηλεθέαση», προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και καταγράφοντας εντυπωσιακά ποσοστά για την πρώτη του προβολή.

Η συνολική εικόνα του Σαββατοκύριακου και μία μετακίνηση

Ο ΣΚΑΪ αναδείχθηκε πρώτος σε τηλεθέαση το σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου, καταγράφοντας «μασίφ τηλεθέαση» και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο τηλεοπτικό τοπίο του διημέρου. Η συνδυασμένη απόδοση των ψυχαγωγικών και αθλητικών του προγραμμάτων συνέβαλε σε αυτή την πρωτιά.

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, σημειώθηκε μια αντισταθμιστική μετακίνηση στο iefimerida, όπου εντάχθηκε ένα πρώην στέλεχος του ΣΚΑΪ. Αυτή η εξέλιξη αφορά το χώρο των media και τις εσωτερικές ανακατατάξεις στελεχών μεταξύ των ενημερωτικών μέσων.

Με πληροφορίες από: Topontiki