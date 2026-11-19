Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, με την επίσημη επιλογή του βρετανού ηθοποιού για τον πολυπόθητο ρόλο να ανακοινώνεται τη Δευτέρα. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο ιρλανδός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος στο παρελθόν είχε ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα 007, έστειλε ένα θερμό μήνυμα καλωσορίσματος στον διάδοχό του. Ο Μπρόσναν ευχήθηκε στον Πάτινσον μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την πεποίθησή του για την επιτυχία του στον εμβληματικό ρόλο.

Το θερμό καλωσόρισμα του Πιρς Μπρόσναν στον νέο 007

Ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες μεταξύ του 1995 και του 2002, καλωσόρισε τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον κόσμο του διάσημου κινηματογραφικού κατασκόπου. Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ιρλανδός ηθοποιός απευθύνθηκε στον 40χρονο βρετανό συνάδελφό του, ο οποίος επελέγη επισήμως τη Δευτέρα για να αναλάβει τον ρόλο του 007.

Στο μήνυμά του, ο Μπρόσναν έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλώς ήρθες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι υπέροχος». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του πρώην 007 προς τον νέο εκπρόσωπο του ρόλου, σηματοδοτώντας μια ομαλή μετάβαση στην ιστορία του Τζέιμς Μποντ.

Η κοινή πορεία των δύο ηθοποιών και το ιρλανδικό μήνυμα

Οι δύο ηθοποιοί, Πιρς Μπρόσναν και Ρόμπερτ Πάτινσον, είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν στο παρελθόν, καθώς είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Remember Me» που είχε κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2010. Αυτή η κοινή εμπειρία φαίνεται να έχει δημιουργήσει έναν δεσμό μεταξύ τους, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στο θερμό μήνυμα του Μπρόσναν.

Συνεχίζοντας την ανάρτησή του, ο Πιρς Μπρόσναν εξέφρασε τον θαυμασμό του για την πορεία του Πάτινσον στον χώρο της υποκριτικής. «Ήταν απόλαυση να σε βλέπω να χτίζεις μια αξιόλογη σταδιοδρομία και να πηγαίνεις από επιτυχία σε επιτυχία», έγραψε ο Μπρόσναν, αναγνωρίζοντας την αξιόλογη πορεία του νέου Τζέιμς Μποντ. Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με την ιρλανδική φράση «Grá Mor, Pierce», που μεταφράζεται ως «Με όλη μου την αγάπη, Πιρς», προσδίδοντας μια προσωπική και συναισθηματική νότα.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ρόμπερτ Πάτινσον

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιλογής του για τον ρόλο του μυστικού πράκτορα, ο Ρόμπερτ Πάτινσον προέβη στις πρώτες του δηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε. Ο βρετανός ηθοποιός εξέφρασε την τεράστια τιμή που νιώθει για την ανάληψη αυτού του εμβληματικού χαρακτήρα του κινηματογράφου.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πλέον θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωή μου», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Πρόσθεσε επίσης ότι «το να πούμε πως αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα αποτελεί πραγματικά ευφημισμό», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της σημασίας που έχει για τον ίδιο αυτή η νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η κληρονομιά του 007: Από τον Ντάνιελ Κρεγκ στον Ρόμπερτ Πάτινσον

Πριν από τον Ρόμπερτ Πάτινσον, τον ρόλο του διάσημου μυστικού πράκτορα είχε αναλάβει ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος ενσάρκωσε τον πράκτορα 007 σε πέντε ταινίες. Η πιο πρόσφατη από αυτές ήταν το «No Time to Die», που κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2021. Μέχρι στιγμής, ο Ντάνιελ Κρεγκ δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση ή αντίδραση σχετικά με την επιλογή του διαδόχου του.

Η διαδικασία επιλογής του νέου Τζέιμς Μποντ ήταν αντικείμενο συζητήσεων, με διάφορα ονόματα να ακούγονται για τον ρόλο. Μεταξύ αυτών, ο Τζος Ο’ Κόνορ φέρεται να ήταν ένα βήμα πριν από τον ρόλο του 007, αλλά τελικά αποχώρησε από τη διαδικασία. Ακόμη, ο Μπραντ Πιτ έχει εκφράσει την επιθυμία να υποδυθεί τον κακό σε μια μελλοντική ταινία Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, προσθέτοντας ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο μέλλον του franchise.

Με πληροφορίες από: Topontiki