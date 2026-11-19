Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Manu Bennett, 57 ετών, παγκοσμίως γνωστός από τους ρόλους του ως Crixus στην τηλεοπτική σειρά «Spartacus» και στην κινηματογραφική τριλογία «The Hobbit», βρίσκεται στην Αθήνα. Ο χολιγουντιανός σταρ επισκέφθηκε την ελληνική πρωτεύουσα ενόψει της συμμετοχής του στο «AthensCon 2026». Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026, ο Bennett βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του μουσικού Χρήστου Αδαμόπουλου, με τον οποίο είναι παλιοί γνώριμοι.

Η παρουσία του χολιγουντιανού σταρ στην Αθήνα

Ο Manu Bennett, ο 57χρονος Νεοζηλανδός πρωταγωνιστής, που έγινε παγκοσμίως γνωστός για την εμφάνισή του ως Crixus στην τηλεοπτική σειρά «Spartacus» και την κινηματογραφική τριλογία «The Hobbit», βρίσκεται στην Αθήνα. Η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται άμεσα με την επικείμενη συμμετοχή του στο «AthensCon 2026». Αυτή η εκδήλωση, αφιερωμένη στην ποπ κουλτούρα, θα λάβει χώρα στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Ο αναγνωρισμένος ηθοποιός αναμένεται να δώσει το παρών στις εκδηλώσεις του AthensCon, προσφέροντας στους φανς την ευκαιρία να τον συναντήσουν από κοντά. Το φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί για τρεις ημέρες, από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου του 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), ενισχύοντας την πολιτιστική ατζέντα της πόλης.

Βραδινή έξοδος και η συνάντηση με τον Χρήστο Αδαμόπουλο

Πέρα από τις προγραμματισμένες του υποχρεώσεις, ο Manu Bennett απόλαυσε και τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Το βράδυ της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026, ο χολιγουντιανός σταρ επισκέφθηκε τον «Σταυρό του Νότου», ένα γνωστό νυχτερινό κέντρο της πόλης. Ο βασικός λόγος της επίσκεψής του ήταν να παρακολουθήσει την εμφάνιση του Έλληνα μουσικού Χρήστου Αδαμόπουλου, με τον οποίο διατηρεί μακροχρόνια φιλία.

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε το τραγούδι «Μίλησέ Μου» από την Panik Records, εμφανίστηκε πλαισιωμένος από γυναίκες μουσικούς. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης παρουσίασε τη δική του μουσική ταυτότητα σε αγαπημένα τραγούδια, προσφέροντας ένα ξεχωριστό βραδινό θέαμα στον Manu Bennett και το υπόλοιπο κοινό που βρέθηκε στο μαγαζί.

Η παλιά γνωριμία και το viral βίντεο

Η συνάντηση του Manu Bennett με τον Χρήστο Αδαμόπουλο στον «Σταυρό του Νότου» επιβεβαίωσε την παλιά τους γνωριμία. Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούν στενές σχέσεις, οι οποίες έχουν γίνει γνωστές και στο ευρύ κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πριν από λίγους μήνες, είχαν συνεργαστεί σε ένα βίντεο που γνώρισε τεράστια απήχηση, καθιστώντας το «super viral».

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Manu Bennett και ο Χρήστος Αδαμόπουλος τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Τα Σάββατα». Το τραγούδι, το οποίο είχε ερμηνεύσει πρώτος ο Αντώνης Ρέμος, απέκτησε νέα διάσταση μέσα από την κοινή τους ερμηνεία. Η δημοσίευση του βίντεο στα social media του Χρήστου Αδαμόπουλου είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ένα από τα πιο συζητούμενα θέματα της εποχής, αναδεικνύοντας τη χημεία και τη φιλία τους.

Το AthensCon 2026: Ένα μεγάλο γεγονός για την ποπ κουλτούρα

Η κύρια αιτία της επίσκεψης του Manu Bennett στην Αθήνα είναι η συμμετοχή του στο «AthensCon 2026», μια εκδήλωση που αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις της φαντασίας, των κόμικς και των τηλεοπτικών σειρών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τους θαυμαστές του, να υπογράψει αυτόγραφα και να συμμετάσχει στις διάφορες δράσεις του φεστιβάλ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία.

Το «AthensCon 2026» θα φιλοξενηθεί στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) και θα διαρκέσει τρεις ημέρες, συγκεκριμένα από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026. Η παρουσία ενός τόσο αναγνωρίσιμου προσώπου όπως ο Manu Bennett, με την παγκόσμια φήμη που απέκτησε από τους ρόλους του σε παραγωγές όπως το «Spartacus» και το «The Hobbit», αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου, ενισχύοντας το κύρος της εκδήλωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit