Ένας ιεροψάλτης έκλεψε τις εντυπώσεις στο μουσικό διαγωνισμό «The Voice» το βράδυ της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026. Ο 30χρονος Γιώργος Μπελίτσης κατάφερε να ενθουσιάσει όλους τους κόουτς του ριάλιτι του ΣΚΑΪ, παρουσιάζοντας ένα παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι. Η εμφάνισή του οδήγησε και τους τέσσερις κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες τους, ενώ ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει την πορεία του στο παιχνίδι με την ομάδα της Πάολα.

Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Ο Γιώργος Μπελίτσης ανέβηκε στη σκηνή του «The Voice» και με την ερμηνεία του σε ένα παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι, κατάφερε να προκαλέσει τον ενθουσιασμό των κριτών. Η φωνή του και ο τρόπος που απέδωσε το κομμάτι ήταν αρκετά για να κερδίσει την προσοχή τους από την πρώτη στιγμή.

Συγκεκριμένα, η ερμηνεία του είχε ως αποτέλεσμα να γυρίσουν οι καρέκλες και των τεσσάρων κριτών του μουσικού διαγωνισμού. Αυτό δείχνει την καθολική αναγνώριση του ταλέντου του από το σύνολο των κόουτς, οι οποίοι θέλησαν να τον εντάξουν στις ομάδες τους.

Ο Γιώργος Μπελίτσης και η καταγωγή του

Ο 30χρονος διαγωνιζόμενος, Γιώργος Μπελίτσης, κατάγεται από ένα ορεινό χωριό της Αργολίδας. Η καταγωγή του από την συγκεκριμένη περιοχή, σε συνδυασμό με την επιλογή ενός παραδοσιακού ηπειρώτικου τραγουδιού για την οντισιόν του, αναδεικνύει μια βαθιά σχέση με την ελληνική παράδοση και μουσική κληρονομιά.

Η παρουσία του στο «The Voice» έφερε μια διαφορετική νότα στον διαγωνισμό, καθώς η επιλογή του ρεπερτορίου του και η ιδιότητά του ως ιεροψάλτη, τον ξεχώρισαν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Η καταγωγή του από την Αργολίδα αποτελεί ένα στοιχείο που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην προσωπική του ιστορία.

Η πορεία του στην ιεροψαλτική τέχνη

Ο Γιώργος Μπελίτσης αποκάλυψε μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση ότι είναι ιεροψάλτης από την ηλικία των 12 ετών. Αυτό υποδηλώνει μια μακρά και αφοσιωμένη πορεία στον χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής, ξεκινώντας από πολύ νεαρή ηλικία.

Επιπλέον, ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Η εκπαίδευσή του σε αυτό το ίδρυμα πιστοποιεί την επίσημη κατάρτισή του στην ιεροψαλτική τέχνη και εξηγεί το υψηλό επίπεδο της φωνητικής του ικανότητας και της μουσικής του γνώσης, όπως αυτή φάνηκε στη σκηνή του «The Voice».

Η επιλογή της ομάδας της Πάολα

Αφού και οι τέσσερις κριτές γύρισαν τις καρέκλες τους, εκφράζοντας την επιθυμία τους να τον εντάξουν στις ομάδες τους, ο Γιώργος Μπελίτσης κλήθηκε να λάβει μια σημαντική απόφαση. Η επιλογή του κόουτς είναι ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία των διαγωνιζόμενων στο «The Voice».

Ο ιεροψάλτης, μετά από σκέψη, επέλεξε τελικά να ενταχθεί στην ομάδα της Πάολα. Η απόφασή του αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας του με την συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα στο πλαίσιο του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ, με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη των φωνητικών του ικανοτήτων και την πορεία του στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Newsit