Η Αν Χάθαγουεϊ έγινε μητέρα για τρίτη φορά: Η βόλτα στη Νέα Υόρκη με το μωράκι

Η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TMZ. Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσα από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, στις οποίες η διάσημη ηθοποιός εμφανίζεται να κάνει βόλτα στη Νέα Υόρκη. Η Χάθαγουεϊ κρατούσε το νεογέννητο σε μάρσιπο, σηματοδοτώντας την άφιξη του νέου μέλους στην οικογένειά τους.

Η εμφάνιση στη Νέα Υόρκη με το νεογέννητο

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το TMZ, και συγκεκριμένα στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Χ, δείχνουν την Αν Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια μιας εξόδου της στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Η ηθοποιός, ντυμένη casual, κρατούσε το μωρό της σε ειδικό μάρσιπο, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες για τη γέννηση του τρίτου της παιδιού. Η βόλτα αυτή αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση της οικογένειας με το νεογέννητο.

Η εικόνα της Χάθαγουεϊ με το μωρό της στη Νέα Υόρκη έρχεται να επισφραγίσει μια περίοδο αναμονής, καθώς η εγκυμοσύνη της είχε ανακοινωθεί πριν από μερικούς μήνες. Η εμφάνισή της με το μάρσιπο τράβηξε την προσοχή, καθώς ήταν η πρώτη φορά που το κοινό είδε το νέο μέλος της οικογένειας Σούλμαν-Χάθαγουεϊ.

Η αρχική ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η Αν Χάθαγουεϊ είχε μοιραστεί την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης της τον Ιούνιο, επιλέγοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το κάνει γνωστό. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου αποκάλυπτε τη φουσκωμένη κοιλιά της στους διαδικτυακούς της φίλους και θαυμαστές.

Το βίντεο συνοδευόταν από το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις, το οποίο ακουγόταν στο βάθος, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη νότα στην ανακοίνωση. Η ηθοποιός μάλιστα δανείστηκε τον τίτλο του τραγουδιού για τη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας έτσι τη χαρά της για το επερχόμενο μέλος της οικογένειας.

Η έκπληξη της εγκυμοσύνης και η δήλωση στον Σεθ Μάγιερς

Έναν μήνα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η Αν Χάθαγουεϊ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers». Εκεί, περιέγραψε την έκπληξη που ένιωσαν τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, όταν έμαναν ότι περίμεναν ξανά παιδί. Η είδηση φάνηκε να τους αιφνιδίασε, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη δύο παιδιά.

Η ηθοποιός, με χιούμορ, δήλωσε στον Σεθ Μάγιερς: «Ξέραμε τι κάναμε», υπονοώντας την απρόσμενη φύση της τρίτης εγκυμοσύνης. Τόσο απρόσμενη τους φάνηκε η εγκυμοσύνη, πρόσθεσε, που παρομοίασαν το τρίτο τους παιδί με το καλάθι που μπαίνει στην εκπνοή του αγώνα, μια μεταφορά που υπογράμμισε την έκπληξη και τη χαρά τους.

Ο γάμος και τα παιδιά της οικογένειας

Η Αν Χάθαγουεϊ και ο Άνταμ Σούλμαν είναι παντρεμένοι από το 2012, δημιουργώντας μια οικογένεια που πλέον αριθμεί πέντε μέλη. Πριν την άφιξη του νεογέννητου, το ζευγάρι είχε ήδη αποκτήσει δύο γιους. Ο μεγαλύτερος, ο Τζόναθαν, είναι 10 ετών, ενώ ο μικρότερος, ο Τζακ, είναι 6 ετών.

Η οικογένεια Χάθαγουεϊ-Σούλμαν έχει διατηρήσει μια διακριτική στάση όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, αν και η ηθοποιός μοιράζεται περιστασιακά στιγμές μέσω των social media. Η προσθήκη του τρίτου παιδιού ολοκληρώνει την οικογενειακή τους ευτυχία, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά τον γάμο τους το 2012.

Επαγγελματικές υποχρεώσεις εν μέσω εγκυμοσύνης

Παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της, το έτος 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό για την Αν Χάθαγουεϊ σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ηθοποιός είχε να διαχειριστεί ένα βαρύ πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε πέντε κινηματογραφικές πρεμιέρες. Οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε και έκαναν πρεμιέρα εκείνη τη χρονιά ήταν οι «Mother Mary», «The Devil Wears Prada 2», «The Odyssey», «The End of Oak Street» και «Verity».

Εκτός από τις πρεμιέρες, η Χάθαγουεϊ συμμετείχε σε ισάριθμες περιοδείες για την προώθηση των ταινιών της, γεγονός που καταδεικνύει την αφοσίωσή της στην καριέρα της ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής προσωπικής περιόδου. Αυτό το εντατικό πρόγραμμα εργασίας συνέπεσε με την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να συνδυάζει την προσωπική με την επαγγελματική ζωή.

Με πληροφορίες από: Newsit