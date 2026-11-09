Νένα Χρονοπούλου: Η αποκάλυψη για τον γάμο της και τα 16 χρόνια με τον Τάσο Μητρόπουλο

Η Νένα Χρονοπούλου και ο Τάσος Μητρόπουλος γιόρτασαν την επέτειο των 16 χρόνων από τον γάμο τους, με την ηθοποιό να προχωρά σε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, η κυρία Χρονοπούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρεις φωτογραφίες από την ημέρα της τελετής τους, συνοδεύοντάς τες με ένα εκτενές κείμενο γεμάτο αναμνήσεις και μηνύματα για την προσωπική ευτυχία. Μέσα από αυτή την ανάρτηση, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον τρόπο που επέλεξαν να παντρευτούν, τονίζοντας τον πολύ στενό κύκλο των παρευρισκομένων.

Η επέτειος των 16 χρόνων

Η Νένα Χρονοπούλου, σύζυγος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τάσου Μητρόπουλου, επέλεξε να τιμήσει την επέτειο των 16 ετών έγγαμου βίου τους με μια συγκινητική δημοσίευση. Η ανάρτηση έγινε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, ημέρα που συμπληρώθηκαν τα δεκαέξι χρόνια από τον γάμο τους.

Στη δημοσίευση περιλαμβάνονταν τρεις φωτογραφίες από την ημέρα της τελετής, τις οποίες η ηθοποιός συνόδευσε με ένα εκτενές κείμενο. Το κείμενο αυτό ήταν γεμάτο αναμνήσεις από την ιδιαίτερη εκείνη ημέρα, αλλά και μηνύματα που αφορούσαν την προσωπική ευτυχία και τις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα.

Ο τόπος και η ημερομηνία του γάμου

Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε πως η τελετή του γάμου τους είχε πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ως τόπος επιλέχθηκε το Κορωνήσι του Τολού Αργολίδας, ένα γραφικό σημείο που φιλοξένησε την ένωση του ζευγαριού.

Η ημερομηνία του γάμου, 8 Νοεμβρίου, δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς, όπως ανέφερε η ίδια, συνέπιπτε με τη γιορτή των Αρχαγγέλων. Η τελετή ξεκίνησε ακριβώς στις 16:30, δεκαέξι χρόνια πριν από την ημέρα της πρόσφατης ανάρτησης.

Οι παρόντες στην τελετή

Στην ανάρτησή της, η Νένα Χρονοπούλου περιέγραψε αναλυτικά τους λίγους παρευρισκομένους στην τελετή, τονίζοντας ότι ήταν μόνο όσοι κρίθηκαν απολύτως απαραίτητοι. Μεταξύ αυτών, ήταν ο Πάτερ Μιχάλης και ο τότε διάκος, ο οποίος σήμερα είναι ιερέας, Ιωάννης, που τέλεσαν το μυστήριο.

Επίσης, παρόντες ήταν οι άνθρωποι που είχαν τις βάρκες, οι οποίοι μετέφεραν το ζευγάρι και τους λιγοστούς καλεσμένους στον τόπο της τελετής. Ο φίλος του Τάσου Μητρόπουλου, ο Κυριάκος, ήταν εκεί, και μάλιστα φαίνεται σε μία από τις φωτογραφίες πίσω τους, μέσα στη βάρκα.

Ο κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Αντώνης, ενώ την εμφάνιση της νύφης επιμελήθηκαν η φίλη και κομμώτρια Βικτώρια, καθώς και η φίλη και make up artist Ντίνα. Τις στιγμές της τελετής απαθανάτισε ο φωτογράφος Δημήτρης Ντελής, ένας εξαίρετος φίλος που, όπως σημείωσε η ηθοποιός, έφυγε πρόσφατα από κοντά τους.

Η αποκάλυψη για τους συγγενείς

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ανάρτησης της Νένας Χρονοπούλου ήταν η αποκάλυψη ότι στον γάμο τους δεν ήταν παρόντες συγγενείς. Η ίδια εξήγησε την επιλογή αυτή με μια ξεκάθαρη δήλωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσωπικής ευτυχίας και της απουσίας άγχους σε μια τόσο σημαντική ημέρα.

«Ναι καλά καταλάβατε, κανένας συγγενής. Γιατί τελικά αυτός που θέλει να είσαι καλά, φροντίζει να μη σου δημιουργεί άγχος και μάλιστα σε μία από τις ομορφότερες ημέρες της ζωής σου», σημείωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Συνεχίζοντας, τόνισε την προσωπική φύση του γάμου και την ανάγκη το ζευγάρι να αποφασίζει μόνο του πώς θέλει να τον ζήσει: «Το γάμο σου πρέπει να αποφασίζεις εσύ και μόνον εσύ πως θέλεις να τον ζήσεις. Γιατί αυτός που χαίρεται με τη χαρά σου οφείλει να σέβεται την προσωπική σου ανάγκη, το δικό σου “επιθυμώ”». Με αυτά τα λόγια, η κυρία Χρονοπούλου ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία πίσω από την επιλογή τους για μια τόσο ιδιωτική τελετή.

Μηνύματα και ευχές για τις ανθρώπινες σχέσεις

Η ανάρτηση της Νένας Χρονοπούλου έκλεισε με ένα μήνυμα γεμάτο ευχές και σκέψεις για τις ανθρώπινες σχέσεις και την ποιότητα της ζωής. Ευχήθηκε σε όλους πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία, τονίζοντας τη σημασία της αγάπης και της αμοιβαίας αποδοχής.

«Να αγαπάτε και να σας αγαπούν, να έχετε δίπλα σας πλούσιους σε συναισθήματα και καλοσύνη ανθρώπους γεμάτους εν συναίσθηση και ευγένεια», ανέφερε η ηθοποιός. Κατέληξε με μια συμβουλή για την αυθεντικότητα στις σχέσεις: «Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται για εκείνους».

Με πληροφορίες από: Enikos