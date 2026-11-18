Οι Νίκολας Κέιτζ και Κρις Πάιν πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στη νέα δραματική σειρά της A24 με τίτλο «American Epic». Το πρότζεκτ έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών πλατφορμών και δικτύων, με το HBO και την Amazon να συγκαταλέγονται στους πιθανούς αγοραστές. Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Μπι Τζέι Νόβακ, ενώ η παραγωγή φέρει την υπογραφή της εταιρείας Cut To του Τζο Χιπς σε συνεργασία με την A24.

Η υπόθεση της σειράς «American Epic»

Η ιστορία του «American Epic» επικεντρώνεται στον χαρακτήρα του Γουάιατ Πασκάλ, τον οποίο υποδύεται ο Νίκολας Κέιτζ. Ο Πασκάλ είναι ένας χαρισματικός μεγιστάνας των καζίνο, με έδρα το Λας Βέγκας. Σε μια προσπάθεια να αφήσει ένα διαρκές αποτύπωμα και να εξασφαλίσει την υστεροφημία του, ο Πασκάλ έρχεται αντιμέτωπος με έναν πάστορα από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες.

Τον ρόλο του πάστορα Μπιλ Μάσεϊ αναλαμβάνει ο Κρις Πάιν. Οι δύο άνδρες θα συνεργαστούν τελικά για να πραγματοποιήσουν ένα φαινομενικά ανέφικτο εγχείρημα: να χτίσουν κάτι αιώνιο σε ένα από τα πιο εφήμερα μέρη του κόσμου. Αυτή η αντιπαράθεση και συνεργασία αποτελεί τον πυρήνα της δραματικής πλοκής της σειράς.

Συντελεστές και παραγωγή

Το σενάριο της σειράς «American Epic» έχει γραφτεί από τον Μπι Τζέι Νόβακ, ο οποίος αναλαμβάνει και τη διεύθυνση παραγωγής του πρότζεκτ. Στη διεύθυνση παραγωγής συμμετέχουν επίσης ο Κρις Πάιν και ο Ίαν Γκότλερ, εκπροσωπώντας την εταιρεία Barry Linen Motion Pictures.

Από την πλευρά της εταιρείας Cut To, τη διεύθυνση παραγωγής αναλαμβάνουν ο Τζο Χιπς και ο Πάτρικ ΜακΝτόναλντ. Η συνεργασία της Cut To με την A24 υπογραμμίζει την προσπάθεια για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, που έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον της αγοράς.

Το ενδιαφέρον από μεγάλες πλατφόρμες

Η νέα δραματική σειρά της A24 έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από διάφορες πλατφόρμες και δίκτυα. Μεταξύ των πιθανών αγοραστών του πρότζεκτ συγκαταλέγονται το HBO και η Amazon, σύμφωνα με αναφορές. Αυτό δείχνει την αναμενόμενη απήχηση της σειράς, τόσο λόγω του καστ όσο και της παραγωγής.

Η παρουσία των Νίκολας Κέιτζ και Κρις Πάιν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε συνδυασμό με την υπογραφή της A24, δημιουργεί προσδοκίες για μια παραγωγή που θα διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες σειρές των επόμενων ετών. Η μάχη για τα δικαιώματα προβολής αναμένεται να είναι έντονη.

Πρώτη κοινή εμφάνιση και άλλα σχέδια των πρωταγωνιστών

Η σειρά «American Epic» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Νίκολας Κέιτζ και ο Κρις Πάιν θα εμφανιστούν μαζί στην οθόνη σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, συμμετέχοντας στο φωνητικό καστ της ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2018 «Spider-Man: Into the Spider-Verse».

Ωστόσο, στην εν λόγω ταινία, οι χαρακτήρες που υποδύθηκαν δεν είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν. Η νέα σειρά τους φέρνει πλέον σε άμεση συνεργασία, προσφέροντας μια νέα δυναμική στο τηλεοπτικό τοπίο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Νίκολας Κέιτζ έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα. Πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Madden» και θα εμφανιστεί δίπλα στον Αντόνιο Μπαντέρας στον πέμπτο κύκλο της βραβευμένης δραματικής σειράς του HBO, «True Detective». Στα προσεχή κινηματογραφικά του βήματα περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», «Lords of War», «Fortitude» και «The Prince».

Με πληροφορίες από: Topontiki