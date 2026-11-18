Η Βίκυ Σταυροπούλου επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση, αναλαμβάνοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά «Κάμπινγκ» του MEGA. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία υποδύεται τη σύντροφο του Σοφοκλή, χαρακτήρισε την πρόταση ως μια ιδανική ευκαιρία για να πει το «ναι» σε μια καλαίσθητη σειρά. Σε συνέντευξή της, σχολίασε με χιούμορ το γεγονός ότι είχε πάντα όμορφους παρτενέρ στη μικρή οθόνη, ενώ παραδέχτηκε ότι της είχε λείψει πολύ η τηλεόραση.

Η επιστροφή στη μικρή οθόνη

Η Βίκυ Σταυροπούλου έχει πλέον επανέλθει στην τηλεοπτική πραγματικότητα, συμμετέχοντας στη νέα σειρά «Κάμπινγκ» που προβάλλεται στο MEGA. Στη σειρά αυτή, υποδύεται τη σύντροφο του χαρακτήρα Σοφοκλή, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Η ηθοποιός εξέφρασε την ιδιαίτερη αισιοδοξία και τη χαρά της για την επιστροφή της σε ένα μέσο που αγαπά πολύ.

Όπως δήλωσε η ίδια, «Μου είχε λείψει αρκετά η τηλεόραση, γιατί είναι ένα μέσο που αγαπώ πολύ και με το οποίο έχω συνδεθεί μέσα από όμορφες συνεργασίες. Όταν προέκυψε αυτή η σειρά, αισθάνθηκα μια ιδιαίτερη αισιοδοξία και μια χαρά που θα επέστρεφα σε κάτι που μου αρέσει. Η πρόταση με έκανε να νιώσω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή και έτσι είπα “πάμε”». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιοδικό Λοιπόν και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Οι λόγοι της τηλεοπτικής απουσίας

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Βίκυ Σταυροπούλου απουσίαζε από τη μικρή οθόνη, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα. Η ίδια αποκάλυψε πως η απουσία της δεν ήταν συνειδητή επιλογή, ούτε σήμαινε απομάκρυνση από την τηλεόραση. Αντιθέτως, οφειλόταν στο ότι δεν είχε βρει κάποιο σενάριο ή πρόταση που να την ιντριγκάρει αρκετά, ώστε να θελήσει να την προχωρήσει.

Η ηθοποιός τόνισε ότι για να πει το «ναι» σε μια δουλειά, χρειάζεται να νιώσει ότι υπάρχει κάτι που την ενδιαφέρει πραγματικά και την κινητοποιεί ως ηθοποιό. «Δεν είναι κάτι που γίνεται συνειδητά ή επειδή έχω απομακρυνθεί από την τηλεόραση. Απλώς, για να πω το “ναι” σε μια δουλειά, χρειάζεται να νιώσω ότι υπάρχει κάτι που με ενδιαφέρει πραγματικά και με κινητοποιεί ως ηθοποιό», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας έτσι την μακρά περίοδο απουσίας της από τα τηλεοπτικά δρώμενα.

Οι συνεργασίες και οι «ωραίοι» παρτενέρ

Η Βίκυ Σταυροπούλου, με το αφοπλιστικό της χιούμορ, σχολίασε και το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής της πορείας, είχε την τύχη να συνεργάζεται με όμορφους άντρες. «Είμαι πάντα με ωραίους άντρες στην τηλεόραση. Η τηλεόραση μου έχει φερθεί απλόχερα. Δεν έχω κανένα παράπονο, όπως βλέπετε», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ικανοποίησή της από τις συνεργασίες της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις τρεις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα, πριν από το «Κάμπινγκ». Αυτές είναι το «Είσαι το ταίρι μου», οι «7 Θανάσιμες πεθερές» και το «Κάτω Παρτάλι». Οι επιλογές αυτές δείχνουν μια προσεκτική προσέγγιση στους ρόλους που αναλαμβάνει, επιλέγοντας πάντα εκείνους που την εκφράζουν και την εμπνέουν.

Η επιλογή του «Κάμπινγκ» και οι συντελεστές

Η απόφαση της Βίκυς Σταυροπούλου να επιστρέψει με τη σειρά «Κάμπινγκ» βασίστηκε σε πολλούς παράγοντες. Θεώρησε την πρόταση ως μια ιδανική ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια «καλαίσθητη σειρά». Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους δύο πρωταγωνιστές, τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, χαρακτηρίζοντάς τους ως «εξαιρετικούς και πολύ ταλαντούχους συναδέλφους».

Εκτός από το καστ, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον παραγωγό της σειράς, τον κύριο Παναγιωτάκη, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της. «Έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ο κύριος Παναγιωτάκης, ο παραγωγός, ο οποίος έχει έναν μοναδικό τρόπο να με πείθει. Με τυλίγει χωρίς καν να αντιληφθώ πώς το κάνει! Είναι πραγματικά μαέστρος», δήλωσε η Βίκυ Σταυροπούλου, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τις ικανότητες του παραγωγού και την εμπιστοσύνη της σε όλο το επιτελείο της παραγωγής.

Με πληροφορίες από: Newsit