Ο Ιωάννης Παπαζήσης, γνωστός ηθοποιός, βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με το χρέος του ως γονιός. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στον 11χρονο γιο του και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τον μεγαλώνει.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ιωάννης Παπαζήσης εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον του παιδιού του, δηλώνοντας ότι «τρέμει στις ημέρες που μεγαλώνει να είναι καλά». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αρχές που διέπουν την ανατροφή του γιου του και στην προσπάθειά του να του προσφέρει ένα περιβάλλον αγάπης και αυτονομίας.

Η προσέγγιση στην ανατροφή του γιου του

Ο Ιωάννης Παπαζήσης αναφέρθηκε στην επιλογή του να μεγαλώνει τον γιο του με έναν συγκεκριμένο τρόπο, σημειώνοντας πως έχει αποφασίσει «να τον αφήσει ήσυχο». Ο ηθοποιός εξήγησε ότι θεωρεί πως οι γονείς συχνά εκφράζουν μια «τρομακτική κτητικότητα» προς τα παιδιά τους, ένα συναίσθημα το οποίο ο ίδιος προσπαθεί να αποβάλει με τη δική του προσέγγιση.

Ειδικότερα, ο Παπαζήσης δήλωσε: «Δεν θέλω να του μεταδώσω τίποτα». Τόνισε πως αυτή η σκέψη τον έχει παιδέψει πολύ και τον έχει προβληματίσει. «Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να μεταδώσω σε έναν άνθρωπο κάτι το οποίο σε δέκα-είκοσι χρόνια που αυτός θα μεγαλώσει, σαφέστατα θα είναι ξεπερασμένο και λανθασμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα ως προς το τι μπορεί να είναι διαχρονικά χρήσιμο.

Οι αξίες που επιθυμεί να μεταδώσει

Παρά την αρχική του δήλωση ότι δεν ξέρει τι να του μεταδώσει, ο Ιωάννης Παπαζήσης διευκρίνισε ποιες είναι οι αξίες που θα ήθελε να εμφυσήσει στον γιο του, βασιζόμενος στη δική του εμπειρία από τη σχέση με τους γονείς του. «Το μόνο που μπορώ να του μεταδώσω είναι αυτό που λειτούργησε στη δική μου σχέση με τους γονείς μου», εξήγησε.

Αυτές οι αξίες περιλαμβάνουν την παρότρυνση να είναι δημιουργικός, να αγαπήσει τη ζωή και τη δουλειά του, και να προσπαθεί συνεχώς. Ο ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη του για τους ανθρώπους που δεν το βάζουν κάτω και που διεκδικούν τα όνειρά τους, δηλώνοντας πως αυτό θα το ήθελε πάρα πολύ και για τον γιο του. «Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει…», συμπλήρωσε, αφήνοντας χώρο στην προσωπική επιλογή του παιδιού.

Το χρέος των γονέων και η αυτονομία

Σε ένα κεντρικό σημείο της συνέντευξης, ο Ιωάννης Παπαζήσης τόνισε με σαφήνεια ποιο είναι το μοναδικό, κατά τη γνώμη του, χρέος των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. «Στα παιδιά μας χρωστάμε να τα αγαπάμε. Ξεκάθαρα. Δεν πιστεύω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι και αυτά, αυτό θέλουν», υπογράμμισε ο ηθοποιός, αναδεικνύοντας την αγάπη ως τον θεμέλιο λίθο της γονεϊκής σχέσης.

Ο Παπαζήσης πρόσθεσε ότι, παρόλο που φοβάται και αγχώνεται για τον γιο του, η επιθυμία του είναι να γίνει αυτόνομος και να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο στη ζωή. Επανέλαβε την πίστη του στην αυτονομία της ζωής και στην ανάγκη να αποβάλουμε την κτητικότητα προς τα παιδιά. «Πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε μια τρομακτική κτητικότητα προς τα παιδιά μας. Δεν έχω κτητικότητα προς τα παιδιά», δήλωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε έναν ψυχολόγο που διάβασε, ο οποίος έλεγε: «Αγαπάτε τα παιδιά σας; Αφήστε τα ήσυχα». Αυτή την αρχή προσπαθεί να εφαρμόσει ο ίδιος στην ανατροφή του γιου του. «Αυτό προσπαθώ να κάνω. Με ενδιαφέρει να είναι καλά. Τρέμω στις ημέρες που μεγαλώνει να είναι καλά, αλλά θέλω να τον αφήσω ήσυχο», εξήγησε.

Καθημερινές φροντίδες και φόβοι

Ο Ιωάννης Παπαζήσης περιέγραψε και τις καθημερινές του προσπάθειες ως γονιός, οι οποίες αποδεικνύουν τη φροντίδα και την προσοχή που δείχνει στον γιο του. «Και τη γλώσσα μου προσέχω και τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας προσέχω», ανέφερε.

Επιπλέον, ο ηθοποιός τόνισε ότι ακόμη και αν δεν έχει όρεξη να μαγειρέψει, θα το κάνει «για να με δει το παιδί μου». Ακόμα και σε στιγμές που έχει νεύρα στο τηλέφωνο, προσπαθεί να συγκρατήσει τη φωνή του, δείχνοντας την προσήλωσή του στο να προσφέρει ένα θετικό παράδειγμα. Όλες αυτές οι ενέργειες συνδέονται με τον βαθύ του φόβο και το άγχος για το μέλλον του παιδιού του, το οποίο επιθυμεί να δει ευτυχισμένο και αυτόνομο.

Με πληροφορίες από: Newsit