Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε για την αντίδραση της Ζωής Λάσκαρη όταν βρήκε κοκαΐνη στο σπίτι

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έχει μιλήσει επανειλημμένα και δημόσια για τον πολυετή εθισμό της στην κοκαΐνη και άλλες ουσίες, τονίζοντας ότι παραμένει καθαρή από τις 18 Μαΐου 2003. Η ίδια έχει αποδώσει την καταφυγή της στα ναρκωτικά σε παιδικά κενά, ανασφάλειες και την ανάγκη της για προσοχή και αγάπη. Η μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, είχε ζήσει από κοντά τον εφιάλτη της κόρης της, όταν εκείνη βρισκόταν στη δίνη του προβλήματος.

Οι δημόσιες εξομολογήσεις και ο αγώνας

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου δεν έχει διστάσει να αναφερθεί ανοιχτά στον προσωπικό της αγώνα με τις εξαρτήσεις. Έχει τονίσει σε διάφορες περιπτώσεις πως η απεξάρτησή της από την κοκαΐνη και άλλες ουσίες είναι πλέον γεγονός, με την ημερομηνία της 18ης Μαΐου 2003 να σηματοδοτεί την έναρξη της καθαρής της ζωής.

Η ίδια έχει εξηγήσει πως οι λόγοι που την οδήγησαν στη χρήση ναρκωτικών ήταν βαθιά ριζωμένοι σε προσωπικές της ανάγκες και βιώματα. Συγκεκριμένα, έχει αναφέρει παιδικά κενά, έντονες ανασφάλειες και μια διαρκή αναζήτηση για προσοχή και αγάπη ως τα βασικά αίτια που την ώθησαν στην καταφυγή στις ουσίες.

Η εφηβεία και η έναρξη της χρήσης

Σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο tlife.gr, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου θυμήθηκε την περίοδο της εφηβείας της, όταν πρωτοξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών. Περιέγραψε λεπτομερώς την οργισμένη αντίδραση της Ζωής Λάσκαρη, όταν η μητέρα της συνειδητοποίησε πως η κόρη της είχε εισέλθει στο «σκοτεινό τούνελ» των ναρκωτικών.

Η ίδια αποκάλυψε πως βρισκόταν σε ηλικία δεκαπέντε με δεκαέξι ετών όταν ξεκίνησε τη χρήση. Το περιστατικό που οδήγησε στην αποκάλυψη συνέβη ένα Σαββατοκύριακο, όταν είχε κοκαΐνη στο δωμάτιό της.

Η στιγμή της αποκάλυψης στο σπίτι

Όπως εξήγησε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, ένα πρωί έφυγε για το σχολείο, αφήνοντας την ουσία στο συρτάρι της. Κατά την επιστροφή της στο σπίτι, αντιλήφθηκε αμέσως από τη συμπεριφορά της μητέρας της ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Η Ζωή Λάσκαρη καθόταν και έραβε, κοιτώντας την κόρη της με ένα «δολοφονικό βλέμμα», χωρίς να της απευθύνει τον λόγο.

Μπαίνοντας στο δωμάτιό της, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου άνοιξε το συρτάρι, καταλαβαίνοντας ότι κάτι είχε γίνει. Η ουσία δεν υπήρχε πλέον στη θέση της, γεγονός που επιβεβαίωσε τις υποψίες της για την ανακάλυψη από τη μητέρα της.

Η οργισμένη αντίδραση της Ζωής Λάσκαρη

Με την ανακάλυψη της κοκαΐνης, «έγινε ο χαμός», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου. Η αντίδραση της Ζωής Λάσκαρη ήταν ιδιαίτερα έντονη και οργισμένη. Η μητέρα της έφτασε στο σημείο να βγάλει την πόρτα από το δωμάτιό της, δείχνοντας την απόγνωση και την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Μετά το περιστατικό, η Ζωή Λάσκαρη παρακολουθούσε στενά την κόρη της για αρκετούς μήνες. Αυτή η στενή παρακολούθηση ήταν μέρος της προσπάθειάς της να βοηθήσει τη Μαρία Ελένη Λυκουρέζου να ξεφύγει από τον κύκλο των ναρκωτικών.

Η πορεία προς την απεξάρτηση και οι συνέπειες

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αποκάλυψε ότι στα 23 της χρόνια άρχισε σταδιακά να συνειδητοποιεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετώπιζε. Η διαδικασία της απεξάρτησης δεν ήταν εύκολη και απαίτησε περίπου δύο χρόνια επίμονης προσπάθειας για να το ξεπεράσει πλήρως.

Μετά τη διακοπή της χρήσης ναρκωτικών, η ίδια αντιμετώπισε ένα νέο πρόβλημα υγείας, την αγοραφοβία. Η αγοραφοβία την ταλαιπώρησε για ένα διάστημα, ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου και με σταδιακή προσπάθεια, κατάφερε να την ξεπεράσει και αυτήν.

Με πληροφορίες από: Newsit