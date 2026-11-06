Η Ριάνα ποζάρει σέξι για χριστουγεννιάτικη καμπάνια και αναστατώνει τους θαυμαστές της

Η 38χρονη Ριάνα αποφάσισε να γίνει ένα ξεχωριστό «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους εκατομμύρια followers της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με ιδιαίτερα σέξι διάθεση, μπροστά από τρία εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα δέντρα, στο πλαίσιο της καμπάνιας της Savage X Fenty. Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού, με το προφίλ της να «παίρνει φωτιά» από τα αμέτρητα σχόλια των θαυμαστών της.

Η χριστουγεννιάτικη διάθεση της Ριάνα

Η Ριάνα, σε ηλικία 38 ετών, επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να ευχηθεί στους θαυμαστές της ενόψει των εορτών. Πόζαρε με μια άκρως εορταστική αλλά ταυτόχρονα τολμηρή διάθεση, δημιουργώντας μια σειρά από εικόνες που θύμιζαν «χριστουγεννιάτικο δώρο». Το σκηνικό της φωτογράφισης περιλάμβανε τρία χριστουγεννιάτικα δέντρα, προσδίδοντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα στις αναρτήσεις της.

Η κίνηση αυτή της διάσημης καλλιτέχνιδας είχε ως στόχο να προσφέρει στους εκατομμύρια followers της μια ευχάριστη έκπληξη, συνδυάζοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων με την χαρακτηριστική της αισθητική. Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στα social media της, όπου και έγιναν αμέσως viral, προσελκύοντας πλήθος αντιδράσεων και σχολίων.

Η τολμηρή εμφάνιση για την καμπάνια Savage X Fenty

Για τη συγκεκριμένη φωτογράφιση, η Ριάνα επέλεξε ένα τολμηρό κορμάκι από floral δαντέλα. Το κορμάκι αυτό αναδείκνυε τις καμπύλες της τραγουδίστριας, ενώ συνδυάστηκε με κάλτσες που έφταναν μέχρι τους μηρούς της. Η επιλογή του συγκεκριμένου ενδυματολογικού συνόλου εντάσσεται πλήρως στο ύφος και την αισθητική της καμπάνιας της Savage X Fenty, της εταιρείας εσωρούχων της.

Η Savage X Fenty είναι γνωστή για τις προκλητικές και εντυπωσιακές της παρουσιάσεις, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούν τη Ριάνα ως κεντρικό πρόσωπο. Η φωτογράφιση αυτή δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια κατάφερε να αποτυπώσει με τον δικό της μοναδικό τρόπο το μήνυμα της εταιρείας, συνδυάζοντας τη γιορτινή περίοδο με την αισθησιακή διάθεση.

Το μήνυμα της Ριάνα και οι αντιδράσεις των θαυμαστών

Η ίδια η Ριάνα φρόντισε να κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο το υπονοούμενο πίσω από τα καρέ που αναρτήθηκαν, μέσω της λεζάντας που συνόδευε την ανάρτησή της. «Όταν το να είσαι άτακτη σε κάνει δώρο!» έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας έναν παιχνιδιάρικο τόνο στην εμφάνισή της και στην ιδέα του «χριστουγεννιάτικου δώρου».

Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες, είχε ως αποτέλεσμα το προφίλ της τραγουδίστριας να «πάρει φωτιά» από τα αμέτρητα σχόλια των θαυμαστών της. Οι ακόλουθοί της έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους και να σχολιάσουν την τολμηρή και γιορτινή της εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που έχει η Ριάνα στο κοινό των social media.

Το σχόλιο της Savage X Fenty

Στον καταιγισμό των σχολίων κάτω από την ανάρτηση της Ριάνα, προστέθηκε και αυτό της ίδιας της εταιρείας εσωρούχων της, Savage X Fenty. Η εταιρεία σχολίαε τις φωτογραφίες με μια φράση που ενίσχυε το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας και της λεζάντας της τραγουδίστριας. «Το να βρίσκεσαι στη λίστα των φρόνιμων είναι υπερεκτιμημένο» έγραψε η εταιρεία, προσθέτοντας τη δική της πινελιά στο παιχνιδιάρικο ύφος της χριστουγεννιάτικης φωτογράφισης.

Το σχόλιο αυτό υπογράμμισε τη φιλοσοφία της καμπάνιας, η οποία φαίνεται να προωθεί μια πιο τολμηρή και απελευθερωμένη προσέγγιση στην περίοδο των γιορτών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της Ριάνα και της εταιρείας της στα social media ενίσχυσε την προβολή της καμπάνιας και προσέφερε πρόσθετο υλικό για συζήτηση στους θαυμαστές και τους ακόλουθους.

Με πληροφορίες από: Topontiki