Η Ιωάννα Παππά για το θέατρο και την κοινωνία: «Μερίδα του κόσμου χρειάζεται να παρανομεί για να επιβιώσει»

Η δημοφιλής ηθοποιός Ιωάννα Παππά παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, με αφορμή την πρώτη παρουσίαση του έργου «Ο Πίνακας» στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση της παράστασης, αλλά και στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας, κάνοντας μία χαρακτηριστική δήλωση σχετικά με την επιβίωση.

Η πρώτη παρουσίαση του έργου «Ο πίνακας» στην Ελλάδα

Το ανατρεπτικό έργο του Ισπανού συγγραφέα Ernesto Caballero, με τίτλο «Ο Πίνακας», παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Η παράσταση, η οποία ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Πανάδη, φιλοξενείται στο θέατρο Ψυρρή, προσφέροντας μια νέα θεατρική εμπειρία.

Στη σκηνή, η Ιωάννα Παππά συναντιέται με τους Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελο Ανδριόπουλο. Οι τρεις ηθοποιοί συμπράττουν σε μία εκρηκτική σκηνική παρουσία, η οποία χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, λεπτή ειρωνεία και ανελέητο αυτοσαρκασμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την παράσταση.

Μία σύγχρονη κωμωδία με αιχμηρή σάτιρα

Το έργο «Ο Πίνακας» περιγράφεται ως μία αιχμηρή, σύγχρονη κωμωδία που τοποθετείται στην εποχή των deep fakes, των ειδώλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers. Η παράσταση κινείται ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την καθαρόαιμη σάτιρα, έχοντας ως στόχο να καθρεφτίσει με χιούμορ και οξύτητα μία κοινωνία που, όπως αναφέρεται, καταρρέει πίσω από την εικόνα της.

Η υπόθεση μας μεταφέρει στο κοντινό μέλλον της Ισπανίας, όπου οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι δραματικές. Η κρίση έχει κυριολεκτικά διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γονατίσει τη χώρα. Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η κυβέρνηση συνασπισμού «Εμπρός Λαέ» λαμβάνει μία ακραία κίνηση, την οποία χαρακτηρίζει ως «διάσωση» της οικονομίας.

Η κυβερνητική απόφαση για την πολιτιστική κληρονομιά

Στο πλαίσιο αυτής της ακραίας κίνησης οικονομικής «διάσωσης», η κυβέρνηση αποφασίζει να απελευθερώσει την πώληση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Η αρχή γίνεται με ένα από τα πιο εμβληματικά αριστουργήματα, τον πίνακα του Βελάθκεθ, «Las Meninas» («Οι δεσποινίδες των τιμών»).

Ωστότε, πριν ο πίνακας παραδοθεί στους αγοραστές, η κυβέρνηση προβαίνει σε μία ασυνήθιστη ενέργεια. Προσλαμβάνει μία ταπεινή μοναχή, την αδελφή Άνχελα, η οποία είναι ευρέως γνωστή για το σπάνιο ταλέντο της στην αντιγραφή έργων τέχνης. Ο σκοπός είναι η δημιουργία ενός πανομοιότυπου, «τέλειου» αντιγράφου του πίνακα, το οποίο θα αντικαταστήσει το πρωτότυπο.

Η μεταμόρφωση της αδελφής Άνχελα σε viral φαινόμενο

Το σχέδιο αντικατάστασης τίθεται σε εφαρμογή από το μουσείο του Πράδο. Με αφορμή μία «Έκθεση Αντιγράφων», η αδελφή Άνχελα μετατρέπεται σταδιακά από μία γυναίκα του Θεού στο απόλυτο viral trend. Γίνεται μία avant-garde influencer των media, μία pop καλόγρια της διπλανής πόρτας που αποθεώνεται από τα πλήθη, κερδίζοντας την προσοχή και τον θαυμασμό του κοινού.

Με την υποστήριξη και τη λατρεία του κοινού, η κυβέρνηση είναι πλέον έτοιμη να ανακοινώσει επίσημα την πώληση του αυθεντικού πίνακα και την αντικατάστασή του από το αντίγραφο. Οι πολίτες δέχονται με χαρά αυτό το μέτρο, καθώς λατρεύουν τη διάσημη μοναχή αντιγραφέα και την προτιμούν από τον Βελάθκεθ. Αυτό συμβαίνει σε μία εποχή όπου οι προσωπικότητες των social media έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αξία από την Ιστορία και τον πολιτισμό, και τα αντίγραφα θεωρούνται πιο trendy από τα πρωτότυπα έργα τέχνης.

Η πλοκή, ωστόσο, περιπλέκεται όταν η μοναχή-σταρ αρχίζει να αποκτά τη δική της καλλιτεχνική φωνή και να κάνει παρεμβάσεις στον πίνακα. Έτσι, ξεκινά ένα φρενήρες ταξίδι ματαιοδοξίας, πίστης και αυτογνωσίας, απέναντι σε μία κοινωνία εθισμένη στα likes, τον χειρισμό και τα κατασκευασμένα είδωλα, θέτοντας ερωτήματα για την αυθεντικότητα και την αξία.

Η δήλωση της Ιωάννας Παππά για την επιβίωση στην Ελλάδα

Με αφορμή την υπόθεση του έργου «Ο Πίνακας» και συνδέοντάς την με την επικαιρότητα, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Ελλάδα, η Ιωάννα Παππά προέβη σε μία σημαντική δήλωση. Η ηθοποιός σχολίασε την κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Μερίδα του κόσμου σήμερα χρειάζεται να παρανομεί για να επιβιώσει. Η καθημερινότητά μας σήμερα δεν είναι διαχειρίσιμη». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψή της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki