Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος Χάρης Ρώμας παραχώρησε πρόσφατα μια συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», όπου προχώρησε σε αποκαλύψεις τόσο για την προσωπική του ζωή όσο και για τις αρχές που τον διέπουν στην καλλιτεχνική του πορεία. Ο κ. Ρώμας δήλωσε ότι διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο, καθώς ένα νέο πρόσωπο έχει εισέλθει πρόσφατα στη ζωή του, με το οποίο μάλιστα μοιράζεται πλέον την καθημερινότητα και το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την εγωπάθεια στον επαγγελματικό χώρο, τονίζοντας τη δική του σεμνότητα.

Μια νέα περίοδος στην προσωπική του ζωή

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή, ο Χάρης Ρώμας υπογράμμισε τη σημασία της ύπαρξης ενός συντρόφου για την ψυχική και σωματική ευεξία ενός ανθρώπου. «Μα για να είσαι υγιής και καλά, πρέπει να υπάρχει κάτι στη ζωή σου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η νέα αυτή σχέση τον κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο και του προσφέρει πληρότητα.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως πλέον συμβιώνει με το νέο του σύντροφο, μοιραζόμενοι όχι μόνο το σπίτι, αλλά και τη γάτα τους, καθώς και όλες τις πτυχές της καθημερινότητας. Η συμβίωση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον ίδιο, καθώς, όπως δήλωσε, δεν είναι καθόλου ανοιχτός στο φλερτ αυτή την περίοδο της ζωής του, έχοντας αφοσιωθεί πλήρως στη σχέση του.

Η σημασία της φυσικής έλξης και της αλληλοστήριξης

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χάρης Ρώμας ανέλυσε τις βασικές αρχές που θεωρεί απαραίτητες για τη θεμελίωση και τη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης. Επισήμανε ότι πέρα από τη φυσική έλξη, η οποία δεν μπορεί να παραβλεφθεί και πρέπει να τίθεται σοβαρά επί τάπητος ως θεμελιώδες στοιχείο, εξίσου καθοριστική είναι και η αλληλοστήριξη μεταξύ των συντρόφων.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε με έμφαση την ανάγκη να υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο σύντροφος θα είναι παρών στις δύσκολες στιγμές, προσφέροντας έναν ώμο για να ακουμπήσει κανείς, χωρίς να απομακρυνθεί ή να εγκαταλείψει. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας, εμπιστοσύνης και υποστήριξης είναι καθοριστική για την ευτυχία και τη σταθερότητα μιας σχέσης, όπως διατύπωσε ο ίδιος.

Μαθήματα από το παρελθόν και ικανότητα συμβίωσης

Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εμπειρίες του, δηλώνοντας ότι έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη συμβίωση από την περίοδο που ήταν παντρεμένος. Παρόλο που ο γάμος του δεν πέτυχε, η εμπειρία αυτή του δίδαξε πολλά για τη συνύπαρξη, την προσαρμογή στην κοινή ζωή και τη διαχείριση των καθημερινών προκλήσεων που συνεπάγεται μια σχέση.

Μάλιστα, ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του «καλό στη συμβίωση», μια δεξιότητα που εφαρμόζει και στην τρέχουσα σχέση του, μοιραζόμενος αρμονικά την καθημερινότητα με τον σύντροφό του. Η ικανότητά του να μοιράζεται τη ζωή του με έναν άλλο άνθρωπο, παρά τις όποιες προκλήσεις μπορεί να προκύψουν, αποτελεί ένα στοιχείο που τον χαρακτηρίζει στην προσωπική του πορεία και τον βοηθά να διατηρεί ισορροπία.

Η στάση του απέναντι στην εγωπάθεια στον επαγγελματικό χώρο

Πέρα από τις προσωπικές του αποκαλύψεις, ο Χάρης Ρώμας μίλησε και για την καλλιτεχνική του πορεία, καθώς και για τις αξίες που τον καθοδηγούν στον απαιτητικό χώρο της υποκριτικής και της συγγραφής. Εξέφρασε με σαφήνεια τι είναι αυτό που δεν ανέχεται και δεν συγχωρεί σε συναδέλφους του.

«Αυτό που δεν μπορώ να συγχωρέσω είναι η εγωπάθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την απόλυτη στάση του απέναντι σε αυτό το χαρακτηριστικό. Ο ηθοποιός τόνισε ότι, παρόλο που κάποιοι ρόλοι που έχει υποδυθεί στην καριέρα του μπορεί να προσδίδουν στον ίδιο χαρακτηριστικά εγωπάθειας ή να τον εμφανίζουν ως τέτοιο, στην πραγματικότητα ο ίδιος είναι «εργάτης και σεμνός» στη δουλειά του. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ της καλλιτεχνικής του περσόνας και της προσωπικής του στάσης απέναντι στην επαγγελματική συνεργασία και τη δημιουργία.

Με πληροφορίες από: Topontiki