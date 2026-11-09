Αλλαγές στη σκηνοθεσία της σειράς «Νταντά της γειτονιάς» μετά την απώλεια του Διονύση Φερεντίνου

Η τηλεοπτική κοινότητα και όσοι είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τον Διονύση Φερεντίνο στην τηλεόραση, βυθίστηκαν σε θλίψη μετά την ξαφνική απώλειά του. Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη προκάλεσε παράλληλα μια σημαντική ανατροπή στα γυρίσματα της πιο πρόσφατης δουλειάς του, της κωμικής οικογενειακής σειράς «Νταντά της γειτονιάς». Ως αποτέλεσμα, τα γυρίσματα της σειράς σταμάτησαν, ενώ το κανάλι προβάλλει πλέον ένα επεισόδιο ανά εβδομάδα, αντί για τα δύο που ήταν αρχικά προγραμματισμένα.

Η απώλεια του Διονύση Φερεντίνου και ο τηλεοπτικός αποχαιρετισμός

Ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, σε ηλικία 51 ετών, όταν έπαθε ανακοπή στο σπίτι του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όσους τον γνώρισαν και είχαν συνεργαστεί μαζί του στον χώρο της τηλεόρασης, καθώς επρόκειτο για μια απώλεια που ήρθε απροσδόκητα.

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς «Νταντά της γειτονιάς» που προβλήθηκε μετά το θάνατό του, οι συντελεστές επέλεξαν να αποχαιρετήσουν τον σκηνοθέτη τους. Συγκεκριμένα, η έναρξη του επεισοδίου περιλάμβανε ένα μήνυμα που έγραφε: «Στη μνήμη του αγαπημένου φίλου, συνεργάτη και σκηνοθέτη μας Διονύση Φερεντίνου». Μαζί με αυτό το μήνυμα, προβλήθηκε και μια φωτογραφία του εκλιπόντος σκηνοθέτη, συνοδευόμενη από το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο: «Καλό ταξίδι Διονύση».

Αναστολή γυρισμάτων και αλλαγή στον προγραμματισμό των επεισοδίων

Η ξαφνική απώλεια του Διονύση Φερεντίνου είχε ως άμεση και αναπόφευκτη συνέπεια την αναστολή των γυρισμάτων της κωμικής οικογενειακής σειράς «Νταντά της γειτονιάς». Η παραγωγή της σειράς είχε ξεκινήσει μέσα στον Σεπτέμβριο, γεγονός που σήμαινε ότι δεν υπήρχε αρκετό απόθεμα έτοιμων επεισοδίων για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προβολή της.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, το κανάλι προχώρησε σε αναπροσαρμογή του προγράμματος προβολής. Από την περασμένη εβδομάδα και μετά τη διακοπή των γυρισμάτων, η σειρά προβάλλεται με μειωμένη συχνότητα. Συγκεκριμένα, αντί για τα δύο επεισόδια που ήταν αρχικά προγραμματισμένα να μεταδίδονται κάθε εβδομάδα, πλέον προβάλλεται μόνο ένα επεισόδιο, μέχρι να βρεθεί λύση και να επανεκκινήσουν τα γυρίσματα.

Ο Βασίλης Θωμόπουλος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της σειράς

Μετά από μια διακοπή δέκα ημερών στα γυρίσματα, η παραγωγή της σειράς «Νταντά της γειτονιάς» προχωρά στην κάλυψη του κενού που άφησε ο Διονύσης Φερεντίνος. Αν και η επίσημη ανακοίνωση για τον νέο σκηνοθέτη αναμένεται εντός των ημερών, ώστε να συνεχιστούν τα επόμενα γυρίσματα, η πληροφορία έχει ήδη διαρρεύσει στον τύπο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real, τη σκηνοθετική θέση αναλαμβάνει ο Βασίλης Θωμόπουλος. Η επιλογή του κ. Θωμόπουλου έρχεται να καλύψει το κενό και να επιτρέψει την άμεση επανεκκίνηση των γυρισμάτων, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της παραγωγής.

Η εμπειρία του Βασίλη Θωμόπουλου στις κωμικές σειρές

Ο Βασίλης Θωμόπουλος είναι ένας σκηνοθέτης με εκτεταμένη εμπειρία και αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό, κυρίως μέσα από τις δημοφιλείς τηλεοπτικές δουλειές του. Η πορεία του στον χώρο της τηλεόρασης χαρακτηρίζεται από την επιτυχημένη σκηνοθεσία πολλών κωμικών σειρών, οι οποίες έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία και έχουν αγαπηθεί από τους τηλεθεατές.

Μεταξύ των πιο γνωστών έργων του συγκαταλέγονται επιτυχημένες παραγωγές όπως το «50-50», «Η Πολυκατοικία», «Οι Συμμαθητές» και το «Daddy Cool». Η εμπειρία του σε αυτό το είδος σειρών, κυρίως σε κωμικές και οικογενειακές παραγωγές, τον καθιστά κατάλληλο για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της «Νταντάς της γειτονιάς» και να διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη της σειράς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis