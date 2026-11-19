Η Μαράια Κάρεϊ και η ανησυχία των θαυμαστών της μετά την εμφάνιση στη Βραζιλία

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η Μαράια Κάρεϊ στους θαυμαστές της, αλλά και ευρύτερα, μετά από βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Τα αποσπάσματα αυτά προέρχονται από την πρόσφατη εμφάνισή της στη Βραζιλία, όπου η εικόνα της πάνω στη σκηνή πυροδότησε πλήθος συζητήσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρεμιέρα της χριστουγεννιάτικης περιοδείας

Η Μαράια Κάρεϊ βρέθηκε στη Βραζιλία για την πρεμιέρα της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της, μια εμφάνιση που αναμενόταν με ενδιαφέρον. Ωστόσο, η παρουσία της επί σκηνής στο Σάο Πάολο, αντί να επικεντρωθεί στην ερμηνεία της, έστρεψε την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου σε άλλα σημεία.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, η τραγουδίστρια ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία «Fantasy», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1995. Για την περίσταση, η Μαράια Κάρεϊ επέλεξε να φορέσει μια εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα, διακοσμημένη με παγιέτες.

Οι περιορισμένες κινήσεις και η βοήθεια των χορευτών

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως, και το οποίο κοινοποιήθηκε από τον χρήστη Philipe Watfe (@philipewatfe), καταγράφεται η στιγμή που ένας χορευτής τη συνοδεύει. Ο χορευτής τη βοηθά να φτάσει στο κέντρο της σκηνής, γεγονός που σχολιάστηκε από πολλούς.

Λίγο αργότερα, η εικόνα επαναλήφθηκε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Τέσσερις επιπλέον χορευτές συγκεντρώθηκαν γύρω από την τραγουδίστρια, προσφέροντας της υποστήριξη. Αυτό συνέβη καθώς η Μαράια Κάρεϊ γέρνει προς τα πίσω και σηκώνει το πόδι της, μια κίνηση που αποτελούσε μέρος της χορογραφίας της.

Οι περιορισμένες κινήσεις της τραγουδίστριας καθ' όλη τη διάρκεια της εμφάνισης, σε συνδυασμό με την εμφανή βοήθεια που δεχόταν από τους χορευτές, αποτέλεσαν το κύριο θέμα συζήτησης. Αυτά τα στοιχεία κυριάρχησαν στις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα σχετικά αποσπάσματα από την εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν την ειλικρινή τους ανησυχία για την κατάσταση της τραγουδίστριας, ενώ άλλοι δεν δίστασαν να ασκήσουν έντονη κριτική στην εικόνα και την ενέργειά της επί σκηνής.

Οι συζητήσεις στα social media περιστράφηκαν γύρω από την ανάγκη της τραγουδίστριας για υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παράστασης, καθώς και την συνολική της παρουσία. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά από σχόλια που αντικατόπτριζαν τόσο τη συμπάθεια όσο και την απογοήτευση του κοινού.

Ενδεικτικά σχόλια χρηστών

Μεταξύ των σχολίων που ξεχώρισαν, ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι λυπηρό… Ξεκουράσου ή αποσύρσου και επικεντρώσου στον εαυτό σου, κορίτσι μου». Ένας άλλος χρήστης εξέφρασε την έκπληξή του για την ηλικία της τραγουδίστριας και την εικόνα της, αναρωτώμενος: «Είναι μόλις 57 ετών. Γιατί συμπεριφέρεται σαν να είναι 80;».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βοήθεια που λάμβανε από τους χορευτές. Ένας ακόμη χρήστης σχολίασε: «Το γεγονός ότι χρειάζεται τέτοιου είδους βοήθεια και το παρουσιάζουν σαν να αποτελεί μέρος της παράστασης δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά». Επιπλέον, δεν έλειψαν τα αρνητικά σχόλια σχετικά με την ενέργεια της εμφάνισης και την ίδια την ερμηνεία της. Ένας χρήστης ανέφερε: «Θέλω πίσω τα λεφτά μου, κι ας μην ήμουν καν εκεί. Έκανε playback. Είναι σαν ρομπότ».

Με πληροφορίες από: Newsit