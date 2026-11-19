Η Δέσποινα Βανδή αποχώρησε από τον χώρο των δηλώσεων, στο περιθώριο φιλανθρωπικής συναυλίας, όταν ρεπόρτερ τη ρώτησαν για το ενδεχόμενο συνεργασίας του Φοίβου με την Άννα Βίσση. Η τραγουδίστρια επέλεξε να μην τοποθετηθεί για τα σχετικά δημοσιεύματα, στέλνοντας ένα φιλί και φεύγοντας αμέσως χωρίς κανένα σχόλιο. Το περιστατικό καταγράφηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου του 2026, κατά τη μετάδοση αποσπάσματος των δηλώσεών της από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Η φιλανθρωπική συναυλία και οι δηλώσεις της Δέσποινας Βανδή

Τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής ένωσαν τις φωνές τους το βράδυ της Τετάρτης σε μια συναυλία για καλό σκοπό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center Athens και οργανώθηκε από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων AUTODIA. Σκοπός της συναυλίας ήταν η ενίσχυση του ταμείου αρωγής «Νίκος Αντύπας», το οποίο καλύπτει έκτακτες βιοποριστικές ανάγκες και προβλήματα υγείας συνθετών και στιχουργών.

Ανάμεσα στις τραγουδίστριες που έδωσαν το παρών επί σκηνής ήταν και η Δέσποινα Βανδή, η οποία έκανε δηλώσεις στις κάμερες μετά το τέλος της συναυλίας. Αρχικά, η ερμηνεύτρια δήλωσε: «Είμαστε εδώ για φιλανθρωπικό σκοπό και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει, και με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ απόψε. Είναι πολύ όμορφο. Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί είμαστε ένα. Εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς, κι εκείνοι δεν υπάρχουν χωρίς εμάς. Οπότε, σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, όταν απαιτείται, δίνουμε το παρών».

Η ερώτηση που προκάλεσε την αποχώρηση

Αμέσως μετά τις αρχικές της δηλώσεις, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τη Δέσποινα Βανδή για τα δημοσιεύματα που θέλουν την Άννα Βίσση να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Φοίβο. Η ερώτηση αφορούσε συγκεκριμένα το αν ο Φοίβος θα δώσει τραγούδια στην Άννα Βίσση, σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, τον επί χρόνια συνεργάτη και πρώην σύζυγό της, έχει μπει στον «πάγο».

Η Δέσποινα Βανδή δεν θέλησε να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα. Αντιθέτως, στο άκουσμα της ερώτησης, έστειλε ένα φιλί προς το μέρος των δημοσιογράφων και αποχώρησε αμέσως από το σημείο, χωρίς να κάνει καμία περαιτέρω δήλωση ή σχόλιο σχετικά με το ενδεχόμενο αυτής της καλλιτεχνικής σύμπραξης.

Το παρασκήνιο της πιθανής συνεργασίας Φοίβου και Άννας Βίσση

Τα δημοσιεύματα που τέθηκαν υπόψη της Δέσποινας Βανδή αναφέρουν ότι η Άννα Βίσση αναζητά νέους συνεργάτες. Αυτή η αναζήτηση έρχεται μετά τη διακοπή της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τον Νίκο Καρβέλα, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει συζητήσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μάλιστα, το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων έχει διχάσει τον κλάδο, με τελευταίο «κρούσμα» την απαγόρευση εκ μέρους του Νίκου Καρβέλα στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια του.

Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται για μελλοντική σύμπραξη με την «απόλυτη» τραγουδίστρια βρίσκεται και ο μουσικοσυνθέτης των μεγάλων επιτυχιών, Φοίβος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχουν ήδη γίνει επαφές μεταξύ της Άννας Βίσση και του Φοίβου για μια πιθανή μελλοντική συνεργασία.

Η ιστορική σχέση του Φοίβου με τις δύο τραγουδίστριες

Ο Φοίβος είναι ο συνθέτης που ανέδειξε τη Δέσποινα Βανδή, σε μια συνεργασία που διήρκεσε 17 χρόνια και σηματοδότησε την πορεία της. Την ίδια περίοδο, η Άννα Βίσση ερμήνευε τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, με τον οποίο είχε μια αντίστοιχα μακροχρόνια καλλιτεχνική και προσωπική σχέση.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, ο Φοίβος είχε δηλώσει ότι, παρότι θεωρεί την Άννα Βίσση «τη μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα», δεν συνεργάστηκε ποτέ μαζί της. Ο λόγος, όπως είχε αναφέρει, ήταν ότι ένιωθε πως μια τέτοια συνεργασία θα «πρόδιδε» τη Δέσποινα Βανδή. Αυτή η δήλωση έγινε εν μέσω της μεγάλης καλλιτεχνικής αντιπαλότητας που υπήρχε μεταξύ των δύο τραγουδιστριών τη δεκαετία του 2000, γεγονός που καθιστά την τωρινή φημολογούμενη συνεργασία του Φοίβου με την Άννα Βίσση ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Οι τρέχουσες καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Δέσποινας Βανδή

Πέρα από τη συμμετοχή της στη φιλανθρωπική συναυλία, η Δέσποινα Βανδή συνεχίζει τις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις. Έχει ξεκινήσει με επιτυχία τις εμφανίσεις της στο ΝΟΧ, όπου εμφανίζεται μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Στο πλαίσιο της συναυλίας «Τραγουδάμε μαζί», η Δέσποινα Βανδή ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες της, όπως το «Στα έδωσα όλα» και το «Στα συντρίμμια», προσφέροντας το δικό της στίγμα στην εκδήλωση για καλό σκοπό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis