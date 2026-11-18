Το αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο του First Dates επιστρέφει στις οθόνες, φέρνοντας τρεις νέες ιστορίες αναζήτησης συντρόφου. Απόψε, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την Έλενα και τον Γιώργο, των οποίων η συνάντηση καθορίζεται από την κοινή τους αγάπη για το ποδόσφαιρο. Παράλληλα, ο Μάνθος αναζητά μια σύντροφο που να μοιράζεται το πάθος του για τα πανηγύρια, ενώ η Νίκη ελπίζει να βρει έναν άνθρωπο με καλή καρδιά για να γίνει συνοδοιπόρος της.

Το First Dates επιστρέφει πιο ερωτεύσιμο από ποτέ

Το τηλεοπτικό εστιατόριο, γνωστό παγκοσμίως για την παρουσία του σε 19 χώρες και τις χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού, άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Επέστρεψε πιο ζεστό και πιο ερωτεύσιμο από ποτέ, υποσχόμενο να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις στους συμμετέχοντες. Η εκπομπή βασίζεται στην ιδέα ότι, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, με παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Το μήνυμα που μεταδίδεται είναι ότι ο έρωτας δεν έχει εποχή και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη ιστορία. Στο First Dates, ο έρωτας δεν γνωρίζει σύνορα και, κυρίως, δεν παίζει πάντα με τους καθιερωμένους κανόνες του παιχνιδιού. Άλλοτε χρειάζεται τύχη, άλλοτε μια σωστή πάσα και άλλοτε… μια γιαγιά που ξέρει καλύτερα.

Έλενα και Γιώργος: Ένα ραντεβού με άρωμα ποδοσφαίρου

Μία από τις τρεις ιστορίες που ξεδιπλώνονται απόψε στο εστιατόριο είναι αυτή της Έλενας από τη Θεσσαλονίκη. Η Έλενα είναι αθλητικογράφος και δηλώνει πως η μεγάλη της αγάπη είναι η μπάλα. Αναζητώντας το κατάλληλο αγόρι για να μοιραστεί το πάθος της για το ποδόσφαιρο, ακολούθησε τη συμβουλή της αγαπημένης της γιαγιάς, η οποία την προέτρεψε να δηλώσει συμμετοχή στο First Dates.

Στην πορεία της αναζήτησης, η Έλενα συναντά τον Γιώργο. Ο Γιώργος έπαιζε ποδόσφαιρο για χρόνια, γεγονός που τον φέρνει κοντά στην Έλενα τόσο γεωγραφικά όσο και ως προς τα ενδιαφέροντά τους. Όπως αναφέρεται, όσο σπάνιος είναι ο έρωτας, άλλο τόσο σπάνιοι είναι οι Θεσσαλονικείς ποδοσφαιριστές, και όμως, ο Γιώργος βρίσκεται κοντά της. Το ραντεβού τους αναμένεται να έχει ενδιαφέρουσα εξέλιξη, καθώς και οι δύο μοιράζονται την ίδια αγάπη για το άθλημα.

Μάνθος και Χριστίνα: Από τα πανηγύρια στην επαρχία

Μια διαφορετική αναζήτηση συντρόφου παρουσιάζει ο Μάνθος, ο οποίος δηλώνει απλός άνθρωπος και δεν ζητά πολλά. Η μόνη του επιθυμία είναι να βρει μια γυναίκα που να αγαπά τα πανηγύρια όσο κι εκείνος. Μάλιστα, η αποφασιστικότητά του να βρει τη σύντροφο των ονείρων του είναι τόσο μεγάλη που έχει υποσχεθεί μέχρι και δαχτυλίδι.

Από την άλλη πλευρά, η Χριστίνα έχει τα δικά της όνειρα για μια σχέση. Ονειρεύεται έναν αγρότη που θα την πάρει μαζί του στην επαρχία, προκειμένου να μοιραστούν μια ήρεμη καθημερινότητα. Το ραντεβού τους θα δείξει αν οι επιθυμίες τους μπορούν να συναντηθούν και να οδηγήσουν σε ένα κοινό παραμύθι που τόσο επιθυμούν.

Νίκη και Θεόφιλος: Η αναζήτηση ενός γλυκού συνοδοιπόρου

Η γλυκιά Νίκη, μετά από πολλά χρόνια μοναξιάς, κατά τη διάρκεια των οποίων έθετε για καιρό την καριέρα της πάνω από τον έρωτα, έρχεται στο First Dates με μια συγκεκριμένη προσδοκία. Αναζητά έναν άνθρωπο γλυκό, με καλή καρδιά, ο οποίος θα γίνει ο συνοδοιπόρος της στη ζωή.

Στο ραντεβού της, η Νίκη συναντά τον Θεόφιλο, ο οποίος φαίνεται να έρχεται στη ζωή της την κατάλληλη στιγμή. Ο Θεόφιλος περιγράφεται ως ρομαντικός και εκφράζει γλυκόλογα, στοιχεία που έχουν λείψει από τη Νίκη. Η συνάντησή τους ξεκινά με ένα φιλί στο χέρι, δίνοντας έναν ρομαντικό τόνο στην αρχή της γνωριμίας τους και δημιουργώντας προσδοκίες για τη συνέχεια.

Με πληροφορίες από: Newsit