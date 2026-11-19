Ο Κώστας Νικούλι, ένας από τους γνωστούς ηθοποιούς, βρέθηκε καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Στούντιο 4» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε εκτενώς για την αλβανική του καταγωγή και τις εμπειρίες του από τα καλοκαίρια που περνούσε στην Αλβανία. Αποκάλυψε λεπτομέρειες για την επιλογή των γονέων του σχετικά με τη γλώσσα, αλλά και τη δική του απόφαση να διατηρήσει αυτόν τον πλούτο μαθαίνοντας αργότερα την αλβανική γλώσσα.

Η επιλογή των γονέων και η απόφαση του ηθοποιού

Στην εκπομπή, με οικοδεσπότες τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου, ο Κώστας Νικούλι αναφέρθηκε στην αρχική επιλογή των γονέων του να μην του μιλούν αλβανικά. Όταν η Κατερίνα Καραβάτου τον ρώτησε για τους λόγους αυτής της απόφασης και τι τον ώθησε να παραμείνει συνεπής στην καταγωγή του, ο ηθοποιός εξήγησε πως η εποχή εκείνη στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα ήταν «μία περίεργη εποχή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γονείς του πιθανόν φοβούνταν ότι η αλβανική γλώσσα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί «αντίθετα» σε βάρος του. Ο Κώστας Νικούλι ανέφερε ότι η πρώτη του γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Ωστόσο, τόνισε ότι αργότερα, και οι ρόλοι του τον βοήθησαν σε αυτό, επέλεξε να μάθει αλβανικά, καθώς θεωρεί ότι είναι ένα κομμάτι μέσα του που θέλει να το κρατήσει.

Καλοκαίρια στην Αλβανία και ο «τρομερός πλούτος»

Παρά την αρχική επιλογή των γονέων του να μην του μιλούν αλβανικά στο σπίτι, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μπορεί να μην ήθελαν οι γονείς μας να μας μιλάνε τόσο αλβανικά, παρ’ όλα αυτά, μας έστελναν τρεις μήνες στην Αλβανία για διακοπές με τους παππούδες». Αυτή η πρακτική εξασφάλιζε τη διατήρηση της σύνδεσής του με την καταγωγή του.

Ο Κώστας Νικούλι περιέγραψε αυτά τα καλοκαίρια ως «τρομερά καλοκαίρια». Επεσήμανε ότι μέσα από αυτές τις εμπειρίες υπάρχει «τρομερός πλούτος» και «τρομερές εμπειρίες», οι οποίες διαμόρφωσαν ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς του. Η επαφή με τους παππούδες και το περιβάλλον της Αλβανίας κατά τη διάρκεια των διακοπών του προσέφερε μια βαθιά σύνδεση με τις ρίζες του.

Η πρώτη επαφή με την πατρίδα των γονέων

Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια σχετικά με την πρώτη του επίσκεψη στην Αλβανία. Πρόσφατα έμαθε, όπως δήλωσε, ότι πήγε για πρώτη φορά στην Αλβανία όταν ήταν μόλις έξι μηνών. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε ύστερα από τη βάπτισή του, η οποία έγινε τον Μάιο.

Ο μικρός Κώστας Νικούλι έμεινε στην Αλβανία με τους παππούδες του για ένα μεγάλο διάστημα, συγκεκριμένα μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι η επαφή του με την αλβανική κουλτούρα και το περιβάλλον ξεκίνησε από πολύ νωρίς, διαμορφώνοντας ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής του «από έξι μηνών», όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η γλώσσα στο σπίτι και η σχολική εμπειρία

Παρά την προσπάθεια των γονέων του να τον προστατεύσουν από πιθανά προβλήματα στο σχολείο, όπως ο ίδιος εξήγησε, η αλβανική γλώσσα ήταν παρούσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς του μιλούσαν αλβανικά μεταξύ τους μέσα στο σπίτι, γεγονός που συνέβαλε στην εξοικείωσή του με τη γλώσσα, έστω και έμμεσα.

Ο Κώστας Νικούλι διευκρίνισε ότι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στο σχολείο λόγω της καταγωγής του. Αντιθέτως, είχε φίλους και ήταν πάντα ανοιχτός σχετικά με την προέλευσή του. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «πάντα το έλεγα, ότι είμαι από εκεί και στις διακοπές μου κάνω αυτό», υπογραμμίζοντας την περηφάνια του για τις ρίζες του και τις καλοκαιρινές του εμπειρίες.

Με πληροφορίες από: Enikos