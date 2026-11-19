Η γνωστή ηθοποιός Μαρίνα Ασλάνογλου παραχώρησε συνέντευξη στον Ισίδωρο Φίκαρη για την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Πειραιώς 131, όπου η ηθοποιός πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κυρία Ασλάνογλου αναφέρθηκε σε δύσκολες καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει στην επαγγελματική της πορεία, καθώς και σε ένα προσωπικό ψυχοσωματικό πρόβλημα που την ταλαιπώρησε.

Η συνεργασία στη «Συγκάτοικο» και η συνέντευξη

Η Μαρίνα Ασλάνογλου συμπρωταγωνιστεί με την Γωγώ Μπρέμπου στην παράσταση «Συγκάτοικος», ένα έργο της Jen Silverman. Στο πλαίσιο της προώθησης της παράστασης και της συζήτησης για την καριέρα της, η ηθοποιός δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις του επαγγέλματος.

Η συνέντευξη, η οποία διεξήχθη στον χώρο του θεάτρου, έδωσε την ευκαιρία στην κυρία Ασλάνογλου να μοιραστεί πτυχές της επαγγελματικής και προσωπικής της ζωής. Οι δηλώσεις της προσέφεραν μια εικόνα για τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που κρύβει ο χώρος της υποκριτικής, αλλά και για τον τρόπο που η ίδια τις διαχειρίστηκε.

Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στον επαγγελματικό χώρο

Αναφερόμενη στις σχέσεις στον χώρο εργασίας, η Μαρίνα Ασλάνογλου σημείωσε τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό. «Το καλό από το κακό απέχει ένα γράμμα. Κ – Λ», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι έχει γνωρίσει τόσο καλούς όσο και κακούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Με την εμπειρία που έχει αποκτήσει και τα διάφορα πράγματα που έχει περάσει, όπως είπε, μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει το κακό.

Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν ανέχεται τον κακό άνθρωπο, δηλώνοντας «με τίποτα». Για την ίδια, ένας καλός συνάδελφος πρέπει να είναι καλός τόσο πάνω στη σκηνή, όσο και ως άνθρωπος. Πρόσθεσε ότι, παρόλο που οι ηθοποιοί μπορούν να αφήνουν τα προσωπικά τους προβλήματα στην είσοδο του θεάτρου, η ύπαρξη ενός κακού συναδέλφου μπορεί να κάνει τη σεζόν ιδιαίτερα δύσκολη.

Η ανάγκη για «γερό στομάχι» στο θέατρο

Η κυρία Ασλάνογλου περιέγραψε τις επαγγελματικές συνθήκες ως ενίοτε πολύ δύσκολες, δηλώνοντας ότι «δεν περνάει εύκολα η σεζόν» όταν αντιμετωπίζει κανείς τέτοιες καταστάσεις. Παρόλο που της έχει συμβεί να βρεθεί σε δυσάρεστες επαγγελματικές συνθήκες, δεν αποχώρησε ποτέ, αλλά όπως ανέφερε, «τα κατάπινα».

Σε αυτό το πλαίσιο, η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της ψυχικής αντοχής, λέγοντας: «Πρέπει να μάθεις αυτό που λέω «να έχουμε γερό στομάχι» σ’ αυτή τη δουλειά». Αυτή η φράση αποτυπώνει την ανάγκη για υπομονή και ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις και τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στον χώρο της υποκριτικής.

Το ψυχοσωματικό πρόβλημα και η δημόσια τοποθέτηση

Εκτός από τις επαγγελματικές προκλήσεις, η Μαρίνα Ασλάνογλου αναφέρθηκε και σε ένα ψυχοσωματικό πρόβλημα που την ταλαιπώρησε. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν προέκυψε λόγω της δουλειάς της, αλλά «ήταν για άλλα πράγματα». Η απόφασή της να μιλήσει για αυτό το θέμα ήρθε αφότου είχε περάσει η δύσκολη περίοδος.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι επέλεξε να μοιραστεί την εμπειρία της με δικά της λόγια και με τον δικό της τρόπο, χαρακτηρίζοντάς την ως «μία ιστορία χαράς και ελπίδας με ένα αίσιο τέλος». Η δημόσια τοποθέτησή της είχε ως στόχο να μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αφού η ίδια κατάφερε να ξεπεράσει αυτή την πρόκληση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis