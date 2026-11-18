Οι Victory Collapse, η αθηναϊκή μπάντα που διακρίνεται για τον αστικό της ήχο, σας περιμένουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο ΙΛΙΟΝ Plus για την επίσημη παρουσίαση του νέου τους δίσκου. Πρόκειται για το τρίτο τους άλμπουμ, με τίτλο «Non Player Characters», το οποίο κυκλοφορεί από την Inner Ear και αποτελεί μια ολοκληρωμένη δουλειά γεμάτη αμεσότητα και ευθύτητα. Στη συνέντευξη που παραχώρησαν, τα μέλη του συγκροτήματος μίλησαν για τις δημιουργικές διαδικασίες, τις επιλογές τους και τα μελλοντικά τους σχέδια.

Η παρουσίαση του «Non Player Characters»

Η αθηναϊκή μπάντα Victory Collapse θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο της άλμπουμ, «Non Player Characters», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στον χώρο του ΙΛΙΟΝ Plus, όπου οι φίλοι του συγκροτήματος και όχι μόνο, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα νέα κομμάτια. Μαζί με τους Victory Collapse, στη σκηνή θα ανέβουν και οι «Hand & Leg», συμπληρώνοντας τη μουσική βραδιά.

Το «Non Player Characters» είναι το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ των Victory Collapse και κυκλοφορεί μέσω της Inner Ear. Ο δίσκος χαρακτηρίζεται από έναν αστικό ήχο και αποτελεί μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση. Η μπάντα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αμεσότητα και την ευθύτητα της έκφρασης, στοιχεία που διαπερνούν το σύνολο της νέας τους δουλειάς.

Καλλιτεχνική ελευθερία και πειραματισμός

Σχετικά με το τι πρόσθεσε ο τρίτος τους δίσκος στην καλλιτεχνική φυσιογνωμία της μπάντας, οι Victory Collapse ανέφεραν ότι τα βασικά συστατικά ήταν η καλλιτεχνική ελευθερία στην ηχογράφηση και ο πειραματισμός με νέα μέσα. Συγκεκριμένα, η προσθήκη του synthesizer έδωσε νέες διαστάσεις στον ήχο τους, ενώ η ματιά τους στη θεματολογία έγινε πιο ευθεία και διεισδυτική. Όπως δήλωσαν, γνώριζαν τι μπορούσαν και τι ήθελαν να κάνουν κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα άλμπουμ τους, το «Non Player Characters» μοιάζει σαν μια σύνοψη των προηγούμενων δουλειών τους. Τα επιμέρους στοιχεία που υπήρχαν και παλαιότερα, τώρα εμφανίζονται πιο ολοκληρωμένα, τόσο στην έκφραση όσο και στην ενορχήστρωση. Ο δίσκος είναι πιο άμεσος, ευθύς και πλήρης, σηματοδοτώντας μια εξέλιξη στον ήχο και τη σύνθεση του συγκροτήματος.

Οι προκλήσεις της δημιουργίας και το κυρίαρχο συναίσθημα

Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη δημιουργία του «Non Player Characters», τα μέλη της μπάντας επεσήμαναν ότι το μόνο πρόβλημα, από τη στιγμή που «έδεσε» η νέα σύνθεση, ήταν ο χρόνος. Λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον ίδιο χρόνο που είχαν για τους προηγούμενους δίσκους, κάτι που αποτέλεσε μια πρόκληση στην ολοκλήρωση της δουλειάς τους.

Το συναίσθημα που κυριαρχεί σε αυτόν τον δίσκο, όπως περιέγραψαν οι Victory Collapse, είναι μια υπαρξιακή ανάγκη για δημιουργία. Για να το περιγράψουν, χρησιμοποίησαν έναν στίχο από παλαιότερο τραγούδι τους, το “The Need of Expression” από το άλμπουμ “Convenience has Poisoned our Souls” του 2012, που αναφέρει: “Here we stand now beaten by the the songs we should have written”.

Ο πυρήνας του άλμπουμ και η επιλογή του εξωφύλλου

Στην ερώτηση για το ποιο κομμάτι αποτελεί τον πυρήνα του «Non Player Characters», οι Victory Collapse ανέφεραν ότι μάλλον είναι το ομώνυμο κομμάτι, καθώς συμπυκνώνει τη διάθεση και την ατμόσφαιρα αρκετών από τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου. Επιπλέον, ξεχώρισαν το κομμάτι «Industry of PhDs», το οποίο λειτουργεί ως μια ηχητική γέφυρα ανάμεσα στον τρέχοντα δίσκο και τις προηγούμενες δουλειές τους, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν της μπάντας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή του εξωφύλλου του άλμπουμ. Έτυχε να έχουν στην κατοχή τους κάποια τεύχη ενός περιοδικού που κυκλοφορούσε επί Χούντας, με τίτλο «Ανοιχτό Θέατρο». Ένα από αυτά τα τεύχη είχε στο εξώφυλλό του το έργο «Ανάκριση» της Βάσως Κατράκη. Η μπάντα ενθουσιάστηκε με το έργο και το συνέδεσε με το όνομα του δίσκου, «Non Player Characters». Όπως αποκάλυψαν, και το προηγούμενο άλμπουμ τους, το «Atlas», είχε εξώφυλλο από το ίδιο περιοδικό, γεγονός που τους κάνει να φοβούνται ότι και το επόμενο θα είναι από εκεί.

Μελλοντικά σχέδια

Οι Victory Collapse, πέρα από την επικείμενη παρουσίαση του «Non Player Characters», δεν μένουν στάσιμοι δημιουργικά. Όπως δήλωσαν, ήδη ετοιμάζουν τον επόμενο δίσκο τους, υποδηλώνοντας μια συνεχή ροή έμπνευσης και παραγωγής. Η μπάντα συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας νέες μουσικές προτάσεις στο κοινό της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta