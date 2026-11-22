Μια νέα ανατροπή έρχεται να ταράξει όλους τους ήρωες, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε ώρες». Ο Πέτρος δείχνει για ακόμα μια φορά πόσο αδίστακτος μπορεί να γίνει, δίνοντας εντολή σε έναν πληρωμένο δολοφόνο να σκοτώσει τον Στέφανο. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου όπως τα περίμενε, καθώς από τους πυροβολισμούς σε ερημική τοποθεσία τραυματίζεται η Στέλλα.

Ο Πέτρος δίνει εντολή για χτύπημα

Ο Πέτρος, μέσα στην παράνοιά του, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση και έχει γίνει επιθετικός προς όλους. Το μόνο άτομο που θεωρεί ότι τον στηρίζει είναι η Ολυμπία. Παράλληλα, χαίρεται πολύ όταν μαθαίνει ότι η Νικολέτα περιμένει κοριτσάκι.

Ο Πέτρος κάνει ένα βήμα χωρίς επιστροφή, αφού συναντά έναν πληρωμένο δολοφόνο και του αναθέτει ένα χτύπημα: να βγάλει από τη μέση τον Στέφανο. Η απόφαση αυτή αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πόσο αδίστακτος μπορεί να γίνει ο Πέτρος, καθώς επιδιώκει την εξόντωση του Στέφανου.

Η συμβολαιογραφική πράξη και η αντίδραση του Στέφανου

Η Στέλλα και ο Φίλιππος είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα προκειμένου να έρθουν κοντά με τον Στέφανο και να χτίσουν από την αρχή μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Έτσι, φτάνει η μέρα που πρόκειται να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη για να περάσει το 1/3 της περιουσίας τους σε εκείνον. Το ζευγάρι ανυπομονεί για την τελική αντίδραση του γιου τους.

Ο Στέφανος, αρχικά, δεν πιστεύει με τίποτα πως οι βιολογικοί του γονείς θα προχωρήσουν στην παραχώρηση της περιουσίας τους. Ωστόσο, μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τη Στέλλα και τον Φίλιππο μετά τις υπογραφές της συμβολαιογραφικής πράξης, αφού ο Στέφανος αντιδρά τελείως απρόσμενα. Το ζευγάρι είναι χαρούμενο με την απότομη μεταστροφή του Στέφανου και όλοι τους είναι πια έτοιμοι να δώσουν αμοιβαίες εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Κοντά στους γονείς του βρίσκεται και ο Άγγελος.

Η ενέδρα στην ερημική τοποθεσία

Αντίθετα με την οικογενειακή επανασύνδεση, ο Πέτρος γίνεται πιο αντιδραστικός και επιθετικός από ποτέ. Την επόμενη κιόλας μέρα από την ανάθεση του χτυπήματος, ο πληρωμένος δολοφόνος έχει ήδη βάλει στο στόχαστρο τον Στέφανο. Ο Στέφανος βρίσκεται μαζί με τη Στέλλα σε μια ερημική τοποθεσία και συζητούν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι κάποιος τους παρακολουθεί.

Ξαφνικά, ο δολοφόνος βγάζει το πιστόλι και πυροβολεί. Από τους πυροβολισμούς, ο ένας από τους δύο σωριάζεται στο έδαφος αιμόφυρτος. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου όπως τα περίμενε ο Πέτρος, καθώς ο στόχος του δεν είναι αυτός που τραυματίζεται.

Τραυματισμός της Στέλλας και οι συνέπειες

Ο Στέφανος βλέπει τη μητέρα του να αιμορραγεί και τρελαίνεται, ενώ δεν προλαβαίνει να διακρίνει ποιος τους πυροβόλησε. Οι επόμενες κινήσεις του είναι γρήγορες και η γυναίκα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Αμέσως ενημερώνονται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για το συμβάν.

Ο τραυματισμός της Στέλλας αναστατώνει τους πάντες. Στο άκουσμα της είδησης, ο Πέτρος κοντεύει να τρελαθεί από τύψεις για την εξέλιξη των γεγονότων. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την υπόθεση του πυροβολισμού και του τραυματισμού της Στέλλας.

Με πληροφορίες από: Newsit