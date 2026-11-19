Η γνωστή ηθοποιός Φλόρενς Πιου εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή της για τα εκτεταμένα σχόλια που δέχτηκε σχετικά με την εμφάνισή της, μετά την πρόσφατη παρουσία της στα Βραβεία Governors. Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Πιου διέψευσε κατηγορηματικά τις εικασίες περί χρήσης φαρμάκων απώλειας βάρους, όπως το Ozempic, καθώς και οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης στο πρόσωπο. Τόνισε πως η συζήτηση για το σώμα της από «χιλιάδες ανθρώπους» είναι «τρομερά αγχωτική», ειδικά όταν γίνεται με τρόπους που η ίδια δεν μπορεί να κατανοήσει.

Η αντίδραση της Φλόρενς Πιου στα σχόλια

Η Φλόρενς Πιου δήλωσε ότι «ενοχλήθηκε» βλέποντας «χιλιάδες ανθρώπους» να συζητούν την πρόσφατη εμφάνισή της στα Βραβεία Governors. Η ηθοποιός έγραψε στο Instagram πόσο αγχωτικό είναι «να ξυπνάς βλέποντας ανθρώπους να μιλάνε για εσένα και το σώμα σου με τρόπους που ούτε εσύ μπορείς να καταλάβεις».

Στην ίδια ανάρτηση, η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Oppenheimer», «Dune» και «East of Eden» διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφόρησαν. «Δεν έχω πάρει ποτέ Ozempic. Δεν έχω κάνει ποτέ καμία χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο», έγραψε. Μάλιστα, προσέθεσε με έμφαση: «Και μην πείτε ποτέ ότι δεν έφτιαξα μόνη μου τη μύτη μου, πάντα είχα αυτή την όμορφη πίστα σκι. Ακόμα και ως μωρό!»

Η περίοδος ξεκούρασης και η νέα ρουτίνα

Εξηγώντας την αλλαγή στην εμφάνισή της, η Φλόρενς Πιου ανέφερε ότι για πρώτη φορά σε ολόκληρη την καριέρα της, είχε την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να φροντίσει τον εαυτό της. «Για πρώτη φορά σε όλη μου την καριέρα, είχα την ευκαιρία να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να ξυπνήσω και να γυμναστώ και να τρώω τακτικά και υγιεινά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην εκτενή της δήλωση προς τους ακολούθους της, η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της αυτοφροντίδας. «Φροντίζω τον εαυτό μου και αυτό είναι κυριολεκτικά όλο», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη αλλαγή στην εικόνα της δεν οφείλεται σε εξωτερικές παρεμβάσεις ή φάρμακα, αλλά σε μια πιο υγιεινή και ισορροπημένη καθημερινότητα.

Επιδίωξη μυϊκής ενδυνάμωσης, όχι απώλειας βάρους

Η Πιου τόνισε ότι η απώλεια βάρους δεν ήταν ποτέ ο στόχος της, παρόλο που έχασε «δύο κιλά». Η βασική της επιδίωξη, σε συνεργασία με τον προπονητή της, ήταν η ενδυνάμωση των μυών. «Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα και τον προπονητή μου είναι οι μύες», εξήγησε η ηθοποιός, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Να χτίσει μύες και να είναι δυνατή».

Περιγράφοντας τις επιδόσεις της, η Φλόρενς Πιου ανέφερε ότι πλέον μπορεί να κάνει έξι έλξεις και να σηκώσει 110 κιλά. Μολονότι αναγνώρισε ότι αυτά τα επιτεύγματα μπορεί να μην φαντάζουν σημαντικά για πολλούς, για την ίδια αποτελούν τα πάντα. «Πράγμα που είμαι σίγουρη ότι για πολλούς από εσάς δεν είναι πολύ… αλλά για μένα;! Είναι τα πάντα», δήλωσε, αναδεικνύοντας την προσωπική της ικανοποίηση από τη σωματική της πρόοδο.

Μακροχρόνια υπεράσπιση του σώματος και διαπόμπευση

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η διαπόμπευση για το βάρος της δεν είναι ένα νέο φαινόμενο στη ζωή της, καθώς το έχει βιώσει από την αρχή της καριέρας της. Είπε ότι από τη στιγμή που μπήκε στον χώρο της υποκριτικής «υπέστη διαπόμπευση για το βάρος της», ένα ζήτημα που την απασχολεί διαχρονικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Φλόρενς Πιου υπογράμμισε τη διαρκή της προσπάθεια να υπερασπίζεται την ποικιλομορφία των σωμάτων. «Έχω περάσει όλη μου την καριέρα υπερασπιζόμενη και προστατεύοντας σώματα που απλώς μεγαλώνουν με τον τρόπο που μεγαλώνουν», δήλωσε. Επίσης, εξέπληξε την ενόχλησή της που «οι γυναίκες που τώρα πιστεύουν ότι είμαι κάποια που δεν είμαι», δείχνοντας την απογοήτευσή της για την παραπληροφόρηση και την εσφαλμένη εικόνα που δημιουργείται για την ίδια.

Με πληροφορίες από: Topontiki